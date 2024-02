Oğuz Yılmaz

Gece gündüz gezerdin Kimseyi dinlemedin Her gün başka bir güzelle Geziyodun gördün mü Her gün başka bir güzelle Geziyodun gördün mü Gençlik gitmiş gördün mü Pilin bitmiş gördün mü Rengin solmuş gördün mü Belin dönmüş gördün mü Gördün mü gördün mü Gördün mü gördün mü Havaları basmayı gördün mü Paraları basmayı gördün mü Gördün mü gördün mü Gördün mü gördün mü Havaları basmayı gördün mü Paraları basmayı gördün mü Havan sıfıra inmiş Benzin sararmış solmuş Hani dünya güzeliydin Aynaya bak gördün mü Hani dünya güzeliydin Aynaya bak gördün mü Gençlik gitmiş gördün mü Pilin bitmiş gördün mü Rengin solmuş gördün mü Belin dönmüş gördün mü Gördün mü gördün mü Gördün mü gördün mü Havaları basmayı gördün mü Paraları basmayı gördün mü Gördün mü gördün mü Gördün mü gördün mü Havaları basmayı gördün mü Paraları basmayı gördün mü Nerde kaldı servetin Nerde kaldı hürmetin Nerde kaldı şöhretin de Dön de bir bak gördün mü Nerde kaldı şöhretin de Dön de bir bak gördün mü Gençlik gitmiş gördün mü Pilin bitmiş gördün mü Rengin solmuş gördün mü Belin dönmüş gördün mü Gördün mü gördün mü Gördün mü gördün mü Havaları basmayı gördün mü Paraları basmayı gördün mü Gördün mü gördün mü Gördün mü gördün mü Havaları basmayı gördün mü Paraları basmayı gördün mü Gördün mü gördün mü Gördün mü gördün mü Havaları atmayı gördün mü Paraları basmayı gördün mü Gördün mü gördün mü Gördün mü gördün mü Havaları atmayı gördün mü

çiçekleri toplarım güzellere satarım sevdiğimin uğruna on beş sene yatarım çiçekleri toplarım güzellere satarım sevdiğimin uğruna on beş sene yatarım *** çiçekleri toplarım güzellere satarım sevdiğimin uğruna on beş sene yatarım çiçekleri toplarım güzellere satarım sevdiğimin uğruna on beş sene yatarım ****