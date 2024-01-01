Akustik 2012 Şarkı Sözleri
Ogün Sanlısoy Akustik 2012 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ogün Sanlısoy Akustik 2012 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Akustik 2012 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ogün Sanlısoy
Akustik 2012
-
Çok zamandır kırgın bize dünya
Ne hayaller kaldı n ede rüya
Umutsuzken bir yol ararsan
***
Ay bi yanda sen bi yanda
Güneş bi yanda ben bi yanda
***
İzle yukarıya bak ağlarken
Buraya kadar geldik
Oyuna karar verdik
Bilmeli sevmeli
***
Yukarıya bak ağlarken
Kime ne zarar verdik
Kahredeni affettik
Gülmeli geçmeli
***
Yukarıya bak yukarıya bak
***
Sonbahardır belki bu ömrümüzde
Çıkartalım keyfini gönlümüzce
Huzursuzken bir dost ararsan
Hak bi yanda her bi yanda
İster anla ister inanma
İzle
***
Yukarıya bak ağlarken
Buraya kadar geldik
Bu oyuna karar verdik
Bilmeli sevmeli
***
Yukarıya bak ağlarken
Kime ne zarar verdik
Kahredeni affettik
Gülmeli geçmeli
***
Yukarıya bak yukarıya bak
Yukarıya bak yukarıya bak
***
Yukarıya bak ağlarken
Buraya kadar geldik
Bu oyuna karar verdik
Bitmeli gitmeli
-
Erken öten horozun başı kesilir
Erken öten horoz bu sesi kesilir
Binlerce güzelden biri seçilir
Binlerce güzelden biri sevilir
***
Düşlerim başka gerçek başka
Ama umurumda da değil
Kelimeler yasta el başta
Kederli bir seyir
***
Aklıma soktun al bir bilmece gibi
Çözemedim tamamen doldur boş yerleri
Ya devam et ya vazgeç bu senin seçimin
Ya seviş ya da harb et yırtıp at kefeni
-
Aynaya sordular güzel miyim diye
Dedi bırak yüzünü bak şu gözlere
Eğer parıltı varsa,yüreğin çarpıyorsa
Bu dünyada senden güzel mi var
Bu dünyada her şey güzel bi bak
***
Keyfin kalmamışsa susar bu şarkılar
Giyinip boyansan da renkler solar
Sebebin kalmadıysa varolmak ızdırapsa
Yüzünde maskeyle geçer yıllar
***
Hadi beni güldür biraz
Daha yolumuz var daha çocuğuz inan
***
Hadi beni güldür biraz
Daha yolumuz var sonuna kadar dayan
***
Aynayı kırdılar güzel göstermiyor diye
Bölündü parçalar çoğaldılar
Parıltı kalmadıysa,yüreğin çarpmıyorsa
Dünyadan ala cehennem mi var
Dünyada hala cehennem mi var
***
Hayat toz pembe olur sen istersen
Ne ekersen biçersin bu gizemli bağda
Bir yanın karanlık bir yanın aydınlık
Işık bir yerdense şüphen mi var
***
Hadi beni güldür biraz
Daha yolumuz var daha çocuğuz inan
***
Hadi beni güldür biraz
Daha yolumuz var sonuna kadar dayan...
-
Geceler boyu sesine uyandım
Sen sandım ellere uzandım
Sana değil kendime kızardım ben
Sen giderken
***
Aramadım ama elim gitti telefona
Soramadım ama kalbin ile yan yana
Saramadım o belinden bir daha
Sen giderken
***
Saydığım kaç gün oldu
Saydığım kaç gece doldu
Saydığım her gün ayrı dön
Dön istersen
***
Ben isterken dön
-
Alışamadım geceler uzun
Hep bir şey noksan
Alışamadım yatağım dar
İçinde sen yoksan
Karışamadım bu kalabalığa eve kapandım
Konuşamadım
Kime ne söylesem yalandı
***
Ne yapsam her şey boş gelir geçer
Hayat yine aynı
Yatarım yeniden
Seninle ben aynı yerde dururken sevinemem
Hayat yine aynı
Yaşarım yeniden
Keder beni terk eder
Ben uyurken resmin hep beni sever
Avunmak zor
-
Bir his var içimde
Seslenir gerilerde
Yanlızlık peşimde
Sensizlik vurgun heceler
***
Bir his var evimde
Süslerim resimlerle
Yanlız düşlerimde
Buluştuk ellerinle
***
Döneceksin sanıyorken
Yıllar geçti üzerinden
Bulutlarda yaşıyorken
Yıldım dünya düzeninden
***
Sen yaralanma
Sen karalanma
Gel oyalanma dayanamam
***
Sen yaralanma
Sen karalanma
