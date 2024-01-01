Oğuz Yılmaz

Baldız Birgün divana yatmıştı Yanağını al basmıştı Şeytan aklımı almıştı Ondan öptüm baldız seni ** Önceden biraz utandım Sevdandan tutuşup yandım Karanlıkta ablan sandım Ondan öptüm baldız seni ** Seni sevsem bana hayhay Bu işin çaresi kolay Bayramda zekatına say Ondan öptüm baldız seni

Gel Yanıma Gel O şirin sözlerine Hayranım gözlerine Bakma el sözlerine Gel yanima gel gel Aman eller görmesin Sakın eller duymasın Gel yanıma gel gel Tomurcuk nağmeleri Çözüver düğmelerin Göreyim siğnelerin Gel yanıma gel gel Aman eller görmesin Sakın eller duymasın Gel yanıma gel gel

Kibar Kız Kibar kizin saclari sallaniyor Şeker yemis dudaklari ballaniyor Kibar kizin guzelligi dilleniyor Geliver geliver guzel yarim geliver Geliver geliver kibar yarim geliver Bu bahcadan o bahcaya yol gider Kibar kiza deste deste gul gider Kibar kizi ben severim el nider Geliver geliver guzel yarim geliver Geliver geliver kibar yarim geliver Kibar kizi ben severim el nider Geliver geliver kibar yarim geliver

Ayaş Yolları Ayaş yollarından aştım da geldim Boyunu boyuma ölçtüm de geldim Güzeller içinden seçtim de geldim *** Yandım Allah yandım yandırma beni Seviyorum diyerek gandırma beni Derin uykulardan galdırma beni *** Ayaş yollarında kervanın mı var *** Beni öldürmeye fermanın mı var Ağlamaya sızlamaya dermanın mı var *** Yandım Allah yandım yandırma beni Seviyorum diyerek gandırma beni Derin uykulardan galdırma beni *** Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek Bana ettiklerin az mı gelecek *** Yandım Allah yandım yandırma beni Seviyorum diyerek gandırma beni Derin uykulardan galdırma beni

Dursun Ne olacak uşaklar, bu Dursunun halleri Kudurdu bekarlıktan, yirtayi yorganlari ** Emiceoğlu Dursun, gezer gezer durursun Evlendurmayin oni, bekarliktan kudursun ** Dursun gezer avare, çalışmadan hazır yer ** Köyün güzel kızıyla , güya sevdalık çeker ** Dursun tutturdu illa, bu kızı alın bana Evlenmez parasi yok, kiz hiç bakmayi ona ** Yok parası giremez, sevda pazarluğuna Canlı iken gömüldi, bekar mezarluğuna

Tik Tak Sevgide koyma yasak Aşkın bana bir tuzak Bu inadı bırak Geçiyor zaman bak Tak tiki tiki tak Tak tiki tiki tak Her anı yaşıyalım Hadi naz etme canım Mutluluğa beş dakika kala Hızlandı yine nabzım Tak tiki tiki tak Tak tiki tiki tak..

Kaynana Ben bir karabiberim Yuvarlanır giderim Çok konuşma kaynana Kızın alır giderim (cadaloz kaynana) Kaynana kaynana Acıyorum sana Kaynana değil de Dört bacaklı dana Duvara çaktım kazık Kaynanam ölmüş yazık Öldüğüne acımam Bi top kefene yazık Ay doğar ebek gibi Gün doğar çiçek gibi Öyle bir kızın var ki Kaymaktan bebek gibi

Tak Zilleri Kara kaşlım, şirin sözlüm Altın kalplim, melek yüzlüm Parmakta zil, eli sazlım Hatırım için iki döktür Tak zilleri, çık meydana Gözler bir güzel görsün Varsın dağılsın saçların Anan yeniden örsün Oyna, meydan güzel görsün Sazlarımız (sazlar, sözler) sefa sürsün Sen eşi olmayan gülsün Hatırım için iki döktür

Tırı Vırı Kaş göz atarsın Yan yan bakarsın Sen bu güzelliğinle Çok can yakarsın Aynalar çatlıyor güzelliğinden Yürekler hopluyor tatlı dilinden Tırıvırı dalavere zartzurt gel yanıma yat Miteloji aristoloji pataloji yavrum pijim Bu ne güzellik seni sevmemek vallahi delilik Ayağında terlik bu ne güzellik seni sevmemek vallahi delilik Tırıvırı dalavere zartzurt gel yanıma yat Tak zilleri eline bize neşe kat

Hanımefendimi Oldun Şehire inince köylü bozması Başından atmış puşi ile yazması Hoşa hider çarşı pazar gezmesi Hanfendimi oldun köylü bozması Derelerde pırtı çabuk yıkardım Göz altından geçenlere bakardım Tarlalarda bostan çapa yapardım Hanfendimi oldun köylü bozması Yaz gelince yoktur sana durması Elinden düşmezdi tarla çapası Gitmez idi kirli yüzün kelmesi Şehirlimi oldun köylü bozması

Arabistan Kızları Köprünün altı bostan (yar yar yar aman) Yıkılsın yünanistan (aman da karam vay hele gel) Yunanistan kızları (vay vay vay amman) Ne don giyer ne fistan (aman da karam vay hele gel) Hele nenni nenni Avutayım seni Yat kolumun üstüne de Uyutayım seni *** Köprünün altı kuyu (vay vay vay aman) Uyu aslanım uyu (aman da karam vay hele gel) İnsan sarhoş olur mu (vay vay vay aman) İçtiğin meyve suyu (aman da karam vay hele gel) *** Hele nenni nenni Avutayım seni Yat kolumun üstüne de Uyutayım seni

Akşamcı Belli yine meyhane gidiyorsun hey akşamcı x 2 Bilmiyorum her gün niye içiyorsun sen akşamcı x 2 *** Bugün yine efkardan mı yar yüzünden sevdadan mı Ayrılıktan mı kahırdan mı içiyorsun sen akşamcı *** Kaç geceyi sabah ettin, her kadehte bir ahh ettin Sen kendine yazık ettin, biliyorsun sen akşamcı x 2 *** Gizleme hiç hüsranını kaderine isyanını İçkiye göz yaşını içiyorsun sen akşamcı *** Bugün yine hasretten mi kederden mi hüzünden mi Bir hayırsız yüzünden mi içiyorsun sen akşamcı *** Kaç geceyi sabah ettin, her kadehte bir ahh ettin Sen kendine yazık ettin, biliyorsun sen akşamcı x 2

Alemci Bara pavyona takıldı Gecede üç beşlik yandı Şimdi ortalarda kaldın Oldumu hiç yakışırmı be alemci *** Kim ne dediyse inandın El zillilerini kandın Paraları bitirince Dostluk bitti be alemci *** Tarlayı dükkanı sattın Beş altı gün hava attın Ne ettiysen kendine ettin Sıfırı tükettin be alemci *** Parasız aşk üç dakika sürer Herkez bunu iyi bilir Sen bunu öğrendin ama Çok geç kaldın be alemci *** Tarlayı dükkanı sattın Beş altı gün hava attın Ne ettiysen kendine ettin Düşünme hiç be alemci...

Çık Ortaya Gel Bir civan götürdü beni bahçeye Gördüm o bahçenin dalları sarhoş Yağmurlar yağar da rüzgarlar eser Eğilmiş selvinin dalları sarhoş Gül yarim oturmuş zerbab üstüne Hiç bakmıyor yarenine dostuna Yaz gelende çayır çimen üstüne Yar bade doldurur elleri sarhoş Yavrum çıkmış yücesine yuvalar İnmiş düz ovaya şahin kovalar Değmeyin Suna'ma beyler ağalar Humar humar bakar gözleri sarhoş Yavrumun gittiği Bulgar Dağı'dır Beni işittikçe zülfün dağıdır Öpülecek kokulacak çağıdır Yar türkü söylüyor dilleri sarhoş Karac'oğlan eriştik bahara yaza Öyle bir yavrum var tazeden taze Bir elinde bade birinde meze Nasıl koparayım gülleri sarhoş

Sakın Suyun durgun akanından İnsanın yere bakanından Gül koklarken dikeninden Sakın oğlum kendini sakın İftira ile yalandan Sonradan zengin olandan Sahte namaz kılandan Sakın oğlum kendini sakın Yedeğe gelmeyen attan Atasözü tutmayan evlattan Sabah erken kalkmayan avrattan Sakın oğlum kendini sakın Dağbaşının vahşisinden Şehirlinin taksisinden Kaynananın aksisinden Sakın Oğlum kendini sakın

Otuz Beşlik Rakı Sana abayı yaktım köyü tarlayı sattım Seni aldıktan sonra gız dırdırıvırvırdan bıktım Seni aldıktan sonra dırdırından ben bıktım Önce derinden baktın şu ciğerimden yaktın Otuzbeşlik rakı kadar boyunla ortalığı birbirine gattın Anamla kötü oldum babamla terso kaldım Yavrum senin yüzünden ikisini de köye saldım Önce derinden baktın şu ciğerimden yaktın Otuzbeşlik rakı kadar boyunla ortalığı birbirine gattın Önce derinden baktın şu ciğerimden yaktın Tilki kadar boyunla ortalığı birbirine kattın Ne istediysen aldım gırtlaacan borca daldım Boya jöle oje moje ruj derken vallahi meteliksiz kaldım Önce derinden baktın şu ciğerimden yaktın Tilki kadar boyunla ortalığı birbirine kattın Önce derinden baktın şu ciğerimden yaktın Otuzbeşlik rakı kadar boyunla ortalığı birbirine kattın.

Çok Yalvardım Sana Hep aklına geleni yaptın Bütün fırsatları kaçırdın Elinde olanları kaptırdın Kaptırdın çok yaalvardım Sana dinlemedin beni Tren kaçtı artık dönmüyor geri