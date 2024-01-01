Oğuz Yılmaz

Alemci Bara pavyona takıldı Gecede üç beşlik yandı Şimdi ortalarda kaldın Oldumu hiç yakışırmı be alemci *** Kim ne dediyse inandın El zillilerini kandın Paraları bitirince Dostluk bitti be alemci *** Tarlayı dükkanı sattın Beş altı gün hava attın Ne ettiysen kendine ettin Sıfırı tükettin be alemci *** Parasız aşk üç dakika sürer Herkez bunu iyi bilir Sen bunu öğrendin ama Çok geç kaldın be alemci *** Tarlayı dükkanı sattın Beş altı gün hava attın Ne ettiysen kendine ettin Düşünme hiç be alemci...

Canın Sağolsun Oooooo, Ooooo, Ooooo, Ooooo *** Hep seni düşünüyorum aklımda saklayıp Kalbimde buluyorum istemekten vazgeçemiyorum Geceler boyu seni yanımda dileyip Güneşle uyuyorum kalktığımda yoksun yine *** Günümü bugünümü geleceğimi çaldın Bak yine de kızamıyorum canın sağ olsun Canın sağ olsun bu can feda olsun *** Hiç kimse benliğini seninle bu kadar dolduramaz Gel kendini de al bu benliğimden Hiçbir şeyim kalmasın, ooof Hiçbir şeyim kalmasın *** Oooooo, Ooooo, Ooooo, Ooooo

En Şahanesinden Alt tarafı bir bakış değil miydi ama en yeşilinden Kaderime yazmalı mı seni acil vazgeçmeli mi hevesimden Bile bile seve seve biliyorum geleceğim peşinden Yakacağım bu başı salacağım derde yine en şahanesinden *** Çok canım sıkılmıştı cümle aşkların gailesinden Çok sığ kalmıştı her şey ben işin derinindeyken Tam da kurtulmuş hazır vazgeçmişken eskilerimden Sana yol görünüyor aşkım kalbime doğru gel erken erken

Son Perde İçimde nedenini bilmediğim bir kırılganlık söz konusu Dilimde söylemek istediğim üstümden çıkmıyor teninin kokusu *** Sen kendi derdine yan beni bana bırak artık uslan Al hatıralardan ne varsa al Kendimden vazgeçmişim bir tek sana yanar içim Gel bendeki seni al kolaysa al *** Her şeyin üstesinden gelen kalbim Bugünlerde beni yarı yolda koyuyor Aşk dediğin şey belki son perde İnsan kapansın diye dua ediyor

Yurtta Aşk Cihanda Aşk Kıymete binmek ne hoş Ayrıldıktan sonra var mı önemi Devir tersine döndü E ben de az ölüp bitmedim mi *** Şimdi gel de gör beni Duruyor muyum yerimde hâlâ Yurtta aşk cihanda aşk Her yerde aşk bundan sonra *** Elimi de kolumu da bağla hadi Bir odaya bir ömür hapset hadi Becerebilirsen zapt et hadi Yangınım çok büyük ooof

Ya Tutarsa İçimde hiç art niyet yok ben böyleyim Günah çıkarmak amacım değil söyleyeyim *** Ben ne mi yaptım Allah'ım Aşkın içine düştüm kaldım Hoca Nasrettin gibi gönüllere maya çaldım *** Ya tutarsa ya tutarsa ya tutar da aşk el verirse Ya tutarsa ya tutarsa ya tutar da biri denk gelirse

Kış Yaşattın Gözlerim açıldı seni görmek için Dudaklarım yalvardı bir kez öpeyim diye Ellerim uzandı sana dokunmak için *** Ben affettim de gönlüm affetmedi Ben affettim de gönlüm affetmedi *** Baharında aşkımın kış yaşattın Sel bastı yüreğimi gözyaşlarım Unutmak istediysem de unutamadım Erimedi buzları akıp giden hislerimin