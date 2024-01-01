Keriman Şarkı Sözleri
Oğuz Yılmaz Keriman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oğuz Yılmaz Keriman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Keriman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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O şirin sözlerine
Hayranım gözlerine
Bakma el sözlerine
Gel yanima gel gel
Aman eller görmesin
Sakın eller duymasın
Gel yanıma gel gel
Tomurcuk nağmeleri
Çözüver düğmelerin
Göreyim siğnelerin
Gel yanıma gel gel
Aman eller görmesin
Sakın eller duymasın
Gel yanıma gel gel
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Üğrünü üğrünü gelir dereden
Benlerini sayamadım gareden
Benlerini sayamadım gareden
Sevdiğimi bana yazsa yaradan
Şen ol yaylam şen ol, bedir geliyor
Şen ol yaylam şen ol, bedir geliyor
Aşağıdan cıvıl cıvıl kuş gelir
Armağanlar dolu gider boş gelir
Armağanlar dolu gider boş gelir
Sevda bilmeyene hayal düş gelir
Şen ol yaylam şen ol, bedir geliyor
Şen ol guzum şen ol, bedir geliyor
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Dur gitme demeye varmadı dilim
Bir düğüm atıldı şu boğazıma
Çaresizce sana elveda dedim
Sonra isyan ettim gurbet yolu'na
Ardımdan divane dediler bana
Aşkınla yaşadım güldüler bana
Hasretini içtim içtim ben kana kana
Sonra isyan ettim gurbet yolu'na
Unuttum kaç mevsim geçti böylece
Kaç gece ağladım sensiz kaç gece
Kahrolurum mutlu bir çift görünce
Sonra isyan ettim gurbet yolu'na
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Şarkılar eskir de sözler eskir de
Bir sen eskimezsin benim gönlümde
Ne aşk ne sevdalar kaldı geride
Bir sen eskimezsin bir sen Keriman
Bir sen eskimezsin bir sen Keriman
Aylar yıllar geçer takvimler eskir
Bir sen eskimezsin bir sen Keriman
Evler yollar eskir şehir eskir de
Bir sen eskimezsin bir sen Keriman
Bir sen eskimezsin bir sen Keriman
Değişmiş gördüğün bütün insanlar
Bir sen değişmedin bir sen Keriman
Geçse de aradan seneler yıllar
Bir sen değişmedin bir sen Keriman
Bir sen eskimedin bir sen Keriman
-
Dur gitme demeye varmadı dilim
Bir düğüm atıldı şu boğazıma
Çaresizce sana elveda dedim
Sonra isyan ettim gurbet yolu'na
Ardımdan divane dediler bana
Aşkınla yaşadım güldüler bana
Hasretini içtim içtim ben kana kana
Sonra isyan ettim gurbet yolu'na
Unuttum kaç mevsim geçti böylece
Kaç gece ağladım sensiz kaç gece
Kahrolurum mutlu bir çift görünce
Sonra isyan ettim gurbet yolu'na
Oğuz Yılmaz Albümleri
-
Şu gurbetin yollarında gezer ağlarım
Ayrılığa boyun eğdi sevda bağlarım
Hasret çöktü dizlerime
Uyku girmez gözlerime
Dağlar dumandır
Halim yamandır
Kıyamet mi koptu dağlar
Bu ne şirvandır
***
Başı duman pare sıralı dağlar
Avcı vurmuş ceylan gibi yüreğim yanar
Hasret vurdu yel savurdu
Yollarıma tuzak kurdu
-
Yere bakan yürek yakan
Dostu birbirine takan
Saf görünüp zehir akan
İnsana insan denirmi
Yedi gama psileyen
Garib insanı tersleyen
Dostuna kapı körslüyen
İnsana insan denirmi
İnsana arkadan söven
Yüzüne gelince öven
Gücü yettiğini döven
İnsana insan denirmi
Çok konuşup boş fal eden
Doğru değil eğri giden
Af etmeyip hep kin giden
İnsana insan denirmi
Allah adını anmayan
Ana babayı bilmiyen
Küçüklerini sevmiyen
İnsana insan denirmi..
-
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ardın sıra uzaklara
gelmem artık hiç gel deme
aşk denilen tuzaklara
düşmem artık hiç gel deme
senin olsun güzel yüzün
senın olsun kışın yazun
çekilmiyor senin nazın
gelmem artık hiç geldeme
hasretinden neler çektim
kendi kendimi kaybettim
ben sevmeye tövbe ettim
sevmem artık hiç sev deme
tükendi gözümde yaşım
ihtiyar oldu genç yaşım
sevgilim deil gardaşım
oldun artık hiç sev deme...
-
yağmurlu bir gündü
gittiğin o gidiş
bir daha dönmedi
ogünden sonra
gölüm o zalimi
sevdi o seviş
bir daha sevmedi
ogünden sonra
yıldızlar kayboldu
ay görünmüyor
her taraf karanlık
ogünden sonra
sahiller kimsesiz
rıhtımlar bomboş
aşıklar özlüyor
ogünden sonra
martılar uçmuyor
ogüden sonra
-
Hasret beni yakiyorken sen sefa sürme
Tahamülüm yok güzelim Naz edip durma
***
Askin susuz cöllerinde gel beni yorma
Eline düstüm
Eline düstüm
**
Askin susuz cöllerinde gel beni yorma
Eline düstüm
Eline düstüm
Askin susuz cöllerinde gel beni yorma
Eline düstüm
Eline düstüm
**
Diyar diyar uzaklastin sastim yolumu
Caresiz birakti sevdan sen tut elimi
**
Askin bir dert olmus büker büker belimi
Eline düstüm
Eline düstüm
**
Askin bir dert olmus büker büker belimi
Eline düstüm
Eline düstüm
Askin bir dert olmus büker büker belimi
Eline düstüm
Eline düstüm
**
Ister kes basimi canım bu can senindir
Nasil dem sürersen sür git sonu ölümdür
**
Yeter bunca uzaklaştın gel beni güldür
Eline düstüm
Eline düstüm
Yeter bunca beklettiğin gel beni güldür
Eline düstüm
Eline düstüm
-
Gözü yaşlı bulutları, başı karlı şu dağları
Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım
Yıkılası yaban eller, kör olası mesafeler
Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım
Hasret başta vılan vılan, yokluğun beni yakar
Bu günleri şimdi her an sen ağlarsın, ben ağlarım
Dizimizde kaldı yoldu, iki parça etti dağlar
Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım
Yıkılası yaban eller, kör olası mesafeler
Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım
Hasret başta vılan vılan, yokluğun beni yakar
Bu günleri şimdi her an sen ağlarsın, ben ağlarım
-
-
Gül yülü yarim ellerin oldu
Ele gülü bana dikeni kaldı
Sanki gönül bahçem kuru çöl gibi
Kavruldu savruldu sarardı soldu
**
Gel gel gülüm gel
Kanıyor yaram gel
Son birkez göreyim
Geliyor sonum gel
**
Sen gittin bir deri bir kemik kaldım
İçki şişesiyle ahbablık kurdum
Her geçene yar nerde diye sordum
Gözlerim yollarda neredesin sen
**
Gel gel gülüm gel
Kanıyor yaram gel
Son birkez göreyim
Geliyor sonum gel