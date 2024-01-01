Oğuz Aksaç

Oğuzname Şarkı Sözleri
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Mektebin Bacaları (Vay Lele Lele Lele)
Ders Verir Hocaları (Uy Amman Can Kurban)
Kim Yarimi Sorarsa (Vay Lele Lele Lele)
Odur Birincileri Vay (Uy Amman Can Kurban)
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Ay Doğar Bedir Allah (Vay Lele Lele Lele)
Bu Sevda Nedir Allah (Uy Amman Can Kurban)
Ya Benim Muradım Ver (Vay Lele Lele Lele)
Ya Beni Öldür Allah Vay (Uy Amman Can Kurban)
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Aşağıdan gelir omuz omuza, omuz omuza
Çiğdem de karışmış aman aman aman aman aman aman güle nergize
Çiğdem de karışmış aman aman aman aman aman aman güle nergize
Benden selam edin o vefasıza, o hayırsıza
Baba bayramınız aman aman aman aman aman aman mübarek ola
Baba bayramınız aman aman aman aman aman aman mübarek ola
Duvara yaslandım cıgaram içem, cıgaram içem
Yağlı kurşun geldi aman aman aman aman aman aman nereye kaçam
Yağlı kurşun geldi aman aman aman aman aman aman nereye kaçam
Kanadım yoktur ki havaya uçam, havaya uçam
Baba bayramınız aman aman aman aman aman aman mübarek ola
Baba bayramınız aman aman aman aman aman aman mübarek ola
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Yavri yavri huma kuşu yükseklerden seslenir
Oğul , yar koynunda bir çift suna beslenir
Yavri kurban , sen ağlama kirpiklerin ıslanır
***
Ben ağlım ki belki deli gönül uslanır
***
Yavri yavri sen bağ ol ki
Ben bahçanda gül olim
Layık mıdır , yanıp yanıp kül olim
Yavri kurban sen efendi , ben kapında kul olim
Oy desinler bu da bunun kuludur
-
Bir seher vaktinde indim bağlara
Öter şeyda bülbül gül yarelenir
Bakmazmısın şu sinemde yaraya
Derdimi söylersem gül yarelenir
***
Boş geçirmeyelim gel bu çağları
Dolanalım bahçeleri bağları
***
Bir gün gazel döker ömrüm bağları
Eser sam yelleri dal yarelenir
***
Daimiyem herdem çeşmi çerağım
Dostun muhabbeti cennet otağım
Ancak bu dünyada derdim ortağım
Sazım figan eder tel yarelenir
-
etme kurban olayim dost
aglatma gelem gelem
tutup elim kollarimi
baglatma gelem gelem
yarama bosa melhem
surme kar etmez dost dost
***
bir de sen cektirme yeter
sevdan bende yanar tuter
cehennem narindan beter
aglatma gelem gelem
yarama bosa melhem
surme kar etmez dost dost
***
nursaniyem bu toremi
yakanlar yakti cirami
sinemde gizli yarami
kanatma gelem gelem
yarama bosa melhem
surme kar etmez dost dost
-
Ceylan gözlerine kurban olduğum
Tanrı selamını almaz mısınız
Mevlam sizi süs için mi yaratmış
Siz gel demeyince gelmez misiniz
***
Gurbete giderler azıgın kalır
Kimisi giderde kimisi kalır
***
Kimi sevap için Kabe'ye varır
Kabe kapınızda bilmez misiniz
***
Sümmaniyem ben bu derdi niderim
Başım alıp diyar diyar giderim
Yarın mahşer günü dava ederim
Siz mahşer yerine varmaz mısınız
-
Çiçekli yaz bahar olsa bahane
Nidem benim gülüm solduktan sonra
Benim için dünya bir çilehane
Hasret kıyamete kaldıktan sonra
***
Kahpe felek bu mu idi dileğin
Ömür boyu yaşam boyu çileyim
***
Bana gül diyorlar canım nasıl güleyim
Dost ağlayıp düşman güldükten sonra
***
Aşığım ben güzele dost demem
Bülbülüm gül ağlamazsa gam yemem
Cennet huri gılman verse istemem
Ben o dosttan ayrı kaldıktan sonra
-
Evlerinde kuyi var
Ne de şirin suyi var
Özün güzelsen amma
Ne de kötü huyin var
***
Evleri güne bakar
Yanından sular akar
Senin o işmarların
***
Beni yürekten yakar
***
Evleri demirdendir
Giden gün ömürdendir
Özün güzelsen amma
Yüreğin demirdendir
-
Hey
Düz dara yar düz dara yar zülüfün düz dara
Doksan dokuz yare var sen açtırdın yüz yara
Düz dara yar düz dara yar zülüfün düz dara
Doksan dokuz yare var sen açtırdın yüz yara
Uy aman aman aman burası Adıyaman
Alem düşman kesilir seni sevdiğim zaman
Uy aman aman aman burası Adıyaman
Alem düşman kesilir seni sevdiğim zaman
Düzdedir yar düzdedir yar zülüfün düzdedir
Nice güzeller sevdim hala gönlüm sendedir
Düzdedir yar düzdedir yar zülüfün düzdedir
Nice güzeller sevdim hala gönlüm sendedir
Uy aman aman aman burası Adıyaman
Alem düşman kesilir seni sevdiğim zaman
Uy aman aman aman burası Adıyaman
Alem düşman kesilir seni sevdiğim zaman
Uy aman aman aman burası Adıyaman
Alem düşman kesilir seni sevdiğim zama
-
Niye çattın kaşlarını
Bilmiyorum yar suçlarımı
(2)
***
Ben ölürsem saçlarını
Yolma gayrı,
yolma leyli leyli (4)
***
Ben yandım aşkın narına
Meyletmem dünya malına
(2)
***
Ölürsem de mezarıma
Gelme gayrı
Gelme leyli leyli (4)
-
İki kız gider düğüne boylarına kurban
Ben vurgunam büyüğüne huylarına heyran
Kör olası anaları boylarına kurban
Vermiyo ki sevdiğine huylarına heyran
Söz - Müzik : Bilal Ercan
***
Su gelir millendirir
Çayırı çimlendirir
Öyle bir yar sevmişem hey
Dilsizi dillendirir
Leyla Leyla yavaş yürü
Bir yudum su aşkın öldürür beni
Anonim : Erzincan
***
Adana Köprübaşı otur saraya karşı
Gel beraber olalım dosta düşmana karşı
Vur çapayı çapayı vur kazmayı kazmayı
Yar başına bağlamış oyalı da ipek yazmayı
Pamuk içinde çivit elimde altın divit
Hem sararmış hem solmuş bir kız için bir yiğit
Söz- Müzik: Selahattin Sarıkaya Adana
Şu derenin ardıcından burcundan
Bana gelsen ölür müydün acından
Fistanlı gelin şalvarlı gelin öldürdün beni