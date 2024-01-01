Gel Yanıma Gel O şirin sözlerine Hayranım gözlerine Bakma el sözlerine Gel yanima gel gel Aman eller görmesin Sakın eller duymasın Gel yanıma gel gel Tomurcuk nağmeleri Çözüver düğmelerin Göreyim siğnelerin Gel yanıma gel gel Aman eller görmesin Sakın eller duymasın Gel yanıma gel gel

Bedir Üğrünü üğrünü gelir dereden Benlerini sayamadım gareden Benlerini sayamadım gareden Sevdiğimi bana yazsa yaradan Şen ol yaylam şen ol, bedir geliyor Şen ol yaylam şen ol, bedir geliyor Aşağıdan cıvıl cıvıl kuş gelir Armağanlar dolu gider boş gelir Armağanlar dolu gider boş gelir Sevda bilmeyene hayal düş gelir Şen ol yaylam şen ol, bedir geliyor Şen ol guzum şen ol, bedir geliyor

Kim Bunlar Dur gitme demeye varmadı dilim Bir düğüm atıldı şu boğazıma Çaresizce sana elveda dedim Sonra isyan ettim gurbet yolu'na Ardımdan divane dediler bana Aşkınla yaşadım güldüler bana Hasretini içtim içtim ben kana kana Sonra isyan ettim gurbet yolu'na Unuttum kaç mevsim geçti böylece Kaç gece ağladım sensiz kaç gece Kahrolurum mutlu bir çift görünce Sonra isyan ettim gurbet yolu'na

Keriman Şarkılar eskir de sözler eskir de Bir sen eskimezsin benim gönlümde Ne aşk ne sevdalar kaldı geride Bir sen eskimezsin bir sen Keriman Bir sen eskimezsin bir sen Keriman Aylar yıllar geçer takvimler eskir Bir sen eskimezsin bir sen Keriman Evler yollar eskir şehir eskir de Bir sen eskimezsin bir sen Keriman Bir sen eskimezsin bir sen Keriman Değişmiş gördüğün bütün insanlar Bir sen değişmedin bir sen Keriman Geçse de aradan seneler yıllar Bir sen değişmedin bir sen Keriman Bir sen eskimedin bir sen Keriman

Gurbet Yolu Dur gitme demeye varmadı dilim Bir düğüm atıldı şu boğazıma Çaresizce sana elveda dedim Sonra isyan ettim gurbet yolu'na Ardımdan divane dediler bana Aşkınla yaşadım güldüler bana Hasretini içtim içtim ben kana kana Sonra isyan ettim gurbet yolu'na Unuttum kaç mevsim geçti böylece Kaç gece ağladım sensiz kaç gece Kahrolurum mutlu bir çift görünce Sonra isyan ettim gurbet yolu'na Oğuz Yılmaz Albümleri

Dağlar Dumandır Şu gurbetin yollarında gezer ağlarım Ayrılığa boyun eğdi sevda bağlarım Hasret çöktü dizlerime Uyku girmez gözlerime Dağlar dumandır Halim yamandır Kıyamet mi koptu dağlar Bu ne şirvandır *** Başı duman pare sıralı dağlar Avcı vurmuş ceylan gibi yüreğim yanar Hasret vurdu yel savurdu Yollarıma tuzak kurdu

İnsanlar Yere bakan yürek yakan Dostu birbirine takan Saf görünüp zehir akan İnsana insan denirmi Yedi gama psileyen Garib insanı tersleyen Dostuna kapı körslüyen İnsana insan denirmi İnsana arkadan söven Yüzüne gelince öven Gücü yettiğini döven İnsana insan denirmi Çok konuşup boş fal eden Doğru değil eğri giden Af etmeyip hep kin giden İnsana insan denirmi Allah adını anmayan Ana babayı bilmiyen Küçüklerini sevmiyen İnsana insan denirmi..

Gel Deme ardın sıra uzaklara gelmem artık hiç gel deme aşk denilen tuzaklara düşmem artık hiç gel deme senin olsun güzel yüzün senın olsun kışın yazun çekilmiyor senin nazın gelmem artık hiç geldeme hasretinden neler çektim kendi kendimi kaybettim ben sevmeye tövbe ettim sevmem artık hiç sev deme tükendi gözümde yaşım ihtiyar oldu genç yaşım sevgilim deil gardaşım oldun artık hiç sev deme...

Yıldızlar Kayboldu yağmurlu bir gündü gittiğin o gidiş bir daha dönmedi ogünden sonra gölüm o zalimi sevdi o seviş bir daha sevmedi ogünden sonra yıldızlar kayboldu ay görünmüyor her taraf karanlık ogünden sonra sahiller kimsesiz rıhtımlar bomboş aşıklar özlüyor ogünden sonra martılar uçmuyor ogüden sonra

Eline Düştüm Hasret beni yakiyorken sen sefa sürme Tahamülüm yok güzelim Naz edip durma *** Askin susuz cöllerinde gel beni yorma Eline düstüm Eline düstüm ** Askin susuz cöllerinde gel beni yorma Eline düstüm Eline düstüm Askin susuz cöllerinde gel beni yorma Eline düstüm Eline düstüm ** Diyar diyar uzaklastin sastim yolumu Caresiz birakti sevdan sen tut elimi ** Askin bir dert olmus büker büker belimi Eline düstüm Eline düstüm ** Askin bir dert olmus büker büker belimi Eline düstüm Eline düstüm Askin bir dert olmus büker büker belimi Eline düstüm Eline düstüm ** Ister kes basimi canım bu can senindir Nasil dem sürersen sür git sonu ölümdür ** Yeter bunca uzaklaştın gel beni güldür Eline düstüm Eline düstüm Yeter bunca beklettiğin gel beni güldür Eline düstüm Eline düstüm

Yaban Eller Gözü yaşlı bulutları, başı karlı şu dağları Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Yıkılası yaban eller, kör olası mesafeler Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Hasret başta vılan vılan, yokluğun beni yakar Bu günleri şimdi her an sen ağlarsın, ben ağlarım Dizimizde kaldı yoldu, iki parça etti dağlar Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Yıkılası yaban eller, kör olası mesafeler Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Hasret başta vılan vılan, yokluğun beni yakar Bu günleri şimdi her an sen ağlarsın, ben ağlarım