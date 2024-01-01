Oğuz Yılmaz

Öldürme Beni Yandı bağrım yandı aşkın elinden vay vay Bir de sen yakıpta gönderme beni beni beni Ben mecnun olmuşsun sevda çölünden Yeniden mecnuna dönderme beni beni beni İnsan olan insan sever insanı Bizden evvel gelip gidenler hani hani hani Aşkına düşürüp de mecnun misali Bir kuru hayale yeldirme beni beni beni Sevda çöllerinde ben mecnun oldum oldum Şu garip gönlümün yarisin bildim bildim bildim Bir başka seversen işte ben öldüm Ne olur ölmeden öldürme beni beni beni

Gördün Mü Gece gündüz gezerdin Kimseyi dinlemedin Her gün başka bir güzelle Geziyodun gördün mü Her gün başka bir güzelle Geziyodun gördün mü Gençlik gitmiş gördün mü Pilin bitmiş gördün mü Rengin solmuş gördün mü Belin dönmüş gördün mü Gördün mü gördün mü Gördün mü gördün mü Havaları basmayı gördün mü Paraları basmayı gördün mü Gördün mü gördün mü Gördün mü gördün mü Havaları basmayı gördün mü Paraları basmayı gördün mü Havan sıfıra inmiş Benzin sararmış solmuş Hani dünya güzeliydin Aynaya bak gördün mü Hani dünya güzeliydin Aynaya bak gördün mü Gençlik gitmiş gördün mü Pilin bitmiş gördün mü Rengin solmuş gördün mü Belin dönmüş gördün mü Gördün mü gördün mü Gördün mü gördün mü Havaları basmayı gördün mü Paraları basmayı gördün mü Gördün mü gördün mü Gördün mü gördün mü Havaları basmayı gördün mü Paraları basmayı gördün mü Nerde kaldı servetin Nerde kaldı hürmetin Nerde kaldı şöhretin de Dön de bir bak gördün mü Nerde kaldı şöhretin de Dön de bir bak gördün mü Gençlik gitmiş gördün mü Pilin bitmiş gördün mü Rengin solmuş gördün mü Belin dönmüş gördün mü Gördün mü gördün mü Gördün mü gördün mü Havaları basmayı gördün mü Paraları basmayı gördün mü Gördün mü gördün mü Gördün mü gördün mü Havaları basmayı gördün mü Paraları basmayı gördün mü Gördün mü gördün mü Gördün mü gördün mü Havaları atmayı gördün mü Paraları basmayı gördün mü Gördün mü gördün mü Gördün mü gördün mü Havaları atmayı gördün mü

Çekirge Çekirgeyi salıverdim x 2 Yazıya yazıya x 2 Pot koymadı koyun ile x 2 Kuzuya kuzuya x 2 [Nakarat] x 2 Hoplayıver çekirge Zıplayıver çekirge Benim canım çekirge Pıtı pıtı pıtı çekirge Çekirgenin ayağında x 2 Narindi narindi x 2 Bende sandım kaymakamı x2 Gelini gelini x 2 [Nakarat] x 2 Çekirgenin ayağında x 2 Çizmesi çizmesi x 2 Ne hoş olur tatlım sende Ne hoş olur bi dönem senle Gezmesi gezmesi x 2 [Nakarat] x 2 Hop hop hopla çekirge Zıp zıp zıpla çekirge Benim canım çekirge Pıtı pıtı pıtı çekirge x 2

Bartının Güzelleri çiçekleri toplarım güzellere satarım sevdiğimin uğruna on beş sene yatarım çiçekleri toplarım güzellere satarım sevdiğimin uğruna on beş sene yatarım *** çiçekleri toplarım güzellere satarım sevdiğimin uğruna on beş sene yatarım çiçekleri toplarım güzellere satarım sevdiğimin uğruna on beş sene yatarım ****

Götür Anam gurbete salır amanda hatcem burda Ne olur vay ayy haydi hatcam burda Ne olur vay vay Gel seninle kaçalım amanda Aklım hep sende galır vay vay Gıdı gıdı hatcam ıh gıdı hatcam Gıdıkladı hatcam işte sahap Gelince mızıkıdı hatcam Dama vurdum çakmağı amanda Çağırın gelsin hatcayı vay vay Haydi çağırın gelsin hatcayı vay vay Hatcamda nerden öğrendin böyle Göbek atmayı vay vay Haydi böyle göbek atmayı vay vay Gıdı gıdı hatcam ıh gıdı hatcam Gıdıkladı hatcam işte sahap Gelince mızıkıdı hatcam