Gel oyalanma dayanamam
-
-
Dünde kalma asla, yarını sorma
Şu anı bi anla susup bi dinle
Kimdin n'oldun, niye öldün oldun
Çok zor mu buldun, yine gülümse
Sağdı soldu hepsi aynı sondur yolun en sonunu görürsen
Durdun olmaz, gerildin olmaz, delirdin olmaz, devam et sen
***
Sorsan sorun yok mudur, dünya sorunla kaynar
Dokunsan bin ah dinlersin, herkes kendinde sanar
Sorsan sorun çok mudur, dünya soruyla kaynar
Bulsan cevap gizlidir, herkes kalbinde saklar
***
Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah
Engelleri yen gel de kendi derdine yanma
Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah
Engelleri yen gel de derde kedere yallah
***
Eğri doğru hep aynı korku, ah bu korku yok mu adımı çevirten
Düşsen n'olur düşünürsen olur, hiç gerek yokken bu kaygı ne
Kalk ayaklan, şu kaderi hakla
Yaratan hep aklar güvenirsen
Küsme n'olur, üzülme be oğlum, kal hayatta bu şansı sev
***
Sorsan sorun yok mudur, dünya sorunla kaynar
Dokunsan bin ah dinlersin, herkes kendinde sanar
Sorsan sorun çok mudur, dünya soruyla kaynar
Bulsan cevap gizlidir, herkes kalbinde saklar
***
Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah
Engelleri yen gel de kendi derdine yanma
Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah
Engelleri yen gel de derde kedere yallah
***
Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah
Engelleri yen gel de kendi derdine yanma
Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah
Engelleri yen gel de derde kedere yallah
***
Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah
Engelleri yen gel de kendi derdine yanma
Sen gel kederlenme be düşmez kalkmaz bir Allah
Engelleri yen gel de derde kedere yallah
-
-
-
Ay buluştu şarkılarla
Hatta dans edip duruldu dalgalar
Rüzgar yarıştı martılarla
Aşklar bir darılıp bir barıştılar
***
Sen ne söylersen söyle sevgilim
Durduramazsın yaşlı gözlerinle
***
Yel gibi eser geçer zaman
Gülmeden geçirdiğimiz günler hep ziyan
Sel gibi ezer geçer hayat
Başlar yeni güne elinde bir demet umut kalan
***
Ayrılığı tadanlar anlar
Yapraklar sarardı, soldu sayfalar12
İlk aşk, bu kış ve sonbaharlar
Asla dönmeyecek harcanan yıllar
-
-
N'olur şarkı söyle
N'olur saçlarımı sev
N'olur sus konuşma biliyorum
N'olur dur sokulma
N'olur tutma ellerimi
N'olur bakma yaşlara siliyorum
N'olur N'olur N'olur N'olur
***
N'olur bitmese ansızın sensizlik çok zor
Nasıl kanmışız yine
Gözlerin yok olmuş böylesi çok zor
Nasıl inanmışız yine
Yine yine yine
***
N'olur doğru söyle
N'olur söylediğini duy
N'olursun uzatma gidiyorum
N'olur dur dokunma
N'olur unutma sözlerini boğulursun yaşlara diliyorum
N'olur N'olur N'olur N'olur
-
Dur biraz daralıyor zaman
Sesimi duy sonra uyu
Son bir kez yolu göster bana
İmdada gel insafa gel rüyama gel
Bensiz olamazdın sen
Bensiz kalamazdın
Bensiz yapamazdın sen
Yalnız gittin
Bensiz olamazdın sen
Bensiz kalamazdın
Hani bensiz yapamazdın sen
Yalnız gittin
Bu veda yakışmadı sana
Beni bekle bir melekle
Son defa yanağımdan öp beni
Elimi tut gözünü yum duanı sun
Bensiz olamazdın sen
Bensiz kalamazdın
Bensiz yapamazdın sen
Yalnız gittin
Bensiz olamazdın sen
Bensiz kalamazdın
Hani bensiz yapamazdın sen
Yalnız sendeyim.com gittin
Bensiz olamazdın sen
Bensiz kalamazdın
Hani bensiz yapamazdın sen
Yalnız gittin
Bensiz olamazdın sen
Bensiz kalamazdın
Bensiz yapamazdın sen
Yalnız sendeyim.com gittin
Bensiz olamazdın sen
Bensiz kalamazdın
Hani bensiz yapamazdın sen
Yalnız gittin
Bensiz olamazdın sen
Bensiz yapamazdın sen
Bensiz olamazdın sen
Bensiz yapamazdın sen
Yalnız gittin…