Oğuz Yılmaz

Güle Yazdım Şarkı Sözleri
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Kibar kizin saclari sallaniyor
Şeker yemis dudaklari ballaniyor
Kibar kizin guzelligi dilleniyor
Geliver geliver guzel yarim geliver
Geliver geliver kibar yarim geliver
Bu bahcadan o bahcaya yol gider
Kibar kiza deste deste gul gider
Kibar kizi ben severim el nider
Geliver geliver guzel yarim geliver
Geliver geliver kibar yarim geliver
Kibar kizi ben severim el nider
Geliver geliver kibar yarim geliver
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Gözüm yolda gönlüm darda
Ya kendin gel ya da haber yolla
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Kan dolar yüreğim gözyaşım dinmez
Yara bende derman sende
Ya kendin gel ya da bana gel de
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
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