Oğuz Aksaç

Çiçekli Yaz Çiçekli yaz bahar olsa bahane Nidem benim gülüm solduktan sonra Benim için dünya bir çilehane Hasret kıyamete kaldıktan sonra *** Kahpe felek bu mu idi dileğin Ömür boyu yaşam boyu çileyim *** Bana gül diyorlar canım nasıl güleyim Dost ağlayıp düşman güldükten sonra *** Aşığım ben güzele dost demem Bülbülüm gül ağlamazsa gam yemem Cennet huri gılman verse istemem Ben o dosttan ayrı kaldıktan sonra

Aşağıdan Gelir Aşağıdan gelir omuz omuza, omuz omuza Çiğdem de karışmış aman aman aman aman aman aman güle nergize Çiğdem de karışmış aman aman aman aman aman aman güle nergize Benden selam edin o vefasıza, o hayırsıza Baba bayramınız aman aman aman aman aman aman mübarek ola Baba bayramınız aman aman aman aman aman aman mübarek ola Duvara yaslandım cıgaram içem, cıgaram içem Yağlı kurşun geldi aman aman aman aman aman aman nereye kaçam Yağlı kurşun geldi aman aman aman aman aman aman nereye kaçam Kanadım yoktur ki havaya uçam, havaya uçam Baba bayramınız aman aman aman aman aman aman mübarek ola Baba bayramınız aman aman aman aman aman aman mübarek ola

Huma Kuşu Yavri yavri huma kuşu yükseklerden seslenir Oğul , yar koynunda bir çift suna beslenir Yavri kurban , sen ağlama kirpiklerin ıslanır *** Ben ağlım ki belki deli gönül uslanır *** Yavri yavri sen bağ ol ki Ben bahçanda gül olim Layık mıdır , yanıp yanıp kül olim Yavri kurban sen efendi , ben kapında kul olim Oy desinler bu da bunun kuludur

Bir Seher Vaktinde Bir seher vaktinde indim bağlara Öter şeyda bülbül gül yarelenir Bakmazmısın şu sinemde yaraya Derdimi söylersem gül yarelenir *** Boş geçirmeyelim gel bu çağları Dolanalım bahçeleri bağları *** Bir gün gazel döker ömrüm bağları Eser sam yelleri dal yarelenir *** Daimiyem herdem çeşmi çerağım Dostun muhabbeti cennet otağım Ancak bu dünyada derdim ortağım Sazım figan eder tel yarelenir

Ağlatma Gelem etme kurban olayim dost aglatma gelem gelem tutup elim kollarimi baglatma gelem gelem yarama bosa melhem surme kar etmez dost dost *** bir de sen cektirme yeter sevdan bende yanar tuter cehennem narindan beter aglatma gelem gelem yarama bosa melhem surme kar etmez dost dost *** nursaniyem bu toremi yakanlar yakti cirami sinemde gizli yarami kanatma gelem gelem yarama bosa melhem surme kar etmez dost dost

Ceylan Gözlerine Ceylan gözlerine kurban olduğum Tanrı selamını almaz mısınız Mevlam sizi süs için mi yaratmış Siz gel demeyince gelmez misiniz *** Gurbete giderler azıgın kalır Kimisi giderde kimisi kalır *** Kimi sevap için Kabe'ye varır Kabe kapınızda bilmez misiniz *** Sümmaniyem ben bu derdi niderim Başım alıp diyar diyar giderim Yarın mahşer günü dava ederim Siz mahşer yerine varmaz mısınız

Evlerinde Kuyu Var Evlerinde kuyi var Ne de şirin suyi var Özün güzelsen amma Ne de kötü huyin var *** Evleri güne bakar Yanından sular akar Senin o işmarların *** Beni yürekten yakar *** Evleri demirdendir Giden gün ömürdendir Özün güzelsen amma Yüreğin demirdendir

Adıyaman Hey Düz dara yar düz dara yar zülüfün düz dara Doksan dokuz yare var sen açtırdın yüz yara Düz dara yar düz dara yar zülüfün düz dara Doksan dokuz yare var sen açtırdın yüz yara Uy aman aman aman burası Adıyaman Alem düşman kesilir seni sevdiğim zaman Uy aman aman aman burası Adıyaman Alem düşman kesilir seni sevdiğim zaman Düzdedir yar düzdedir yar zülüfün düzdedir Nice güzeller sevdim hala gönlüm sendedir Düzdedir yar düzdedir yar zülüfün düzdedir Nice güzeller sevdim hala gönlüm sendedir Uy aman aman aman burası Adıyaman Alem düşman kesilir seni sevdiğim zaman Uy aman aman aman burası Adıyaman Alem düşman kesilir seni sevdiğim zaman Uy aman aman aman burası Adıyaman Alem düşman kesilir seni sevdiğim zama

Niye Çattın Kaşlarını Niye çattın kaşlarını Bilmiyorum yar suçlarımı (2) *** Ben ölürsem saçlarını Yolma gayrı, yolma leyli leyli (4) *** Ben yandım aşkın narına Meyletmem dünya malına (2) *** Ölürsem de mezarıma Gelme gayrı Gelme leyli leyli (4)

Mektebin Bacaları Mektebin Bacaları (Vay Lele Lele Lele) Ders Verir Hocaları (Uy Amman Can Kurban) Kim Yarimi Sorarsa (Vay Lele Lele Lele) Odur Birincileri Vay (Uy Amman Can Kurban) *** Ay Doğar Bedir Allah (Vay Lele Lele Lele) Bu Sevda Nedir Allah (Uy Amman Can Kurban) Ya Benim Muradım Ver (Vay Lele Lele Lele) Ya Beni Öldür Allah Vay (Uy Amman Can Kurban)