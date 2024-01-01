Oğuz Berkay Fidan

Alıştım ben sana, her yerde sen varsın Gözüm görmez oldu, yokluğun çok acı Bitmiyor geceler, saatler geçmiyor Zaman durdu sanki sen gidince *** Ne kadar da zormuş aşkın gidişi Umutsuz beklerken çaresiz kalbim Tek suçum sevmekti, ayrılık bedeli Ağla ağla dönemez geri *** Olmuyor, olmuyor, ne yapsam olmuyor Sensiz yerin dolmuyor Bi' gelsen, bi' görsen kalbim ağlıyor Sensiz yerin dolmuyor *** Olmuyor, olmuyor, ne yapsam olmuyor Sensiz yerin dolmuyor Bi' gelsen, bi' görsen kalbim ağlıyor Sensiz yerin dolmuyor *** Olmuyor, olmuyor, ne yapsam olmuyor Sensiz yerin dolmuyor Bi' gelsen, bi' görsen kalbim ağlıyor Sensiz yerin dolmuyor *** Alıştım ben sana, her yerde sen varsın Gözüm görmez oldu, yokluğun çok acı Bitmiyor geceler, saatler geçmiyor Zaman durdu sanki sen gidince *** Ne kadar da zormuş aşkın gidişi Umutsuz beklerken çaresiz kalbim Tek suçum sevmekti, ayrılık bedeli Ağla ağla dönemez geri *** Olmuyor, olmuyor, ne yapsam olmuyor Sensiz yerin dolmuyor Bi' gelsen, bi' görsen kalbim ağlıyor Sensiz yerin dolmuyor *** Olmuyor, olmuyor, ne yapsam olmuyor Sensiz yerin dolmuyor Bi' gelsen, bi' görsen kalbim ağlıyor Sensiz yerin dolmuyor *** Olmuyor olmuyor ne yapsam olmuyor Sensiz yerin dolmuyor Bi gelsen bi görsen kalbim ağlıyor Sensiz yerin dolmuyor