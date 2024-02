Oğuz Yılmaz

Ayrılamadım Senden Sevgimi nefretmi bendeki bu aşk Hasretmi çilemi anlayamadım Denedim denedim gücüm yetmedi Kendimi bir senden ayıramadım *** Alıpta başımı gitmek istedim Uzakdan ölece bir bakmak istedim Gün oldu çaresiz ölmek istedim Yinede senden ayrılamadım *** Kanunsuz bir ceza bendeki hasret Ölümsüz sevdamı anlayamadım Yoruldum yoruldum gücüm kalmadı Kendimi bir senden ayıramadım *** Ayıramadım kendimi Ayıramadım senden Kendimi bir senden Ayıramadım

Aşkım Baksana Bana Bot mu giyerdin? Kot mu giyerdin? Siyah kazaklarını mı? Çok mu severdin? Gece mi gezerdin? Hazır mı yerdin? Unuttum (unuttum) *** Pot mu kırardın? Kalp mi kırardın? Taş mı atardın? Kuş mu tutardın? Düşünceli miydin? Bananeci miydin? Unuttum *** Yalandan kim ölmüş ki? Yolundan kim dönmüş ki? Elimden kim tutmuş ki? Bak aslında Hiç iyi değilim ben Ölsem bir kurtulsam ben Kısmetsiz kediyim sanki *** Aşkım baksana bana aşkım Aşkım ağlarım ama aşkım Yat kalk hep beni düşün Yat kalk hep beni Yat kalk hep beni düşün Yat kalk hep beni *** Aşkım baksana bana aşkım Yat kalk hep beni düşün Ohoo, nerde? *** Postal aldım giymedim Göbek yaptım görmedin Sordum cevap vermedin ya ya (ya ya) Fransız kaldın bana Yabancı olduk sonra Bir ihtimal sevmedin ya ya *** Yalandan kim ölmüş ki? Yolundan kim dönmüş ki? Elimden kim tutmuş ki? Bak aslında Hiç iyi değilim ben Ölsem bir kurtulsam ben Kısmetsiz kediyim sanki *** Aşkım baksana bana aşkım Aşkım ağlarım ama aşkım Yat kalk hep beni düşün Yat kalk hep beni Yat kalk hep beni düşün *** Aşkım baksana bana aşkım Yat kalk hep beni düşün Ohoo, nerde? *** Aşkım baksana bana aşkım Aşkım ağlarım ama aşkım Yat kalk hep beni düşün Yat kalk hep beni Yat kalk hep beni düşün *** Aşkım baksana bana aşkım Yat kalk hep beni düşün Ohoo, nerde? *** Dünyayı kurtaran adam nerde?

Bittimse Bittim O günden beri hiç sokaklara çıkmadım Saçımı taramadım, aynaya bakmadım Bir kitap okumadım, bir satır olsun yazmadım Yemedim içmedim, gözümü bile kırpmadım *** Sen bu satırları okuduğunda Ben çoktan bitmiş olacağım Ben bu yolları boşa mı teptim? Ben bu hayatı suya mı yazdım? *** Acı fakat gerçek Acı gerçek *** Bu benim resmim, en iyi hâlim Neyse ne boş ver, bittimse bittim Dert benim derdim, kalp benim kalbim Başka canım yok, verdimse verdim *** Bir komadan çıktım ötekine girdim Ağlaya ağlaya kendimden geçtim Konuşmadım kimseyle kendimden başka Ölmedim fakat yaşamadım *** Sen bu satırları okuduğunda Ben çoktan bitmiş olacağım Ben bu yolları boşa mı teptim? Ben bu hayatı suya mı yazdım? *** Acı fakat gerçek Acı gerçek *** Bu benim resmim, en iyi hâlim Neyse ne boş ver, bittimse bittim Dert benim derdim, kalp benim kalbim Başka canım yok, verdimse verdim *** Bu benim resmim, en iyi hâlim Neyse ne boş ver, bittimse bittim Dert benim derdim, kalp benim kalbim Başka canım yok, verdimse verdim

