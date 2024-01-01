Oğuz Yılmaz

Ele Geçirdin Yıldırım hızıyla girdin dünyama Sevgilim aşkınla bana güç verdin Bir anda kaptırdım kendimi sana Beni herşeyinle ele geçirdin *** Sevgimi,kalbimi,duygularımı Gecemi,günümü,uykularımı Sorgusuzca geçtin sınırlarımı Beni herşeyinle ele geçirdin *** İtiraz etmedim hazırım bende Aradıklarımı buldum ben sende Artık esir oldum ben herşeyimle Bei herşeyimle ele geçirdin

Dertli Yoldaş Ey garip gönüllüm dertli yoldaşım Neden belli değil baharın kışın Var mıdır sormazlar ekmeğin aşın Zengin isen ya bey derler ya paşa Fukura isen abdal derler ya çingen haşa Fakir isen abdal derler ya çingen haşa Kim onun halini sormuş demezler Cahilin gözünde hormuş demezler Fakirlere kim iş vermiş demezler Zengin isen ya bey derler ya paşa *** Fukura isen abdal derler ya çingen haşa Fakir isen abdal derler ya çingen haşa Garibim engin ol uyma cahile Şeytanın kazancı nafile hile Sana ad takarlar üzülme bile Zengin isen ya bey derler ya paşa Fukura isen abdal derler ya çingen haşa Fakir isen abdal derler ya çingen haşa Boş durmak günahtır çalışmak sevap Çalış ne duruyon sen de bir şey yap Çoğalır yoldaşın gör nice ahbap Zengin isen ya bey derler ya paşa Fukura isen abdal derler ya çingen haşa Fakir isen abdal derler ya çingen haşa

Olakalmış Bir elimde sarımsak. Sarıl sarıl sarılsak. Masaların üstünde İçip içip ayılsak. Dudak bal gibi Gerdan al gibi Hayriyem, Cevriyem, Şaziyem, Huriyem Gıymatlım, sultanım Doldur doldur içelim Kendimizden geçelim Varsın çatlasın eller Oy paraları ezelim Ona kalmış ona kalmış ona kalmış... Akşamdan sarhoş ona kalmış Ablası güzel bana kalmış Akşamdan sarhoş ona kalmış Ablası güzel bana kalmış Değirmenin oluğu kavaktandır kavaktan Güzel kızın gerdanı Ah çikolata kaymaktan Aman çikolata kaymaktan Dudak bal gibi Gerdan al gibi Hayriyem, Cevriyem, Şaziyem, Huriyem Gıymatlım, sultanım Doldur doldur içelim Kendimizden geçelim Varsın çatlasın eller Oy paraları ezelim Ona kalmış ona kalmış ona kalmış... Akşamdan sarhoş ona kalmış Ablası güzel bana kalmış

Olmaz Mıydı Gözlerimdeki yaşları Silip gitsen olmazmıydı Azıp giden yaraları Sarıp gitsen olmazmıydı Tüm mutluluk sende kalsın Dostlar bana selam salsın Hatırımı birkez olsun Sorup gitsen olmazmıydı Nankör çıktın haline vay Ne dedinse dedim hay hay Mutluluktan banada pay Verip gitsen olmaz mıydı

Sen Hep Benimsin Beni benden alıp gittin sevgilim Seninle yaşayan o can benimdir Bir gece uykunda duyarsan bir ah Acılı hüzünlü oda benimdir Ellere gitsende elin değilsin Ezelden ebede sen hep benimsin Böyle inanmışım böyle bilinsin Taktığın duvaklar tüller benimdir Güzel gözlerinle baktığın yerde Gördüğün hayaller düşler benimdir Sevmek bu delice aşık olmak bu Seninle var olan herşey benimdir

Sevdikçe Sevdim Baktığın her yere adını yazdım Sevgimin farkına varırsın diye Evinin önünde dolaşıp gezdim Gün olur farkına varırsın diye Uzaktan uzağa sevdikçe sevdim Başımı önüme eğdikçe eğdim Bir tebessüm etsen ne kaybederdin Bu sevda yarası kapansın diye Başına gözüne sadakam diye Seni sevdiğimi herkes anladı Bir sen anlamadın bilmemki niye Kaç kere söylemek istedim sana Korktum hayallerim yıkılır diye Uzaktan uzağa sevdikçe sevdim Başımı önüme eğdikçe eğdim Bir tebessüm etsen ne kaybederdin Bu sevda yarası kapansın diye

Ağır Yaralı Beni ta kalbimden vurdu gidişin Bütün duygularım ağır yaralı Aklımdan çıkmıyor veda edişin Bütün hayallerim ağır yaralı **** Dünyayı başıma yıkmışcasına Bahrıma kurşunlar sıkmışcasına Sanki bir savaştan çıkmışcasına Bütün anılarım ağır yaralı *** Yaralı yaralı Bütün duygularım ağır yaralı Yaralı yaralı Bütün hayallerim ağır yaralı Bütün hayallerim ağır yaralı *** Aşkımız verirken en son nefesi Yıkıldı gönlümün sevda kalesi Sırtımda sanki bir bıçak darbesi Bütün anılarım ağır yaralı

Sensiz Olmuyor Bir seven yüreğim var yanıp durur ateşte Ben toprağım sen yağmur sensiz olmuyor işte Ne saray ister ne taç bu gönül sana muhtaç Ben hastayım sen ilaç sensiz olmuyor işte. Canımı iste benden sensizliği isteme Ne olur anla beni sensiz olmuyor işte Sensiz olmuyor işte...

Hangimiz Sevmedik Hangimiz düşmedik kara sevdaya Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi Hangimiz bir kuytu köşe başında Bir vefasız için yol gözlemedik mi Herkesten bir anı saklar bu yollar Herkesin acısı sevgisi kadar Güzelmiş çirkinmiş ne farkeder ki Deli gibi sevmek ruhumuzda var Aşığın gözü kör kulağı sağır Doğruyu yanlışı ondan görmedik Yakıldı yıkıldı yinede sevgi Ah o vefasızlar kıymet bilmediler Herkesten bir anı saklar bu yollar Herkesin acısı sevgisi kadar Güzelmiş çirkinmiş ne farkeder ki Deli gibi sevmek ruhumuzda var