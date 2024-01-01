Gurbet Yolu Dur gitme demeye varmadı dilim Bir düğüm atıldı şu boğazıma Çaresizce sana elveda dedim Sonra isyan ettim gurbet yolu'na Ardımdan divane dediler bana Aşkınla yaşadım güldüler bana Hasretini içtim içtim ben kana kana Sonra isyan ettim gurbet yolu'na Unuttum kaç mevsim geçti böylece Kaç gece ağladım sensiz kaç gece Kahrolurum mutlu bir çift görünce Sonra isyan ettim gurbet yolu'na Oğuz Yılmaz Albümleri

Bana Da Söyle Yılları bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, bana da söyle bende bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, bana da söyle bende bileyim. *** Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, Bana da söyle bende bileyim. *** Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, Bana da söyle bende bileyim. *** Sana yalvarmıştım Sana yakarmıştım Senden başka kimsem Kimsem yok demiştim *** Sana yalvarmıştım Sana ağlamıştım Senden başka kimsem Kimsem yok demiştim *** Ben şimdi uzakta, hasret içindeyim. Sen yoksun yanımda, hayalindeyim. Anlatmadın ki bana derdini, Söylemedin ki nerden bileyim? *** Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle Bana da söyle bende bileyim *** Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, Bana da söyle bende bileyim *** Yılları bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle bende bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle bende bileyim. Bana da söyle, bana da söyle bende bileyim. *** Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, Bana da söyle bende bileyim *** Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı?

Esin Rüzgarlar Esin, esin, esin rüzgarlar esin Esin, esin, esin rüzgarlar esin *** Saçlarından bir tel Baharından bir yel gelsin hasretim dinsin Saçlarından bir tel Baharından bir yel gelsin hasretim dinsin *** İçim yanıyor içim Sevgilimden uzakta Acı bir hasret kaldı bana ondan Bana ondan bu aşkta *** Acı bir hasret kaldı bana ondan Bana ondan bu aşkta Esin, esin, esin rüzgarlar esin Esin, esin, esin rüzgarlar esin *** Esin, esin, esin rüzgarlar esin Esin, esin, esin rüzgarlar esin *** Bana ondan bir ses Bana ondan nefes gelsin hasretim dinsin Bana ondan bir ses Bana ondan nefes gelsin hasretim dinsin *** İçimde bir ümit var Dönecek biliyorum Aşkımın kıymetini Bir gün bilir, bir gün bilir diyorum Aşkımın kıymetini Bir gün bilir, elbet bilir diyorum *** Esin, esin, esin rüzgarlar esin Esin, esin, esin rüzgarlar esin Esin, esin, esin rüzgarlar esin

Gelirsen Sen miydin dün gece rüyama giren Sen miydin dün gece uykumu bölen Sen miydin gerçeğe dönmek isteyen Sen miydin bu dargınlık bitsin diyen *** Gelirsen korkma başımı çevirmem Gelirsen son kavgamızdan söz etmem Gelirsen gerçek aşkım canım benim *** Gelirsen kapına güller sererim Gelirsen başını okşar severim *** Gelirsen gerçek aşkım canım benim *** Kolay mı böyle bir aşkı unutmak Kolay mı birdenbire yalnız kalmak Kolay mı gittiğin yollara bakmak Kolay mı başka birine bağlanmak *** Gelirsen korkma başımı çevirmem Gelirsen son kavgamızdan söz etmem Gelirsen gerçek aşkım canım benim *** Gelirsen kapına güller sererim Gelirsen başını okşar severim Gelirsen gerçek aşkım canım benim