Omuzumda Ağla Sen kimseye benzemezsin Kimse sen olamaz Başka birine söylesem Bunu anlayamaz *** Derdin neyse, her neyse bilmiyorum Bilmemekle beraber üzülüyorum *** Başkalarına ağlama Gel benim omzumda ağla Bu ev sensiz yaşanmıyor Odalarına girilmiyor Şunu bilesin ki olmuyor Uyunmuyor gülünmüyor Bir şey ifade etmiyor ah *** Bugüne kadarmış Buraya kadarmış Deyip de gitme Lütfen gitme İkimiz için gel Hatırım için kal Bir daha gitme *** Düşünmeyebilirsin üzülmeye de bilir Olmayacak şey midir olmuyor olabilir Derdin neyse her neyse bilmiyorum Bilmemekle beraber üzülüyorum *** Başkalarına ağlama Gel benim omzumda ağla Bu ev sensiz yaşanmıyor Odalarına girilmiyor Şunu bilesin ki olmuyor Uyunmuyor gülünmüyor Bir şey ifade etmiyor ah *** Bugüne kadarmış Buraya kadarmış Deyip de gitme Lütfen gitme İkimiz için gel Hatırım için kal Bir daha gitme *** Derdin neyse, her neyse bilmiyorum Bilmemekle beraber üzülüyorum *** Bugüne kadarmış Buraya kadarmış Deyip de gitme Lütfen gitme İkimiz için gel Hatırım için kal Bir daha gitme *** Derdin neyse, her neyse bilmiyorum

7'n Bitidin Acı hatıraların odasını terk ettim, ötekine geçtim Gözyaşlarım or'da kaldı Ne evlere sığıyorum ne sokaklara Karşıdan karşıya geçerken havalara bakıyorum Üstüne yürüyorum arabaların Daha ne söyleyeyim Bilmem ki Bu dudaklar artık seni öpmeyecek Bu kalp senin için çarpmayacak Senin için yaşamayacak, ölmeyecek Senle aynı ağaca adını yazmayacak Sen de gittin ya İçim boş, odalar boş Boşlukta yüzüyorum Boğuşuyorum kendimle Bir batıp bir çıkıyorum Beni başka biri keser mi kesmez Bu da bi' gün geçer mi geçmez Yabancı yataklarda uyumaya mı alışayım? Elimden geldiği kadar yaşamaya mı çalışayım? Beni yedin bitirdin Kırdın geçirdin Böyle bitirdin Çok, çok, çok kötü geçirdin Burnumdan getirdin Yedin bitirdin Şu sıralar çok yalnızım Kendimle konuşuyorum Hüzünlü kitapları Okuyup hüzünleniyorum Sibirya'dan beter bir yatak Yattım mı başlıyo' panik atak Ağlıyorum sanıyo'sun sadece Ne uyku var ne dur durak Sen kendine müslüman Bu aşk değil bu tekme tokat Beni yedin bitirdin Kırdın geçirdin Böyle bitirdin Çok kötü geçirdin Burnumdan getirdin Yedin bitirdin Her gece her gece ölünmüyor iki kere Her gece her gece ölünmüyor iki kere Beni yedin bitirdin Kırdın geçirdin Böyle bitirdin Çok, çok, çok kötü geçirdin Burnumdan getirdin Yedin bitirdin **

