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7/24 Dinle Affet

Affet Şarkı Sözleri

Oğuz Yılmaz Affet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oğuz Yılmaz Affet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Affet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Oğuz Yılmaz

Oğuz Yılmaz

Affet

  • Çok Yalvardım Sana

  • Kendim Ettim Kendim Buldum

  • Bırakta Git

  • Başkasını Sevemem

  • Dert Yakamdan Düşmüyor

  • Dayanamam

  • Sevda Nöbeti

  • Affet

  • Ruhsuz

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