Oğuz Yılmaz

-
Beni ta kalbimden vurdu gidişin
Bütün duygularım ağır yaralı
Aklımdan çıkmıyor veda edişin
Bütün hayallerim ağır yaralı
****
Dünyayı başıma yıkmışcasına
Bahrıma kurşunlar sıkmışcasına
Sanki bir savaştan çıkmışcasına
Bütün anılarım ağır yaralı
***
Yaralı yaralı
Bütün duygularım ağır yaralı
Yaralı yaralı
Bütün hayallerim ağır yaralı
Bütün hayallerim ağır yaralı
***
Aşkımız verirken en son nefesi
Yıkıldı gönlümün sevda kalesi
Sırtımda sanki bir bıçak darbesi
Bütün anılarım ağır yaralı
-
"Unut" dedim kendime
İstemekle olmazmış
Karışmadım gitmene
Meğer sana ne kolaymış
***
"Unut" dedim kendime
İstemekle olmazmış
Karışmadım gitmene
Meğer sana ne kolaymış
***
Yüzüm, gözüm süzüldü
Tenim ateş kesildi
Soğuturum, avuturum
Yüreğimin acısını
***
Yok, yapamıyorum, adapte olamıyorum
Aklım aynı yerde
Şöyle bi' başımı alıp da gidemiyorum
Bende o yürek ner'de?
***
Yok, yok, olamıyorum, âşık olamıyorum
Ben bu yalancı âlemde
Kayboldum sayende
***
Yok, yapamıyorum, adapte olamıyorum
Aklım aynı yerde
Şöyle bi' başımı alıp da gidemiyorum
Bende o yürek ner'de?
***
Yok, yok, olamıyorum, âşık olamıyorum
Ben bu yalancı âlemde
Kayboldum sayende
***
"Unut" dedim kendime
İstemekle olmazmış
Karışmadım gitmene
Meğer sana ne kolaymış
***
Yüzüm, gözüm süzüldü
Tenim ateş kesildi
Soğuturum, avuturum
Yüreğimin acısını
***
Yok, yapamıyorum, adapte olamıyorum
Aklım aynı yerde
Şöyle bi' başımı alıp da gidemiyorum
Bende o yürek ner'de?
***
Yok, yok, olamıyorum, âşık olamıyorum
Ben bu yalancı âlemde
Kayboldum sayende
***
Yok, yapamıyorum, adapte olamıyorum
Aklım aynı yerde
Şöyle bi' başımı alıp da gidemiyorum
Bende o yürek ner'de?
***
Yok, yok, olamıyorum, âşık olamıyorum
Ben bu yalancı âlemde
Kayboldum sayende
***
Yok, yapamıyorum
-
Gittiğin gün sonum sen çıkar tek yolum
Ağlarım gizlice ağlarım her gece
Ben biçare kulum
Sen yoksan bende yokum
Dalarım dertlere ağlarım her gece
***
Sen gözlerimin feneri
Hiç sevmedim senden başka
Sen yüreğimin direği hadi gel artık aşka
***
Aşka gel aşka bekleme yar
Doyasıya yaşayamadım seni yar
Uzun etme beni deli etme
Unutma sabrın bir sonu var
-
Seni buldum bırakmam
Seni gördüm başkasını tanımam
Hayat bir oyun
Bense bir oyuncak
***
Oynanmaktan bıktım usandım
Mutluluk bizim olacak
Oynanmaktan bıktım usandım
Mutluluk bizim olacak
***
Aşkımız bitmesin
Bize göz değmesin
Seni kimse sevmesin
Ölürüm o zaman ölürüm
***
Aşkımız bitmesin
Bize göz değmesin
Seni kimse sevmesin
Ölürüm o zaman ölürüm
***
Yar dedim aşkına yandım
Can dedim canımdan ayırmadım
Gidersen ölürüm canım
Ne olur gitme
Gidersen ölürüm canım
Ne olur gitme
***
Aşkımız bitmesin
Bize göz değmesin
Seni kimse sevmesin
Ölürüm o zaman ölürüm
***
Aşkımız bitmesin
Bize göz değmesin
Seni kimse sevmesin
Ölürüm o zaman ölürüm
***
Aşkımız bitmesin
Bize göz değmesin
Seni kimse sevmesin
Ölürüm o zaman ölürüm
***
Aşkımız bitmesin
Bize göz değmesin
Seni kimse sevmesin
Ölürüm o zaman ölürüm
-
Durgun sular aynalar varsın yalan söylesin
İnan ki gözlerimde bir başka biçimdesin
***
Hadi sözlerim yalan gözlerime ne dersin
Bir başka sen var bende bilmediği herkesin
***
Rüya gibi silinse kulaklarımdan sesin
Her gün seni yaşarım beni yaşatan sensin
***
Hadi sözlerim yalan gözlerime ne dersin
Bir başka sen var bende bilmediği herkesin
-
Aynı dili konuşurken
Farklı şeyler anladık
Olur olmaz kırılırken
Mutlu musun, işte ayrıldık
***
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Hiç kimsenin sevgisi yerini tutmayacak
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Söylesene saçlarım sensiz mi ağaracak
***
Benden bir iz kaldıysa
Ne olursun iyi bak
Nasip değilmiş bana dizlerinde uyumak
Benden bir iz kaldıysa
Ne olursun iyi bak
Nasip değilmiş bana baş ucunda yaşlanmak
***
Aynı dili konuşurken
Farklı şeyler anladık
Olur olmaz kırılırken
Mutlu musun, işte ayrıldık
***
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Hiç kimsenin sevgisi yerini tutmayacak
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Söylesene saçlarım sensiz mi ağaracak
***
Benden bir iz kaldıysa
Ne olursun iyi bak
Nasip değilmiş bana dizlerinde uyumak
Benden bir iz kaldıysa
Ne olursun iyi bak
Nasip değilmiş bana baş ucunda yaşlanmak
***
Benden bir iz kaldıysa
Ne olursun iyi bak
Nasip değilmiş bana dizlerinde uyumak
Benden bir iz kaldıysa
Ne olursun iyi bak
Nasip değilmiş bana baş ucunda yaşlanmak
***
Benden bir iz kaldıysa
Ne olursun iyi bak
Nasip değilmiş bana dizlerinde uyumak
Benden bir iz kaldıysa
Ne olursun iyi bak
Nasip değilmiş bana baş ucunda yaşlanmak
-
Günlerdir Aylardır hep Aklımdasın
Kaçsam da Gizlesem de Sen farkındasın
Bitmedi sanıyorum Sendede Her şey
Çünkü Sende Benim gibi tek Başınasın
***
Bitmedi sanıyorum Sendede Her şey
Çünkü Sende benim gibi yapayalnızsın
***
Bende Sensiz yapamadım
Tek bir Gül koklamadım
Denedim Başkasıyla
Hiç Mutlu olamadım Yar
Koşturdum Aşk yolunda bir Yere varamadım
Çok Sevda gördüm ama Ben Sana doyamadım Yar
***
Günlerdir Aylardır hep Aklımdasın
Kaçsam da Gizlesem de Sen farkındasın
Bitmedi sanıyorum Sendede Her şey
Çünkü Sende Benim gibi tek Başınasın
***
Bitmedi sanıyorum Sendede Her şey
Çünkü Sende benim gibi yapayalnızsın
***
Bende Sensiz yapamadım
Tek bir Gül koklamadım
Denedim Başkasıyla
Hiç Mutlu olamadım Yar
Koşturdum Aşk yolunda bir Yere varamadım
Çok Sevda gördüm ama Ben Sana doyamadım Yar
***
Bende Sensiz yapamadım
Tek bir Gül koklamadım
Denedim Başkasıyla
Hiç Mutlu olamadım Yar
Koşturdum Aşk yolunda bir Yere varamadım
Çok Sevda gördüm ama Ben Sana doyamadım Yar
-
Bu sensiz ilk baharım, bıraktığın kadarım
Ne azaldım yokluğunda, ne bir zerre çoğaldım
***
Kapı dışarı çıkmadım, mektupları açmadım
Darıldım ben hayata
Kapattım perdeleri yaşadım hep eskileri
Belki yüz belki bin defa
***
Tek tesellim oldular sararmış fotoğraflar
Onlarda ağlamaklı benim gibi yasındalar
***
Tek tesellim oldular sararmış fotoğraflar
Onlarda ağlamaklı benim kadar
-
Düştü bütün kalpleri yakar sevda
Durur dünya, ne gerçek ne de hülya
Böyle bir şey görmemişsin belli ki hayatında
Güvenebilirsin bana
Aşk denen şeyin varlığından bile habersizsin
