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7/24 Dinle Aşk Yemini

Aşk Yemini Şarkı Sözleri

Oğuz Yılmaz Aşk Yemini şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oğuz Yılmaz Aşk Yemini şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Yemini sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Oğuz Yılmaz

Oğuz Yılmaz

Aşk Yemini

  • Ağır Yaralı

  • Adapte

  • Aşka Gel

  • Aşkımız Bitmesin

  • Durgun Sular Aynalar

  • Nasip Değilmiş

  • Sana Doyamadım

  • Sararmış Fotoğraflar

  • Yanında Ben Varım

  • Mahsur Kaldım

  • Issız Ada

  • Gözbebeğim

  • Aşk Yemini

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