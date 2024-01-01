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7/24 Dinle Oğuzname

Oğuzname Şarkı Sözleri

Oğuz Aksaç Oğuzname şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oğuz Aksaç Oğuzname şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Oğuzname sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Oğuz Aksaç

Oğuz Aksaç

Oğuzname

  • Çiçekli Yaz

  • Aşağıdan Gelir

  • Huma Kuşu

  • Bir Seher Vaktinde

  • Ağlatma Gelem

  • Ceylan Gözlerine

  • Evlerinde Kuyu Var

  • Adıyaman

  • Niye Çattın Kaşlarını

  • Mektebin Bacaları

  • Halaylar

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