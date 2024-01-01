Oğuz Yılmaz

Ardın sıra uzaklara Gelmem artık hiç gel deme Aşk denilen tuzaklara Düşmem artık hiç gel deme *** Senin olsun güzel yüzün Senın olsun kışın yazun Çekilmiyor senin nazın Gelmem artık hiç geldeme ** Hasretinden neler çektim Kendi kendimi kaybettim Ben sevmeye tövbe ettim Sevmem artık hiç sev deme ** Tükendi gözümde yaşım İhtiyar oldu genç yaşım Sevgilim deil gardaşım Oldun artık hiç sev deme.

Senede üç dört ay tatil Beni edecekti katil Elalam iş güç peşinde Kıçını yakıyor Şevket Denize gidiyo Şevket Paraları yiyor Şevket Eğleniyor Şevket Dünya umurunda değil Sitres atıyor Şevket Keyif çatıyor Şevket Bu gün yoktur yarın çoktur Güya ne diyorsa haktır Kıvırmakta üstüne yoktur Dansözmü oldun Şevket Zilleri takı ver Şevket Bir sağa bir sola Şevket Seni gidi dönek Şevket Sibel can bile kıvıramaz Senin gibi Şevket Hadi çıkı çıkı Şevket Hakkın olsa iki verir Birde seni haksız görür Höt diyene de höt verir Seni gidi korkak Şevket Seni gidi kıvrak Şevket Seni gidi asalak Şevket Seni gidi kalemci Şevket Onun bunu hakkını yemek Neymiş görücek Şevket İnsan müsepetesi Şevket Çevrende kim varsa kırdın Herkezi harçadın durdun Ben gidiyorum gözün aydın Kuş uçtu yuvadan Şevket Şimdi ne yapıcan Şevket Simitmi satıcan Şevket Bayrağı dikicen Şevket Dansözlük tam sana göre Hadi kıvırı ver Şevket Seni gidi çirlef Şevket...