Gelinmi Oldun Bu yollardan az mı geçtik? Gizli gizli mektup yazdık Ölsek bile, ayrılmazdık Sen ellere gelin mi oldun vay Ölsek bile, ayrılmazdık Sen ellere gelin mi oldun vay Yeminlerin yalan oldu Ayrılık bizi mi buldu? Ta küçükten sevdim onu Sen ellere gelin mi oldun vay Küçük yaşta sevdim onu Sen ellere gelin mi oldun vay Sevmeseydim seni keşke Lanet olsun böyle aşka Ben sevemem senden başka Sen ellere gelin mi oldun vay Ben sevemem senden başka Sen ellere gelin mi oldun vay Yeminlerin yalan oldu Ayrılık bizi mi buldu Küçük yaşta sevdim onu Sen ellere gelin mi oldun vay Ta küçükten sevdim onu Sen ellere gelin mi oldun vay

Hacı Ağa-Akşama Gelicem akşama gelicem hacı ağam evdemi hacıyada şarap içirmişem dünyasından geçirmişem fıkır fıkır sarı inek onu da sağar güzel melek akşama gelecem anahtar nerede süt kaynıyor tencerdee anahtarlar pencerede fıkır fıkır sarı inek onuda sağar güzel melek akşama gelicem mahallenizde köpek var köpeğide zincire bağlamışam önünede ekmek doğramişam fıkır fıkır sarı inek onuda sağar güzel melek akşama gelicem mahallenizde bekçi var bekçiyi karakola yollamişam zilleri de takıp oynamışam .

Tak Zillerin Dördünü Kara kaşlım, şirin sözlüm Altın kalplim, melek yüzlüm Parmakta zil, eli sazlım Hatırım için iki döktür Tak zilleri, çık meydana Gözler bir güzel görsün Varsın dağılsın saçların Anan yeniden örsün Oyna, meydan güzel görsün Sazlarımız (sazlar, sözler) sefa sürsün Sen eşi olmayan gülsün Hatırım için iki döktür

Topal Geliyorum Ankara'nın elinden Kaşıkları çekilmedin belinden Seni gidi topal Seni hayin topal Seni gidi topal bu gece de burda kal Yandan çarklı geliyor da kaçın Kapıları, bacaları kapatın Seni gidi topal Seni hayin topal Seni gidi topal bu gece de burda kal

Aygaz Geçmez Kapıdan Ocakta Demlik yaniyo Kafamda neler dönüyo Yanan sigaram sönüyo Yine aklim sende sende Aklim sende fikrim sende Sen olmayinca *** Aygaz gecmez kapidan sen olmayinca Ekmek cikmaz firindan sen olmayinca *** Su diye iciyom sirke Ev diye gidiyom parka Sakarliklar arka arka Yine aklim sende sende Aklim sende fikrim sende Sen olmayinca *** Aygaz gecmez kapidan sen olmayinca Ekmek cikmaz firindan sen olmayinca *** Kendi kendime gülüyom Agliba ben deliriyom Papuclari ters giyom Yine aklim sende sende Aklim sende fikrim sende Sen olmayinca *** Aygaz gecmez Kapidan sen olmayinca Ekmek cikmaz Firindan sen olmayinca Aygaz gecmez Kapidan sen olmayinca Ekmek cikmaz firindan sen olmayinca

Zalim Gurbet Ekmeğimi çekem yoksa suyumu Öldürecek beni beni bu zalım gurbet Unutturdu vatanımı yurdumu Öldürecek beni beni bu zalım gurbet Ah bu bu ayrılık Unutturdu vatanımı yurdumu Öldürecek beni beni bu zalım gurbet Ah bu bu ayrılık Sıladan gideli hayli oluyor Umut çiçeklerim bir bir soluyor Siyah saçlarıma aklar doluyor Öldürecek beni beni bu zalım gurbet Ah bu ayrılık Simsiyah saçıma aklar doluyor Öldürecek beni beni bu zalım gurbet Ah bu ayrılık Garip gönlüm derki hakka ganiyim Bize haktan geldi kime ne deyim Kaptanı kaybolmuş batık gemiyim Öldürecek beni beni bu zalım gurbet Ah bu ayrılık Kaptanı kaybolmuş batık gemiyim Öldürecek beni beni bu zalım gurbet Ah bu ayrılık