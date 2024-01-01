Oğuz Aksaç

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Aşağıdan gelir omuz omuza, omuz omuza
Çiğdem de karışmış aman aman aman aman aman aman güle nergize
Çiğdem de karışmış aman aman aman aman aman aman güle nergize
Benden selam edin o vefasıza, o hayırsıza
Baba bayramınız aman aman aman aman aman aman mübarek ola
Baba bayramınız aman aman aman aman aman aman mübarek ola
Duvara yaslandım cıgaram içem, cıgaram içem
Yağlı kurşun geldi aman aman aman aman aman aman nereye kaçam
Yağlı kurşun geldi aman aman aman aman aman aman nereye kaçam
Kanadım yoktur ki havaya uçam, havaya uçam
Baba bayramınız aman aman aman aman aman aman mübarek ola
Baba bayramınız aman aman aman aman aman aman mübarek ola
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Yaram sızlar eyy ok değmiş eey
Kurban yaram sızlar hayranım aahh
Yaralının halından oğul ne bilsin eey kibar
Yaram sızlar yeri ağam, yeri, yeri
Yeri paşam, boyunu görüm yeri, yeri
Yaralıyam ben, nasıl ediyim oyy oy
Gözleri değer kardaş canıma
Oğul her baktıkça eey kurban
Dilim bağlar yar kül o yarın başına oyy
Oğul her vefasıza kurban bel bağlar
Esmerin elinden nere gidim ben, ben
Gozelin elinden nasıl edim ben
Yeter ağlattın beni
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Uzun uzun kamışlar uy aman
Uzun uzun kamışlar uy aman
Ucunu boyamışlar ley aman
Ucunu boyamışlar ley aman
***
Benim nazlı yarimi uy aman
Benim nazlı yarimi uy aman
Gurbete göndermişler ley aman
Askere yollamışlar ley aman
***
İpin ucu bendedir ley aman
İpin ucu bendedir ley aman
Bir ucu bedendedir vay aman
***
Bir ucu bedendedir ley aman
El bilir dünya bilir uy aman
El bilir alem bilir vay aman
Benim göynüm sendedir ley aman
Benim göynüm sendedir ley aman
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Oklavıyam pazıyam oklavıyam pazıyam
Ak gerdanda yazıyam ak gerdanda yazıyam
Seni bana verseler seni bana verseler
Dilenmeye razıyam dilenmeye razıyam
Di gel kız gel yanıma di gel kız gel yanıma
Kanım kaynar kanıma kanım kaynar kanıma
Feriğinde bir kuş var feriğinde bir kuş var
Kanadında gümüş var kanadında gümüş var
Getiririk gelmedi getiririk gelmedi
***
Elbet bunda bir iş var
Elbet bunda bir iş var di gel kız gel yanıma
Di gel kız gel yanıma seni saram canıma
Kanım kaynar kanıma bu bağ bizim olaydı
Bu bağ bizim olaydı koruk üzüm olaydı
Koruk üzüm olaydı ortalık malı nidem
Ortalık malı nidem hepsi bizim olaydı
Hepsi bizim olaydı di gel kız gеl yanıma
Di gel kız gel yanıma seni saram canıma
Kanım kaynar kanıma di gеl kız gel yanıma
Di gel kız gel yanıma seni saram canıma
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Kırmızı Kurdele kör olasın Eminem
Kırmızı Kurdele kör olasın Eminem
İndim derelerine bilmem nerelerine
Kaytan bıyıklarımı sürsem nerelerine
***
Yavrum ben sana ipek mendil alayım
Yavrum ben sana ipek mendil alayım
İndim derelerine bilmem nerelerine
Kaytan bıyıklarımı sürsem nerelerine
***
Yavrum ben sana melez gömlek alayım
Yavrum ben sana melez gömlek alayım
İndim derelerine bilmem nerelerine
Sırma bıyıklarımı sürsem nerelerine
***
Yavrum ben sana kaluç koytun alayım
Yavrum ben sana kaluç koytun alayım
İndim derelerine bilmem nerelerine
Sırma bıyıklarımı sürsem nerelerine
***
İndim derelerine bilmem nerelerine
Sırma bıyıklarımı sürsem nerelerine
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Hış hışı hançer boynuma le le
Hış hışı hançer boynuma le le
Küpeli kızlar yanıma küpeli kızlar yanıma
Ben halayın başıyam le le
Ben halayın başıyam le le
İncirli küpe taşıyam i̇ncirli küpe taşıyam
Bir dalda iki payam olur gidemedik kurbana
Gelen sağ ayağım giden ölüm gelen kesildi ey
***
Haberini kurban sen aldın hayran
Kimden alam kimden alam
Yere ince belli kemer
Kara gözleri srüme ey kurbanıyam ey
Çekin halay dizilsin le le
Çеkin halay dizilsin le le
Mahmur gözler süzülsün
Mahmur gözlеr süzülsün ben halayın
Başıyam le le ben halayın
Başıyam le le i̇ncirli küpe taşıyam
İncirli küpe taşıyam
-
Elleri pamuk saçları sarı
Gözleri mahmur yanağı elma
Dudağı kiraz dişleri sedef
Gerdanı beyaz öpeydim biraz
Canım siye kurban
***
Hayreddin ağa amanın aman
Güzelim aman dilberim aman
Meyhoşum aman sekranım aman
Serhoşum aman anteplim aman
Urfalım aman yoluna kurban
Ben sana hayran
-
Başıma vurdun da deli ettin beni
Başıma vurdun da deli ettin beni
Yaprağı kurumuş çal ettin beni
Yaprağı kurumuş çal ettin beni
***
Her olur olmaza kul ettin beni
Kaldı hasretimiz kıyamete kadar ağlarım
Kaldı hasretimiz kıyamete kadar yanarım oy oy oy
***
Dağbaşına saldın benim başımı
Dağbaşına saldın benim başımı
Zehir ettin ekmeğimi aşımı
Zehir ettin ekmeğimi aşımı
***
Genç yaşımda beyazlattın saçımı
Kaldı hasretimiz kıyamete kadar ağlarım
Kaldı hasretimiz kıyamete kadar yanarım oy oy
-
Bahçada dal olaydım, mamır ha mamır
Dalda bülbül olaydım, mamır ha mamır
Bahçada gül bitmeden, mamır ha mamır
Senden bir gül alaydım, mamır ha mamır
***
Mamır, mamır, mamır, mamır, kız mamo
Mamır, mamır, mamır, mamır, ha mamo
***
Bizim bağlar buradır, mamır ha mamo
Güller sıra sıradır, mamır ha mamo
Seni alan gülmesin, mamır ha mamo
Gözüm arka sıradır, mamır ha mamo
***
Mamır, mamır, mamır, mamır, ha mamo
Mamır, mamır, mamır, mamır, kız mamo
***
Otaya serdim kilim, mamır ha mamo
Gel otur, benim gülüm, mamır ha mamo
Ne dedim ne söyledim, mamır ha mamo
Kahrolsun benim dilim, mamır ha mamo
***
Mamır, mamır, mamır, mamır, kız mamo
Mamır, mamır, mamır, mamır, ha mamo