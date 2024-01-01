Oğuz Yılmaz

Alaplı'nın üstünden Alaplı'nın üstünden Karga geçiyor karga Karga geçiyor karga Kız ben seni almaycam Kız ben seni almaycam Dalga geçiyom dalga Dalga geçiyom dalga Ah benim söm söm yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim Bir yolcuk sevsem yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim Alptaş'ın altı bayır Alptaş'ın altı bayır Yanıyom cayır cayır Yanıyom cayır cayır Ana beni evlendir Kız ana beni evlendir Hem sevap hem de hayır Hem sevap hem de hayır Ah benim söm söm yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim Bir yolcuk sevsem yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim Arabam 60 model Arabam 60 model Yokuşları çıkmıyor Yokuşları çıkmıyor Güzelleri görünce Güzelleri görünce Frenleri tutmuyor Frenleri tutmuyor Ah benim söm söm yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim Bir yolcuk sevsem yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim