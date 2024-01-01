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7/24 Dinle Alemci

Alemci Şarkı Sözleri

Oğuz Yılmaz Alemci şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oğuz Yılmaz Alemci şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Alemci sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Oğuz Yılmaz

Oğuz Yılmaz

Alemci

  • Kaynana

  • Gel Yanıma Gel

  • Kibar Kız

  • Ayaş Yolları

  • Dursun

  • Tik Tak

  • Tak Zilleri

  • Tırı Vırı

  • Hanımefendimi Oldun

  • Arabistan Kızları

  • Akşamcı

  • Baldız

  • Alemci

  • Çık Ortaya Gel

  • Sakın

  • Gıdı Gıdı Hatçam

  • Otuz Beşlik Rakı

  • Çok Yalvardım Sana

  • Unutma Dost

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