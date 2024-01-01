Akşamcı Şarkı Sözleri
Oğuz Yılmaz Akşamcı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oğuz Yılmaz Akşamcı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Akşamcı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Belli yine meyhane gidiyorsun hey akşamcı x 2
Bilmiyorum her gün niye içiyorsun sen akşamcı x 2
***
Bugün yine efkardan mı yar yüzünden sevdadan mı
Ayrılıktan mı kahırdan mı içiyorsun sen akşamcı
***
Kaç geceyi sabah ettin, her kadehte bir ahh ettin
Sen kendine yazık ettin, biliyorsun sen akşamcı x 2
***
Gizleme hiç hüsranını kaderine isyanını
İçkiye göz yaşını içiyorsun sen akşamcı
***
Bugün yine hasretten mi kederden mi hüzünden mi
Bir hayırsız yüzünden mi içiyorsun sen akşamcı
***
Kaç geceyi sabah ettin, her kadehte bir ahh ettin
Sen kendine yazık ettin, biliyorsun sen akşamcı x 2