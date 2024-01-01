Oğuz Berkay Fidan

-
Kayıtsız kalınmıyor kokun uçuşunca,
Nefesinle buluşunca
Yangın başlıyor gözlerinle tutuşunca
Konu sen olunca
***
Seni tanıdığımdan beri
Göz görmüyor başkasını
Gel de sönmesin sen yak
Bendeki aşk çırasını
***
Senden önce yok
Pek iyi gitmiyordu çok
Değişti senle hayatın rotası
***
Vadesi kısaydı hep
Gönül işlerimin
Aşkın kalbimin kırılma noktası
-
Elinde cımbızı aynası cumbada oturur Mahmure.
Çıktı mı akşam ayazı cumbada yatar Mahmure.
Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure.
Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure.
***
Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure.
Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure.
***
Şıkır şıkır şıkır da,
Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure
Şıkır şıkır şıkır da,
Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure
***
Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure.
Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure.
***
Olurken her şey tarihin tenceresinde aşure,
Kahve de içer keyifle penceresinde Mahmure.
Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure.
Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure.
***
Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure.
Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure.
***
Şıkır şıkır şıkır da,
Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure
***
Şıkır şıkır şıkır da,
Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure
***
Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure.
Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure.
***
Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure.
Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure.
-
Sana kaptırmam ben onu
İki yıl kaç bölüm oldu
Daha çok sürer bu dizi
Hiç kaçırmam saatini
***
Onu ilk gördüğüm zaman
Pat bayıldım aman aman
Annem bu iş olur dedi
Ruhumuz uydu tastamam
***
Kızların hepsi peşinde
Gözü yok ki hiç birinde
Hem ona ben aboneyim
Bütün biletler cebimde
***
Aboneyim abone
Biletleri cebimde
Ballı lokma tatlısı
Aman haydi hayırlısı
***
Aboneyim abone
Biletleri cebimde
Ballı lokma tatlısı
Aman haydi hayırlısı
***
Aboneyim abone
Biletleri cebimde
Ballı lokma tatlısı
Aman haydi hayırlısı
***
Aboneyim abone
Biletleri cebimde
Ballı lokma tatlısı
Aman haydi hayırlısı
***
Efervesan vitaminler
Gece sütü çiğ yumurta
Sinirlenince her şeyi
Deviriyor bir yumrukta
***
Joging onda kayak onda
Su altı üstü sporu
Şaştım üç lisan biliyor
Okumuş çocuk boru mu
***
Boyu bir seksen beş değil
Kilo kırk sekiz buçukta
Bütün imkanları tamam
Hanlar hamamlar babadan
***
Aboneyim abone
Biletleri cebimde
Ballı lokma tatlısı
Aman haydi hayırlısı
***
Aboneyim abone
Biletleri cebimde
Ballı lokma tatlısı
Aman haydi hayırlısı
***
Aboneyim abone
Biletleri cebimde
Ballı lokma tatlısı
Aman haydi hayırlısı
***
Aboneyim abone
Biletleri cebimde
Ballı lokma tatlısı
Aman haydi hayırlısı
***
Aboneyim abone
Biletleri cebimde
Ballı lokma tatlısı
Aman haydi hayırlısı
***
Aboneyim abone
Biletleri cebimde
Ballı lokma tatlısı
Aman haydi hayırlısı
***
Daha bir güzelleştim
Bu aşk yaradı bana
Herkes dalga geçse de
Darısı başınıza
***
Aboneyim abone
Biletleri cebimde
Ballı lokma tatlısı
Aman haydi hayırlısı
***
Aboneyim abone
Biletleri cebimde
Ballı lokma tatlısı
Aman haydi hayırlısı
Aboneyim abone
-
-
Böylesine suskun böylesine puskun
Olurmu bu devirde diye kendine
Birgün olsun hiç sordunmu
Öylesine mahsun öylesine masum
Niye böyle doğmuşum diye gelecekten hiç korkulurmu?
Pozitif düşüncede kazanır...
