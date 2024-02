Oğuz Yılmaz

Aşkın dostu kadar düşmanıda var Her söylenen söze kanıp aldanma Ebediyen baki kalacak sevgim Öldü deselerde duyda inanma ** Kolay terkedermi seven seveni Olacak elbet gülün dikeni Herşeyi unutup kalbimden seni Sildi deselerde duyda inanma ** Yeminim büyüktü tanımam hile Yaşarım vuslatın umudu ile Aşkınla bin değil bir defa bile Güldü deselerde duyda inanma ** Kolay terkedermi seven seveni Olacak elbet gülün dikeni Herşeyi unutup kalbimden seni Sildi deselerde duyda inanma