Ekilmekteyim Belki bir derdim var mutsuzumdur Belki havam yok belki uyumsuzumdur Annemi özlemiş olamaz mıyım? Belki sana içerlemiş ağlıyorumdur ** İçine atma diyebilirdin Aşk grevinden ölebilirdim Hayırsız çıktın, derinden sarstın Bunu bana nasıl yaptın ** Kızları hoş tutmazsan Onlara iyi bakmazsan Alakadar olmazsan Yalnız uyur yalnız uyanırsın artık ** Ekilmekteyim üzülmekteyim Ezilmekteyim her gece ** Ekilmekteyim üzülmekteyim Ezilmekteyim neyse ** Belki biri bana yalan söylemiştir Belki solundan kalkmış terslemiştir Öfkemi bastırmış olamaz mıyım? Belki doğrudan etkilenmişimdir ** İçine atma diyebilirdin Aşk grevinden ölebilirdim Hayırsız çıktın, derinden sarstın Bunu bana nasıl yaptın ** Kızları hoş tutmazsan Onlara iyi bakmazsan Alakadar olmazsan Yalnız uyur yalnız uyanırsın artık ** Ekilmekteyim üzülmekteyim Ezilmekteyim her gece ** Ekilmekteyim üzülmekteyim Ezilmekteyim neyse ***

Zehirli Sarmaşık Bana yalanlar söyle Bakarsın iyi gelir Bu acının üstü örtülmez Sevmek zaten bir hadisedir ** Ben sana âşığım Sen zehirli sarmaşığım ** Bu sabah ağlamaklı uyandım Gözlerim ıslak ıslak dolandım Aradımsa da konuşamadım Biraz cesaretimi topladım Sonra geldim kapına dayandım Geldimse de bulamadım ** Sana hiç kırılmamış Hayaller getirmiştim Ellerimle çizdiğim Bir resimle gelmiştim ** Ben yalnızlar yalnızı Bu umutsuzlar sandalı ** Bu sabah yağmurla uyandım Bütün gün aylak aylak dolandım Sokaklara bel bağladım Bu aşk ateşli hastalık, anladım Yalnız anlamakla kalmadın Fiyakalı bir ölüm aradım ** Bu sabah ağlamaklı uyandım Gözlerim ıslak ıslak dolandım Aradımsa da konuşamadım Biraz cesaretimi topladım Sonra geldim kapına dayandım Geldimse de bulamadım ***

Kime Ne İçinden senin geçtiğin Sokaklar güzel Elin elimde yürüyorsam Yağmurlar güzel Adının geçtiği sofralar Sohbetler güzel Senin resmine bakarken Uyumak güzel Ne güzel olur gelsen Ne iyi olur görsem E gel o zaman kaptan Bana çiçek al yoldan Şair Leyla Sokak Kırk numarada yaşıyorum Kime sorsan söyler Sol taraftaki eski ev Bir yalnızın halinden Bir yalnız anlar Günler nasıl geçiyor Ne var ne yok bir bir anlat İçinde senin yaşadığın Şehirler güzel Bahar seninle bahar Yaz kış senle güzel Senin elinden içtiğim Suyun tadı bir başka güzel Velhasıl her bir şey Sen olunca güzel Ne güzel olur gelsen Ne iyi olur görsem E gel o zaman kaptan Bana çiçek al yoldan Şair Leyla Sokak Kırk numarada yaşıyorum Kime sorsan söyler Sol taraftaki eski ev Bir yalnızın halinden Bir yalnız anlar Nasıl güzeldir oralar Ne var ne yok bir bir anlat Bir yalnızın halinden Bir yalnız anlar Günler nasıl geçiyor Ne var ne yok bir bir anlat

