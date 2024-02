Oğuz Yılmaz

Belli yine meyhane gidiyorsun hey akşamcı x 2 Bilmiyorum her gün niye içiyorsun sen akşamcı x 2 *** Bugün yine efkardan mı yar yüzünden sevdadan mı Ayrılıktan mı kahırdan mı içiyorsun sen akşamcı *** Kaç geceyi sabah ettin, her kadehte bir ahh ettin Sen kendine yazık ettin, biliyorsun sen akşamcı x 2 *** Gizleme hiç hüsranını kaderine isyanını İçkiye göz yaşını içiyorsun sen akşamcı *** Bugün yine hasretten mi kederden mi hüzünden mi Bir hayırsız yüzünden mi içiyorsun sen akşamcı *** Kaç geceyi sabah ettin, her kadehte bir ahh ettin Sen kendine yazık ettin, biliyorsun sen akşamcı x 2

Bara pavyona takıldı Gecede üç beşlik yandı Şimdi ortalarda kaldın Oldumu hiç yakışırmı be alemci *** Kim ne dediyse inandın El zillilerini kandın Paraları bitirince Dostluk bitti be alemci *** Tarlayı dükkanı sattın Beş altı gün hava attın Ne ettiysen kendine ettin Sıfırı tükettin be alemci *** Parasız aşk üç dakika sürer Herkez bunu iyi bilir Sen bunu öğrendin ama Çok geç kaldın be alemci *** Tarlayı dükkanı sattın Beş altı gün hava attın Ne ettiysen kendine ettin Düşünme hiç be alemci...