Çocuklar gibi savunmasızsın masum sevdiğim
***
Yanında ben varım artık korkma
Her şeyin hakkından gelirim
Üşüdüğünde gecenin ayazında
Üstünü aşkımla örterim
***
Yanında ben varım artık korkma
Her şeyin hakkından gelirim
Üşüdüğünde gecenin ayazında
Üstünü aşkımla örterim
-
Hüzün resim çektirmiş
Yüzün olmuş duvarda
Yanan yürek soğumuyor
Kokun sinmiş her yanıma
Ekmek kadar su kadar sana ihtiyacım var
Kendimi saklıyorum sana sonsuza kadar
Ya sen beni unuttuysan
Yüreğinde mahsur kaldım evi hasret götürüyor
Ya sen beni unuttuysan bu korku beni delirtiyor
-
Su Gibi Akar Gider Ne Ki Ömür Dediğin
Acıdır Acı Yakar Gider Gelirse Beklediğin
Uzanır Gökyüzüne Mesafeleri Bilmez
Kaybeder Kendini Aşka Aç Yüreğim
Kimler Ağlatmıştı Beni Unuttum Bile
Yalnızlığımı Kırgınlığımı Attım Denize
Bir Issız Adaydı Gönlüm
Ay Gibiydin Bir Ben Gördüm
Işığı Vurdu Yüzüme
Sanki Ölümlerden Döndüm
-
Bırakıcam yazmayı bunaldım artık
Kalbin tek benim olsun
Kimini öfkemi geride bıraktım
Öldü bak delikanlın
Hastayım sensiz baksana yüzüme
Gelemedim hâlâ kendime
Soruyorum bazen nerdeyim diye
Yokum ki bu hikayede
Havalar soğuk üşümüştür ellerin
Yollarda kaldı gözlerim
Bi özür dilemeni bekledim
Çok kırdık birbirimizi sevgilim
Hadi gel oturup bi banka
Konuşalım bak ne varsa
Korkma yasla bana sırtını bebeğim
GÖZLERİNİN FANATİĞİYİM
Aralık'ın 5' i, şişenin dibi
Sonsuz aşkımın gerçek sahibi
Öptüm gozbebegim gözlerinden
Kayıp gidemeyeceksin ellerimden
710, Kervan, bi de bi sigara baby
Yapıştı suratıma geçmişin izleri(ya)
Aşığım gördüğümden beri
Kazındı derime Gölcüğün izleri (ya)
İstedi bu çocuk seni baby
Tut bi elimden gelsene peşimden (ey)
Yapamıyoruz ayrı ayrı
Hayat ışığımız karardı
Aylardan kasım
Sende kaldı anılarım
Bende kaldı hatıran
Bende kaldı hatıran
Dön hadi yanıma
Kokun çok uzakta
Elimde Lavanta
Ben ise kapında
Dön hadi yanıma
Kokun çok uzakta
Elimde Lavanta
Ben ise kapında
GÖZBEBEĞİM benim yanıma gelsene
Gererim göğsümü ben dikenlere
Uyuzum bizi bırakıp gidenlere
Topladım herşeyi dönsene evine
Aylardan kasım
Sende kaldı anılarım
Bende kaldı hatıran
Bende kaldı hatıran
(Ya) İncittigine değdi mi
Kırıldı kalbim orta yerinden
İncittigine değdi mi
Sarıyorum her gece maziye yeniden
Kaybediyoruz inadindan
Kaybediyoruz inadindan (Ya)
Sarıl hadi barışalım artık (Ya)
Sarıl hadi barışalım artık
Dön hadi yanıma
Kokun çok uzakta
Elimde Lavanta
Ben ise kapında
Özledi bu çocuk gelsene yanıma
Özledi bu çocuk gelsene yanıma
-
Bu gönül bir çok kişi tanıdı
Sadece sende, sende buldu aşkı
Görmüyor gözlerim başka hiç kimseyi
Ölümüne tutacağım aşk yeminimi
Görmüyor gözlerim başka hiç kimseyi
Ölümüne tutacağım aşk yeminimi
Bu güneş doğmaktan batmaktan vazgeçse
Sevmekten vaz geçmez yüreğim seni
Bu kalbim başkasına ilelebet kilitli
Ölümüne tutacağım aşk yeminimi
Aşığım sana, gönlümün yangını
Silemez kimse kalbimden adını
Kaybetti yüreğim gözlerinde kendini
Ölümüne tutacağım aşk yeminimi
Bu güneş doğmaktan batmaktan vazgeçse
Sevmekten vaz geçmez yüreğim seni
Bu kalbim başkasına ilelebet kilitli
Ölümüne tutacağım aşk yeminimi