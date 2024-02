Oğuz Yılmaz

Mademki kopardın kalbini benden Arayıpta sorma nerlerdeyim Toz duman ettiğin umutlarımla Nasıl yaşıyorum ne hallerdeyim Sendeki resmimi ateşlere at Kalmasın benden bir eser kalmasın Hatıram peşimde gölgen olmasın Anılardan uzak yaşamaya bak Bendim bu sevdada aldanıp kanan Bendim bu sevdada yanıp kavrulan Gelse bir araya her iki cihan İmkan ihtimal yok tanımam seni! Sendeki resmimi ateslere at Kalmasın benden bir eser kalmasın Hatıran pesimde, Gölgen olmasın Anılarda uzak yasamana bak!