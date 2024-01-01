Olmuyor Ft Murat Boz Şarkı Sözleri
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Oğuz Berkay Fidan
Olmuyor Ft Murat Boz
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Alıştım ben sana, her yerde sen varsın
Gözüm görmez oldu, yokluğun çok acı
Bitmiyor geceler, saatler geçmiyor
Zaman durdu sanki sen gidince
***
Ne kadar da zormuş aşkın gidişi
Umutsuz beklerken çaresiz kalbim
Tek suçum sevmekti, ayrılık bedeli
Ağla ağla dönemez geri
***
Olmuyor, olmuyor, ne yapsam olmuyor
Sensiz yerin dolmuyor
Bi' gelsen, bi' görsen kalbim ağlıyor
Sensiz yerin dolmuyor
***
Olmuyor, olmuyor, ne yapsam olmuyor
Sensiz yerin dolmuyor
Bi' gelsen, bi' görsen kalbim ağlıyor
Sensiz yerin dolmuyor
***
Olmuyor, olmuyor, ne yapsam olmuyor
Sensiz yerin dolmuyor
Bi' gelsen, bi' görsen kalbim ağlıyor
Sensiz yerin dolmuyor
***
Alıştım ben sana, her yerde sen varsın
Gözüm görmez oldu, yokluğun çok acı
Bitmiyor geceler, saatler geçmiyor
Zaman durdu sanki sen gidince
***
Ne kadar da zormuş aşkın gidişi
Umutsuz beklerken çaresiz kalbim
Tek suçum sevmekti, ayrılık bedeli
Ağla ağla dönemez geri
***
Olmuyor, olmuyor, ne yapsam olmuyor
Sensiz yerin dolmuyor
Bi' gelsen, bi' görsen kalbim ağlıyor
Sensiz yerin dolmuyor
***
Olmuyor, olmuyor, ne yapsam olmuyor
Sensiz yerin dolmuyor
Bi' gelsen, bi' görsen kalbim ağlıyor
Sensiz yerin dolmuyor
***
Olmuyor olmuyor ne yapsam olmuyor
Sensiz yerin dolmuyor
Bi gelsen bi görsen kalbim ağlıyor
Sensiz yerin dolmuyor