El Kızı Acılar acıları kovaladı Bir yanım ötekini oyaladı Benim dertlerle kan bağım mı var? Hayat beni güzel ağırlamadı ** Unutmanın bir yolunu bulmadım zannet Evlere kapanıp ağladım farz et Beni çok aldattın, duymadım zannet ya Bir de ihanet, neyse böyle devam et ** Kural da bozarım bu akşam göbek de atarım Gözlerimi siler sonra gider yatarım ** Benim adıma dertlenme, gereksiz kilitlenme El kızına yüklenme, ileri geri söylenme Hadi ama hadi kes artık Bi′ dak'ka sus artık ** Kapılar yüzüme kapanmadan Dönmeli ruhum kararmadan Bu kış yine çok ağladım Sana sarılıp uyumadan ** Unutmanın bir yolunu bulmadım zannet Evlere kapanıp ağladım farz et Beni çok aldattın, duymadım zannet ya Bir de ihanet, neyse böyle devam et ** Kural da bozarım bu akşam göbek de atarım Gözlerimi siler sonra gider yatarım ** Benim adıma dertlenme, gereksiz kilitlenme El kızına yüklenme, ileri geri söylenme Hadi ama hadi kes artık Bi′ dak'ka sus artık ** Kural da bozarım bu akşam göbek de atarım Gözlerimi siler sonra gider yatarım Şarap da içerim bu akşam göbek de atarım Gözlerimi siler sonra gider yatarım *** Benim adıma dertlenme, gereksiz kilitlenme El kızına yüklenme, ileri geri söylenme Hadi ama hadi kes artık Bi' dak′ka sus artık ***

Anlat Arkadaşım Biz iki arkadaş Dertleşmeye geldik Dünya kadar dert var Halletmemiz gerek Hey garson Şuraya bir masa kuruver Ortaya bir büyük açıver Yanına bir ateş yakıver Maksat gözümüz doysun Şuraya bir deniz seriver Üstüne bir gemi koyuver Yelkeni şöyle bir açıver Maksat gönlümüz doysun Anlat arkadaşım Derdini söyle Dert biriktirilmez Paylaşalım seninle Senin derdin benimdir Bu mesele derindir Cebimdekinin hepsi Derdin buysa senindir Hey garson Şuraya bir masa kuruver Ortaya bir büyük açıver Yanına bir meze yapıver Maksat gözümüz doysun Şuraya bir resim asıver İçine bir bizi çiziver Üstüne bol acı katıver Maksat gönlümüz olsun Anlat arkadaşım Derdini söyle Dert biriktirilmez Paylaşalım seninle Anlat arkadaşım Derdini söyle Dert biriktirilmez Paylaşalım seninle ***

Direkten Döndüm Ne sonumuz var, ne bir umut var, ne yarınım var, yarınsızım. Ne yüzüm güler, ne yaşım diner, ne acım biter, ıpıssızım. ** (x 2) Çok direkten döndüm, çok güldüm yalandan. Çok sensiz kaldım, her gün bir daha öldüm. ** Bugün daha iyiyim, sadece dünden. ** Bu benim suçum, belki de yazım, katlanıyorum; ben yalnızım. Hüzün benim öteki adım, mutlulukla hiç karşılaşmadım, ıpıssızım. ** (x 2) Çok direkten döndüm, çok güldüm yalandan. *** Çok sensiz kaldım, her gün bir daha öldüm. ** Bugün daha iyiyim, sadece dünden. ***

Kış Baba Kış baba geliyor eli kulağında Kaşlarını çatıyor öfkesi burnunda Karnım zil çalıyor ama zilim bile yok benim Damım akıyor ama kovam bile yok benim Daha bunun odunu kömürü var Defteri kitabı var, ekmeği soğanı var Daha bunun yağmuru çamuru var Evsizi barksızı var, çoluğu çocuğu var Kış baba kış kış Çüş baba çüş çüş Kış baba kış kış Pış baba pış pış Kış baba geliyor sırtında karlarla Kış baba geliyor cebinde ayazıyla Karnım zil çalıyor ama zilim bile yok benim Damım akıyor ama kovam bile yok benim Daha bunun odunu kömürü var Defteri kitabı var, ekmeği soğanı var Daha bunun yağmuru çamuru var Evsizi barksızı var, çoluğu çocuğu var Kış baba kış kış Çüş baba çüş çüş Kış baba kış kış Pış baba pış pış Kış baba kimden yana? Kış baba