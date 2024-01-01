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7/24 Dinle Yurtta Aşk Cihanda Aşk

Yurtta Aşk Cihanda Aşk Şarkı Sözleri

Oğuz Yılmaz Yurtta Aşk Cihanda Aşk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oğuz Yılmaz Yurtta Aşk Cihanda Aşk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yurtta Aşk Cihanda Aşk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Oğuz Yılmaz

Oğuz Yılmaz

Yurtta Aşk Cihanda Aşk

  • Alemci

  • Canın Sağolsun

  • En Şahanesinden

  • Bu Gece

  • Bana Aşkımdan Öte Köy Yok

  • Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam (R&B)

  • Çelişki

  • Son Perde

  • Kuş Tüyü

  • Ayrılığın Düğünü

  • Yurtta Aşk Cihanda Aşk

  • Ya Tutarsa

  • Kış Yaşattın

  • Haksız Yenilgi

  • Film

  • En Şahanesinden (Remix)

  • Yurtta Aşk Cihanda Aşk (Dance Version)

  • Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

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