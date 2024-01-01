Oğuz Yılmaz

Ağır Yaralı Beni ta kalbimden vurdu gidişin Bütün duygularım ağır yaralı Aklımdan çıkmıyor veda edişin Bütün hayallerim ağır yaralı **** Dünyayı başıma yıkmışcasına Bahrıma kurşunlar sıkmışcasına Sanki bir savaştan çıkmışcasına Bütün anılarım ağır yaralı *** Yaralı yaralı Bütün duygularım ağır yaralı Yaralı yaralı Bütün hayallerim ağır yaralı Bütün hayallerim ağır yaralı *** Aşkımız verirken en son nefesi Yıkıldı gönlümün sevda kalesi Sırtımda sanki bir bıçak darbesi Bütün anılarım ağır yaralı

Adapte "Unut" dedim kendime İstemekle olmazmış Karışmadım gitmene Meğer sana ne kolaymış *** "Unut" dedim kendime İstemekle olmazmış Karışmadım gitmene Meğer sana ne kolaymış *** Yüzüm, gözüm süzüldü Tenim ateş kesildi Soğuturum, avuturum Yüreğimin acısını *** Yok, yapamıyorum, adapte olamıyorum Aklım aynı yerde Şöyle bi' başımı alıp da gidemiyorum Bende o yürek ner'de? *** Yok, yok, olamıyorum, âşık olamıyorum Ben bu yalancı âlemde Kayboldum sayende *** Yok, yapamıyorum, adapte olamıyorum Aklım aynı yerde Şöyle bi' başımı alıp da gidemiyorum Bende o yürek ner'de? *** Yok, yok, olamıyorum, âşık olamıyorum Ben bu yalancı âlemde Kayboldum sayende *** "Unut" dedim kendime İstemekle olmazmış Karışmadım gitmene Meğer sana ne kolaymış *** Yüzüm, gözüm süzüldü Tenim ateş kesildi Soğuturum, avuturum Yüreğimin acısını *** Yok, yapamıyorum, adapte olamıyorum Aklım aynı yerde Şöyle bi' başımı alıp da gidemiyorum Bende o yürek ner'de? *** Yok, yok, olamıyorum, âşık olamıyorum Ben bu yalancı âlemde Kayboldum sayende *** Yok, yapamıyorum, adapte olamıyorum Aklım aynı yerde Şöyle bi' başımı alıp da gidemiyorum Bende o yürek ner'de? *** Yok, yok, olamıyorum, âşık olamıyorum Ben bu yalancı âlemde Kayboldum sayende *** Yok, yapamıyorum

Aşka Gel Gittiğin gün sonum sen çıkar tek yolum Ağlarım gizlice ağlarım her gece Ben biçare kulum Sen yoksan bende yokum Dalarım dertlere ağlarım her gece *** Sen gözlerimin feneri Hiç sevmedim senden başka Sen yüreğimin direği hadi gel artık aşka *** Aşka gel aşka bekleme yar Doyasıya yaşayamadım seni yar Uzun etme beni deli etme Unutma sabrın bir sonu var

Aşkımız Bitmesin Seni buldum bırakmam Seni gördüm başkasını tanımam Hayat bir oyun Bense bir oyuncak *** Oynanmaktan bıktım usandım Mutluluk bizim olacak Oynanmaktan bıktım usandım Mutluluk bizim olacak *** Aşkımız bitmesin Bize göz değmesin Seni kimse sevmesin Ölürüm o zaman ölürüm *** Aşkımız bitmesin Bize göz değmesin Seni kimse sevmesin Ölürüm o zaman ölürüm *** Yar dedim aşkına yandım Can dedim canımdan ayırmadım Gidersen ölürüm canım Ne olur gitme Gidersen ölürüm canım Ne olur gitme *** Aşkımız bitmesin Bize göz değmesin Seni kimse sevmesin Ölürüm o zaman ölürüm *** Aşkımız bitmesin Bize göz değmesin Seni kimse sevmesin Ölürüm o zaman ölürüm *** Aşkımız bitmesin Bize göz değmesin Seni kimse sevmesin Ölürüm o zaman ölürüm *** Aşkımız bitmesin Bize göz değmesin Seni kimse sevmesin Ölürüm o zaman ölürüm

