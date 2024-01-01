Oğuz Yılmaz

Usta Şarkı Sözleri
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Elveda demeden veda etmeden
Gidecektin demek öylemi nankör
Aşkın kadehine hasret meyini
Dökecektin demek öylemi nankör
Talan edip yıkıp gönül bendimi
Ateşten ateşe atıp kalbimi
Çalıp gençliğimi çalıp sevgimi
Satacaktın demek öylemi nankör
Fayda yokmuş meğer umutlarımdan
Neler umdum neler buldum yarınımdan
Kahpece kalleşçe beni sırtımdan
Vuracaktın demek öylemi nankör
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Mademki kopardın kalbini benden
Arayıpta sorma nerlerdeyim
Toz duman ettiğin umutlarımla
Nasıl yaşıyorum ne hallerdeyim
Sendeki resmimi ateşlere at
Kalmasın benden bir eser kalmasın
Hatıram peşimde gölgen olmasın
Anılardan uzak yaşamaya bak
Bendim bu sevdada aldanıp kanan
Bendim bu sevdada yanıp kavrulan
Gelse bir araya her iki cihan
İmkan ihtimal yok tanımam seni!
Sendeki resmimi ateslere at
Kalmasın benden bir eser kalmasın
Hatıran pesimde, Gölgen olmasın
Anılarda uzak yasamana bak!
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Cebinde akrep var eli gitmiyor
Leyla döktürüyor dönüp bakmıyor
Kadehleri birbirine çakmıyor usta
Bas bas paraları leylaya
Bi daha mı gelicez dünyaya
Hayatını yaşa şükret mevlaya
Hiç götüren varmı öbür dünyaya
Haydi kollarını kaldır havaya usta
Bas bas paraları leylaya
Bi daha mı gelicez dünyaya
Farkında değilsin zaman geçiyor
Biraz eğlen fırsat elden kaçıyor
Kim ne yapsa aynı yere göçüyor usta
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Ne diye ararsın yıllardan sonra..
Gücüm yok dünlere dönecek kadar..
Umutla bekleyim gönül kapını..
Çalmışım çalacak kadarrr. çalmışım çalacak kadar.
Gezdin mahallede dilerden dile...
Şimdi benziyorum bi kör kandile..
Artık cehenneme atsan nafile...
Yanmışım yanacak kadar..yanmışım yanacak kadar.
Aşkımdır ömrümün yaprak dökümü
Bir gün paylaşmadım hastret yükümü
Tövbeler etsende kalmadı hükmün
Kankımışım kanacak kadar.. kanmışım kanacak kadar..
Gezdin mahallede dilerden dile...
Şimdi benziyorum bi kör kandile..
Artık cehenneme atsan nafile...
Yanmışım yanacak kadar..yanmışım yanacak kadar
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Hayattan ümidim daha var iken
Hüsrana uğradı sevdalı kalbim
Mutlu bei yuvayı hayal ederken
Genç yaşta hayata küstürdün zalim
Zehir ettin şu dünyamı daralttın
Ezoic
Kapı kapı mutluluğumu arattın
Göz yaşı döktürdün hergün ağlattın
Beni sen nezaman güldürdün zalim
Görüyordum seni canımdan yakın
Meğer yokmuş bir düşmandan farkın (şeytandan farkın )
Gönlün ferah olsun gözlerin aydın
Bahtıma boynumu büktürdün zalim
Zehir ettin şu dünyamı daralttın
Kapı kapı mutluluğumu arattın
Göz yaşı döktürdün hergün ağlattın
Beni sen nezaman güldürdün zalim
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Halime gız çay aşağı gidiyor
Gaşıyınan gözü gel gel ediyor
Haydi haydi de ediyor
Gardaşları yanı sıra gidiyor
Usul boylarına gurban olayım
Sallan da boylarına bahiyım
Gerdanına liraları dahıyım
Fistan giymiş etekleri göğ idi
Anan yok da kimden aldın öğüdü
Haydı haydı da öğüdü
Evvel küçüğ idi şimdi böyüdü
Usul boylarına gurban olayım
Sallan da boylarına bahıyım
Gerdanına liraları dahıyım
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Kapat perdesini bakma maziye
Unut onu gönlün sevmedin farzet
Yetmez mi yıllardır yol gözlediğin
Unut onu gönlüm sevmedin farzet
**
Bırak bu sevdanın bırak peşini
Kaybettin var olan bütün neşeni
Dindir gözlerinin hasret yaşını
Unut onu gönlüm sevmedin farzet
**
Bekleyipte aşkın adaletini
Harcama bu yolda ömrü vaktini
Ne kadrini bildi ne kıymetini
Unut onu gönlüm sevmedin farzet
**
Bırak bu sevdanın bırak peşini
Kaybettin var olan bütün neşeni
Dindir gözlerinin hasret yaşını
Unut onu gönlüm sevmedin farzet...
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Aşkın dostu kadar düşmanıda var
Her söylenen söze kanıp aldanma
Ebediyen baki kalacak sevgim
Öldü deselerde duyda inanma
**
Kolay terkedermi seven seveni
Olacak elbet gülün dikeni
Herşeyi unutup kalbimden seni
Sildi deselerde duyda inanma
**
Yeminim büyüktü tanımam hile
Yaşarım vuslatın umudu ile
Aşkınla bin değil bir defa bile
Güldü deselerde duyda inanma
**
Kolay terkedermi seven seveni
Olacak elbet gülün dikeni
Herşeyi unutup kalbimden seni
Sildi deselerde duyda inanma
-
Kafir olsa dine döner
Gelir çağrıma çağrıma
Ya sev, ya bir çare öner
Gönül ağrıma ağrıma
**
Ahım sardı dört yanını
Üzmedim tatlı canını
Aşk dağının volkanını
Döktün bağrıma bağrıma
**
Bilmem kimdir inandığın
Körü körüne kandığın
Gam yemezdim, yar sandığın
Değse canıma canıma
**
Varsam huzuruna dursam
Her emrine boyun eğsem
Derdimi düşmana desem
Yanar nağrıma nağrı
-
Hayatımdan bezmiş iken
Tüm dünayay küsmüş iken
Umudumu kesmiş iken yar
Karşımda bir sultan kızı
Sultam değil masal kızı
Masal deil peri kızı
Yeşil gözlerinden
Gönlüm yeşerdi
Seni bana canım
Allah gönderdi