Pozitif düşüncede kazanır
Pozitif düşüncede kazanır
İşlemeyen paslanır
Ah canım vah canım
Üzme tatlı canını
Geçer bu yara ancak
Düşünürsek canım
Biliyoruz maddiyat görüyoruz başını almış
İnsan denen insanoğlu uykuya dalarsa başını yakarmış
Dönüyoruz hep beraber dönüyoruz aynı yöne
Doğası bu kanunu şu diye duraklamak sence mecbur mu?
-
-
Nihayet işte, karşılaştık
Paylaşalım senle kozumuzu
Yalancı sözlerini süsleme artık
Kalmadı zevki bu çocuk oyunun
***
İlk günkü gibi değilim artık
Çok değiştim tarzım böyle
İlk günkü gibi değilim artık
Ben değiştim şeklim böyle
***
Parolayı söyle bundan böyle
Saatini bana kur sakın ha gecikme
Alışıksın karışık acemi aşklara
Yine yine gel mumları yakmaya
***
Parolayı söyle bundan böyle
Saatini bana kur sakın ha gecikme
Alışıksın karışık acemi aşklara
Yine yine gel mumları yakmaya
***
Olmadı baktın çek git yoluna
Zorlama vazgeç kendini yorma
Pembe gülü kurut aşkımın adına
Sakla bu anı tavan arasında
***
İlk günkü gibi değilim artık
Çok değiştim tarzım böyle
İlk günkü gibi değilim artık
Ben değiştim şeklim böyle
***
Parolayı söyle bundan böyle
Saatini bana kur sakın ha gecikme
Alışıksın karışık acemi aşklara
Yine yine gel mumları yakmaya
Parolayı söyle bundan böyle
Saatini bana kur sakın ha gecikme
Alışıksın karışık acemi aşklara
Yine yine gel mumları yakmaya
***
Parolayı söyle bundan böyle
Saatini bana kur sakın ha gecikme
Alışıksın karışık acemi aşklara
Yine yine gel mumları yakmaya
Parolayı söyle bundan böyle
Saatini bana kur sakın ha gecikme
Alışıksın karışık acemi aşklara
Yine yine gel mumları yakmaya
-
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-
Gittin gideli
Acılardayım yapayalnızım çok özledim
Gittin gideli
Güneşin tadı sevdanın adı bende hâl kalmadı
Seni özledim
***
Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi
Buralarda ben hep aynı benim şimdi
Sen sakın meraklanma
Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi
Buralarda ben hep aynı benim şimdi
Sen nasılsın uzaklarda
***
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
***
Gittin gideli
Dualarımı duyarsın diye sana yolladım
Duvarlar örüp
Ben hasretime delice duygular yaşayıp içinde
Seni bekledim
***
Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi
Buralarda ben hep aynı benim şimdi
Sen sakın meraklanma
Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi
Buralarda ben hep aynı benim şimdi
Sen nasılsın uzaklarda
***
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli
-
-
Ben suyumu kazandım da içtim
Ekmeğimi böldüm de yedim
Alkışı duydum, ihaneti gördüm
Sesim de oldu, sessizliğim de
Seviştiğim de oldu benim
Ben suyumu kazandım da içtim
Ekmeğimi böldüm de yedim
Alkışı duydum, ihaneti gördüm
Sesim de oldu, sessizliğim de
Seviştiğim de oldu benim
Sen de başını alıp gitme ne olur
Ne olur tut ellerimi
Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar
Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar
Sen de başını alıp gitme ne olur
Ne olur tut ellerimi
Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar
Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar
Sen de başını alıp gitme ne olur
Ne olur tut ellerimi, ne olur, ne olur
Ben suyumu kazandım da içtim
Ekmeğimi böldüm de yedim
Alkışı duydum, ihaneti gördüm
Sesim de oldu, sessizliğim de
Seviştiğim de oldu benim
Sen de başını alıp gitme ne olur
Ne olur tut ellerimi
Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar
Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar
Sen de başını alıp gitme ne olur
Ne olur tut ellerimi
Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar
Ve hiçbir şeyi özlemedim seni özlediğim kadar
Sen de başını alıp gitme ne olur
Ne olur tut ellerimi, ne olur, ne olur
-