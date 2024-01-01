Oğuz Yılmaz

Kibar kizin saclari sallaniyor Şeker yemis dudaklari ballaniyor Kibar kizin guzelligi dilleniyor Geliver geliver guzel yarim geliver Geliver geliver kibar yarim geliver Bu bahcadan o bahcaya yol gider Kibar kiza deste deste gul gider Kibar kizi ben severim el nider Geliver geliver guzel yarim geliver Geliver geliver kibar yarim geliver Kibar kizi ben severim el nider Geliver geliver kibar yarim geliver

Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel ya da haber yolla Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Kan dolar yüreğim gözyaşım dinmez Yara bende derman sende Ya kendin gel ya da bana gel de Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup