Oğuz Yılmaz

Pinar basindan bulanir Iner ovayi dolanir Sende çok haller bulunur Daglar duman olur Çayir çimen olur Ben yari görmezsem Halim yaman olur Hiç ovaya inmedin mi Ask oduna yanmadin mi Can yakmaya doymadin mi Daglar duman olur Çayir çimen olur Ben yari görmezsem Halim yaman olur Yaz görmemis kisa benzer Dert görmemis basa benzer Çok içmis sarhosa benzer Daglar duman olur Çayir çimen olur Ben yari görmezsem Halim yaman olur

Gözü yaşlı bulutları, başı karlı şu dağları Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Yıkılası yaban eller, kör olası mesafeler Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Hasret başta vılan vılan, yokluğun beni yakar Bu günleri şimdi her an sen ağlarsın, ben ağlarım Dizimizde kaldı yoldu, iki parça etti dağlar Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Yıkılası yaban eller, kör olası mesafeler Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Hasret başta vılan vılan, yokluğun beni yakar Bu günleri şimdi her an sen ağlarsın, ben ağlarım