Durgun Sular Aynalar Durgun sular aynalar varsın yalan söylesin İnan ki gözlerimde bir başka biçimdesin *** Hadi sözlerim yalan gözlerime ne dersin Bir başka sen var bende bilmediği herkesin *** Rüya gibi silinse kulaklarımdan sesin Her gün seni yaşarım beni yaşatan sensin *** Hadi sözlerim yalan gözlerime ne dersin Bir başka sen var bende bilmediği herkesin

Nasip Değilmiş Aynı dili konuşurken Farklı şeyler anladık Olur olmaz kırılırken Mutlu musun, işte ayrıldık *** Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Hiç kimsenin sevgisi yerini tutmayacak Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Söylesene saçlarım sensiz mi ağaracak *** Benden bir iz kaldıysa Ne olursun iyi bak Nasip değilmiş bana dizlerinde uyumak Benden bir iz kaldıysa Ne olursun iyi bak Nasip değilmiş bana baş ucunda yaşlanmak *** Aynı dili konuşurken Farklı şeyler anladık Olur olmaz kırılırken Mutlu musun, işte ayrıldık *** Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Hiç kimsenin sevgisi yerini tutmayacak Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Söylesene saçlarım sensiz mi ağaracak *** Benden bir iz kaldıysa Ne olursun iyi bak Nasip değilmiş bana dizlerinde uyumak Benden bir iz kaldıysa Ne olursun iyi bak Nasip değilmiş bana baş ucunda yaşlanmak *** Benden bir iz kaldıysa Ne olursun iyi bak Nasip değilmiş bana dizlerinde uyumak Benden bir iz kaldıysa Ne olursun iyi bak Nasip değilmiş bana baş ucunda yaşlanmak *** Benden bir iz kaldıysa Ne olursun iyi bak Nasip değilmiş bana dizlerinde uyumak Benden bir iz kaldıysa Ne olursun iyi bak Nasip değilmiş bana baş ucunda yaşlanmak

Sana Doyamadım Günlerdir Aylardır hep Aklımdasın Kaçsam da Gizlesem de Sen farkındasın Bitmedi sanıyorum Sendede Her şey Çünkü Sende Benim gibi tek Başınasın *** Bitmedi sanıyorum Sendede Her şey Çünkü Sende benim gibi yapayalnızsın *** Bende Sensiz yapamadım Tek bir Gül koklamadım Denedim Başkasıyla Hiç Mutlu olamadım Yar Koşturdum Aşk yolunda bir Yere varamadım Çok Sevda gördüm ama Ben Sana doyamadım Yar *** Günlerdir Aylardır hep Aklımdasın Kaçsam da Gizlesem de Sen farkındasın Bitmedi sanıyorum Sendede Her şey Çünkü Sende Benim gibi tek Başınasın *** Bitmedi sanıyorum Sendede Her şey Çünkü Sende benim gibi yapayalnızsın *** Bende Sensiz yapamadım Tek bir Gül koklamadım Denedim Başkasıyla Hiç Mutlu olamadım Yar Koşturdum Aşk yolunda bir Yere varamadım Çok Sevda gördüm ama Ben Sana doyamadım Yar *** Bende Sensiz yapamadım Tek bir Gül koklamadım Denedim Başkasıyla Hiç Mutlu olamadım Yar Koşturdum Aşk yolunda bir Yere varamadım Çok Sevda gördüm ama Ben Sana doyamadım Yar

Sararmış Fotoğraflar Bu sensiz ilk baharım, bıraktığın kadarım Ne azaldım yokluğunda, ne bir zerre çoğaldım *** Kapı dışarı çıkmadım, mektupları açmadım Darıldım ben hayata Kapattım perdeleri yaşadım hep eskileri Belki yüz belki bin defa *** Tek tesellim oldular sararmış fotoğraflar Onlarda ağlamaklı benim gibi yasındalar *** Tek tesellim oldular sararmış fotoğraflar Onlarda ağlamaklı benim kadar

Yanında Ben Varım Düştü bütün kalpleri yakar sevda Durur dünya, ne gerçek ne de hülya Böyle bir şey görmemişsin belli ki hayatında Güvenebilirsin bana Aşk denen şeyin varlığından bile habersizsin Çocuklar gibi savunmasızsın masum sevdiğim *** Yanında ben varım artık korkma Her şeyin hakkından gelirim Üşüdüğünde gecenin ayazında Üstünü aşkımla örterim *** Yanında ben varım artık korkma Her şeyin hakkından gelirim Üşüdüğünde gecenin ayazında Üstünü aşkımla örterim

Mahsur Kaldım Hüzün resim çektirmiş Yüzün olmuş duvarda Yanan yürek soğumuyor Kokun sinmiş her yanıma Ekmek kadar su kadar sana ihtiyacım var Kendimi saklıyorum sana sonsuza kadar Ya sen beni unuttuysan Yüreğinde mahsur kaldım evi hasret götürüyor Ya sen beni unuttuysan bu korku beni delirtiyor

Issız Ada Su Gibi Akar Gider Ne Ki Ömür Dediğin Acıdır Acı Yakar Gider Gelirse Beklediğin Uzanır Gökyüzüne Mesafeleri Bilmez Kaybeder Kendini Aşka Aç Yüreğim Kimler Ağlatmıştı Beni Unuttum Bile Yalnızlığımı Kırgınlığımı Attım Denize Bir Issız Adaydı Gönlüm Ay Gibiydin Bir Ben Gördüm Işığı Vurdu Yüzüme Sanki Ölümlerden Döndüm

Gözbebeğim Bırakıcam yazmayı bunaldım artık Kalbin tek benim olsun Kimini öfkemi geride bıraktım Öldü bak delikanlın Hastayım sensiz baksana yüzüme Gelemedim hâlâ kendime Soruyorum bazen nerdeyim diye Yokum ki bu hikayede Havalar soğuk üşümüştür ellerin Yollarda kaldı gözlerim Bi özür dilemeni bekledim Çok kırdık birbirimizi sevgilim Hadi gel oturup bi banka Konuşalım bak ne varsa Korkma yasla bana sırtını bebeğim GÖZLERİNİN FANATİĞİYİM Aralık'ın 5' i, şişenin dibi Sonsuz aşkımın gerçek sahibi Öptüm gozbebegim gözlerinden Kayıp gidemeyeceksin ellerimden 710, Kervan, bi de bi sigara baby Yapıştı suratıma geçmişin izleri(ya) Aşığım gördüğümden beri Kazındı derime Gölcüğün izleri (ya) İstedi bu çocuk seni baby Tut bi elimden gelsene peşimden (ey) Yapamıyoruz ayrı ayrı Hayat ışığımız karardı Aylardan kasım Sende kaldı anılarım Bende kaldı hatıran Bende kaldı hatıran Dön hadi yanıma Kokun çok uzakta Elimde Lavanta Ben ise kapında Dön hadi yanıma Kokun çok uzakta Elimde Lavanta Ben ise kapında GÖZBEBEĞİM benim yanıma gelsene Gererim göğsümü ben dikenlere Uyuzum bizi bırakıp gidenlere Topladım herşeyi dönsene evine Aylardan kasım Sende kaldı anılarım Bende kaldı hatıran Bende kaldı hatıran (Ya) İncittigine değdi mi Kırıldı kalbim orta yerinden İncittigine değdi mi Sarıyorum her gece maziye yeniden Kaybediyoruz inadindan Kaybediyoruz inadindan (Ya) Sarıl hadi barışalım artık (Ya) Sarıl hadi barışalım artık Dön hadi yanıma Kokun çok uzakta Elimde Lavanta Ben ise kapında Özledi bu çocuk gelsene yanıma Özledi bu çocuk gelsene yanıma