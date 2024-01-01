Gördün mü Şarkı Sözleri
Oğuz Yılmaz Gördün mü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oğuz Yılmaz Gördün mü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gördün mü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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çiçekleri toplarım güzellere satarım
sevdiğimin uğruna on beş sene yatarım
çiçekleri toplarım güzellere satarım
sevdiğimin uğruna on beş sene yatarım
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çiçekleri toplarım güzellere satarım
sevdiğimin uğruna on beş sene yatarım
çiçekleri toplarım güzellere satarım
sevdiğimin uğruna on beş sene yatarım
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Gece gündüz gezerdin
Kimseyi dinlemedin
Her gün başka bir güzelle
Geziyodun gördün mü
Her gün başka bir güzelle
Geziyodun gördün mü
Gençlik gitmiş gördün mü
Pilin bitmiş gördün mü
Rengin solmuş gördün mü
Belin dönmüş gördün mü
Gördün mü gördün mü
Gördün mü gördün mü
Havaları basmayı gördün mü
Paraları basmayı gördün mü
Gördün mü gördün mü
Gördün mü gördün mü
Havaları basmayı gördün mü
Paraları basmayı gördün mü
Havan sıfıra inmiş
Benzin sararmış solmuş
Hani dünya güzeliydin
Aynaya bak gördün mü
Hani dünya güzeliydin
Aynaya bak gördün mü
Gençlik gitmiş gördün mü
Pilin bitmiş gördün mü
Rengin solmuş gördün mü
Belin dönmüş gördün mü
Gördün mü gördün mü
Gördün mü gördün mü
Havaları basmayı gördün mü
Paraları basmayı gördün mü
Gördün mü gördün mü
Gördün mü gördün mü
Havaları basmayı gördün mü
Paraları basmayı gördün mü
Nerde kaldı servetin
Nerde kaldı hürmetin
Nerde kaldı şöhretin de
Dön de bir bak gördün mü
Nerde kaldı şöhretin de
Dön de bir bak gördün mü
Gençlik gitmiş gördün mü
Pilin bitmiş gördün mü
Rengin solmuş gördün mü
Belin dönmüş gördün mü
Gördün mü gördün mü
Gördün mü gördün mü
Havaları basmayı gördün mü
Paraları basmayı gördün mü
Gördün mü gördün mü
Gördün mü gördün mü
Havaları basmayı gördün mü
Paraları basmayı gördün mü
Gördün mü gördün mü
Gördün mü gördün mü
Havaları atmayı gördün mü
Paraları basmayı gördün mü
Gördün mü gördün mü
Gördün mü gördün mü
Havaları atmayı gördün mü
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Çekirgeyi salıverdim x 2
Yazıya yazıya x 2
Pot koymadı koyun ile x 2
Kuzuya kuzuya x 2
[Nakarat] x 2
Hoplayıver çekirge
Zıplayıver çekirge
Benim canım çekirge
Pıtı pıtı pıtı çekirge
Çekirgenin ayağında x 2
Narindi narindi x 2
Bende sandım kaymakamı x2
Gelini gelini x 2
[Nakarat] x 2
Çekirgenin ayağında x 2
Çizmesi çizmesi x 2
Ne hoş olur tatlım sende
Ne hoş olur bi dönem senle
Gezmesi gezmesi x 2
[Nakarat] x 2
Hop hop hopla çekirge
Zıp zıp zıpla çekirge
Benim canım çekirge
Pıtı pıtı pıtı çekirge
x 2
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Anam gurbete salır amanda hatcem burda
Ne olur vay ayy haydi hatcam burda
Ne olur vay vay
Gel seninle kaçalım amanda
Aklım hep sende galır vay vay
Gıdı gıdı hatcam ıh gıdı hatcam
Gıdıkladı hatcam işte sahap
Gelince mızıkıdı hatcam
Dama vurdum çakmağı amanda
Çağırın gelsin hatcayı vay vay
Haydi çağırın gelsin hatcayı vay vay
Hatcamda nerden öğrendin böyle
Göbek atmayı vay vay
Haydi böyle göbek atmayı vay vay
Gıdı gıdı hatcam ıh gıdı hatcam
Gıdıkladı hatcam işte sahap
Gelince mızıkıdı hatcam
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Bu yollardan az mı geçtik?
Gizli gizli mektup yazdık
Ölsek bile, ayrılmazdık
Sen ellere gelin mi oldun vay
Ölsek bile, ayrılmazdık
Sen ellere gelin mi oldun vay
Yeminlerin yalan oldu
Ayrılık bizi mi buldu?
