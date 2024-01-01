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7/24 Dinle Ellere Gitsen De - Sensiz Olmuyor

Ellere Gitsen De - Sensiz Olmuyor Şarkı Sözleri

Oğuz Yılmaz Ellere Gitsen De - Sensiz Olmuyor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oğuz Yılmaz Ellere Gitsen De - Sensiz Olmuyor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ellere Gitsen De - Sensiz Olmuyor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Oğuz Yılmaz

Oğuz Yılmaz

Ellere Gitsen De - Sensiz Olmuyor

  • Olakalmış

  • Dertli Yoldaş

  • Olmaz Mıydı

  • Sen Hep Benimsin

  • Sevdikçe Sevdim

  • Ele Geçirdin

  • Ağır Yaralı

  • Sensiz Olmuyor

  • Hangimiz Sevmedik

  • Leylim Yar

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