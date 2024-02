Oğuz Yılmaz

Gözü yaşlı bulutları, başı karlı şu dağları Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Yıkılası yaban eller, kör olası mesafeler Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Hasret başta vılan vılan, yokluğun beni yakar Bu günleri şimdi her an sen ağlarsın, ben ağlarım Dizimizde kaldı yoldu, iki parça etti dağlar Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Yıkılası yaban eller, kör olası mesafeler Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Hasret başta vılan vılan, yokluğun beni yakar Bu günleri şimdi her an sen ağlarsın, ben ağlarım