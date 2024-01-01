×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Usta

Usta Şarkı Sözleri

Oğuz Yılmaz Usta şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oğuz Yılmaz Usta şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Usta sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Oğuz Yılmaz

Oğuz Yılmaz

Usta

  • Bağrıma Bağrıma

  • Nankör

  • Sendeki Resmini

  • Usta

  • Yanmışım Yanacak Kadar

  • Zalim

  • Halime Kız

  • Farzet

  • Duyda İnanma

  • Gönlüm Yeşerdi

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı