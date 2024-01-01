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7/24 Dinle Muhtar Emmi - Abidin

Muhtar Emmi - Abidin Şarkı Sözleri

Oğuz Yılmaz Muhtar Emmi - Abidin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oğuz Yılmaz Muhtar Emmi - Abidin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Muhtar Emmi - Abidin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Oğuz Yılmaz

Oğuz Yılmaz

Muhtar Emmi - Abidin

  • Düğününde Ağladım

  • Abidin

  • Söm Söm Yarim

  • Dayı

  • Vay Seni Vay Vay

  • Başım Alıp Çıksam

  • Fistanı Gülden Basmalı

  • Muhtar Emmi

  • Çilli Horoz

  • Tranvayın Tekeri

  • Çözdal

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