Ta küçükten sevdim onu
Sen ellere gelin mi oldun vay
Küçük yaşta sevdim onu
Sen ellere gelin mi oldun vay
Sevmeseydim seni keşke
Lanet olsun böyle aşka
Ben sevemem senden başka
Sen ellere gelin mi oldun vay
Ben sevemem senden başka
Sen ellere gelin mi oldun vay
Yeminlerin yalan oldu
Ayrılık bizi mi buldu
Küçük yaşta sevdim onu
Sen ellere gelin mi oldun vay
Ta küçükten sevdim onu
Sen ellere gelin mi oldun vay
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Yandı bağrım yandı aşkın elinden vay vay
Bir de sen yakıpta gönderme beni beni beni
Ben mecnun olmuşsun sevda çölünden
Yeniden mecnuna dönderme beni beni beni
İnsan olan insan sever insanı
Bizden evvel gelip gidenler hani hani hani
Aşkına düşürüp de mecnun misali
Bir kuru hayale yeldirme beni beni beni
Sevda çöllerinde ben mecnun oldum oldum
Şu garip gönlümün yarisin bildim bildim bildim
Bir başka seversen işte ben öldüm
Ne olur ölmeden öldürme beni beni beni
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akşama gelicem hacı ağam evdemi
hacıyada şarap içirmişem dünyasından geçirmişem
fıkır fıkır sarı inek onu da sağar güzel melek
akşama gelecem anahtar nerede
süt kaynıyor tencerdee anahtarlar pencerede
fıkır fıkır sarı inek onuda sağar güzel melek
akşama gelicem mahallenizde köpek var
köpeğide zincire bağlamışam önünede ekmek doğramişam
fıkır fıkır sarı inek onuda sağar güzel melek
akşama gelicem mahallenizde bekçi var
bekçiyi karakola yollamişam zilleri de takıp oynamışam .
-
Kara kaşlım, şirin sözlüm
Altın kalplim, melek yüzlüm
Parmakta zil, eli sazlım
Hatırım için iki döktür
Tak zilleri, çık meydana
Gözler bir güzel görsün
Varsın dağılsın saçların
Anan yeniden örsün
Oyna, meydan güzel görsün
Sazlarımız (sazlar, sözler) sefa sürsün
Sen eşi olmayan gülsün
Hatırım için iki döktür
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-
Geliyorum Ankara'nın elinden
Kaşıkları çekilmedin belinden
Seni gidi topal
Seni hayin topal
Seni gidi topal bu gece de burda kal
Yandan çarklı geliyor da kaçın
Kapıları, bacaları kapatın
Seni gidi topal
Seni hayin topal
Seni gidi topal bu gece de burda kal
-
Ocakta Demlik yaniyo
Kafamda neler dönüyo
Yanan sigaram sönüyo
Yine aklim sende sende
Aklim sende fikrim sende
Sen olmayinca
***
Aygaz gecmez kapidan sen olmayinca
Ekmek cikmaz firindan sen olmayinca
***
Su diye iciyom sirke
Ev diye gidiyom parka
Sakarliklar arka arka
Yine aklim sende sende
Aklim sende fikrim sende
Sen olmayinca
***
Aygaz gecmez kapidan sen olmayinca
Ekmek cikmaz firindan sen olmayinca
***
Kendi kendime gülüyom
Agliba ben deliriyom
Papuclari ters giyom
Yine aklim sende sende
Aklim sende fikrim sende
Sen olmayinca
***
Aygaz gecmez Kapidan sen olmayinca
Ekmek cikmaz Firindan sen olmayinca
Aygaz gecmez Kapidan sen olmayinca
Ekmek cikmaz firindan sen olmayinca
-
Ekmeğimi çekem yoksa suyumu
Öldürecek beni beni bu zalım gurbet
Unutturdu vatanımı yurdumu
Öldürecek beni beni bu zalım gurbet
Ah bu bu ayrılık
Unutturdu vatanımı yurdumu
Öldürecek beni beni bu zalım gurbet
Ah bu bu ayrılık
Sıladan gideli hayli oluyor
Umut çiçeklerim bir bir soluyor
Siyah saçlarıma aklar doluyor
Öldürecek beni beni bu zalım gurbet
Ah bu ayrılık
Simsiyah saçıma aklar doluyor
Öldürecek beni beni bu zalım gurbet
Ah bu ayrılık
Garip gönlüm derki hakka ganiyim
Bize haktan geldi kime ne deyim
Kaptanı kaybolmuş batık gemiyim
Öldürecek beni beni bu zalım gurbet
Ah bu ayrılık
Kaptanı kaybolmuş batık gemiyim
Öldürecek beni beni bu zalım gurbet
Ah bu ayrılık
-
"sen şehirli ben köylüyüm
sen atlas ben halı mıyım?
sen öyleysen ben böyleyim
sen gülsün ben çalı mıyım?
sen barıştın ben dargınım
sen akıyon ben durgunum
sen bir günsün ben her günüm
sen cuma ben salı mıyım?
sen iş buldun ben avare
sen ovaya ben bayıra
sen okula ben davara
sen zeki ben deli miyim?"