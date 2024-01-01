Oğuz Yılmaz

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Beni benden alıp gittin sevgilim
Seninle yaşayan o can benimdir
Bir gece uykunda duyarsan bir ah
Acılı hüzünlü oda benimdir
Ellere gitsende elin değilsin
Ezelden ebede sen hep benimsin
Böyle inanmışım böyle bilinsin
Taktığın duvaklar tüller benimdir
Güzel gözlerinle baktığın yerde
Gördüğün hayaller düşler benimdir
Sevmek bu delice aşık olmak bu
Seninle var olan herşey benimdir
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Ey garip gönüllüm dertli yoldaşım
Neden belli değil baharın kışın
Var mıdır sormazlar ekmeğin aşın
Zengin isen ya bey derler ya paşa
Fukura isen abdal derler ya çingen haşa
Fakir isen abdal derler ya çingen haşa
Kim onun halini sormuş demezler
Cahilin gözünde hormuş demezler
Fakirlere kim iş vermiş demezler
Zengin isen ya bey derler ya paşa
***
Fukura isen abdal derler ya çingen haşa
Fakir isen abdal derler ya çingen haşa
Garibim engin ol uyma cahile
Şeytanın kazancı nafile hile
Sana ad takarlar üzülme bile
Zengin isen ya bey derler ya paşa
Fukura isen abdal derler ya çingen haşa
Fakir isen abdal derler ya çingen haşa
Boş durmak günahtır çalışmak sevap
Çalış ne duruyon sen de bir şey yap
Çoğalır yoldaşın gör nice ahbap
Zengin isen ya bey derler ya paşa
Fukura isen abdal derler ya çingen haşa
Fakir isen abdal derler ya çingen haşa
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Bir elimde sarımsak.
Sarıl sarıl sarılsak.
Masaların üstünde
İçip içip ayılsak.
Dudak bal gibi
Gerdan al gibi
Hayriyem, Cevriyem, Şaziyem, Huriyem
Gıymatlım, sultanım
Doldur doldur içelim
Kendimizden geçelim
Varsın çatlasın eller
Oy paraları ezelim
Ona kalmış ona kalmış ona kalmış...
Akşamdan sarhoş ona kalmış
Ablası güzel bana kalmış
Akşamdan sarhoş ona kalmış
Ablası güzel bana kalmış
Değirmenin oluğu kavaktandır kavaktan
Güzel kızın gerdanı
Ah çikolata kaymaktan
Aman çikolata kaymaktan
Dudak bal gibi
Gerdan al gibi
Hayriyem, Cevriyem, Şaziyem, Huriyem
Gıymatlım, sultanım
Doldur doldur içelim
Kendimizden geçelim
Varsın çatlasın eller
Oy paraları ezelim
Ona kalmış ona kalmış ona kalmış...
Akşamdan sarhoş ona kalmış
Ablası güzel bana kalmış
-
Gözlerimdeki yaşları
Silip gitsen olmazmıydı
Azıp giden yaraları
Sarıp gitsen olmazmıydı
Tüm mutluluk sende kalsın
Dostlar bana selam salsın
Hatırımı birkez olsun
Sorup gitsen olmazmıydı
Nankör çıktın haline vay
Ne dedinse dedim hay hay
Mutluluktan banada pay
Verip gitsen olmaz mıydı
-
Baktığın her yere adını yazdım
Sevgimin farkına varırsın diye
Evinin önünde dolaşıp gezdim
Gün olur farkına varırsın diye
Uzaktan uzağa sevdikçe sevdim
Başımı önüme eğdikçe eğdim
Bir tebessüm etsen ne kaybederdin
Bu sevda yarası kapansın diye
Başına gözüne sadakam diye
Seni sevdiğimi herkes anladı
Bir sen anlamadın bilmemki niye
Kaç kere söylemek istedim sana
Korktum hayallerim yıkılır diye
Uzaktan uzağa sevdikçe sevdim
Başımı önüme eğdikçe eğdim
Bir tebessüm etsen ne kaybederdin
Bu sevda yarası kapansın diye
-
Yıldırım hızıyla girdin dünyama
Sevgilim aşkınla bana güç verdin
Bir anda kaptırdım kendimi sana
Beni herşeyinle ele geçirdin
***
Sevgimi,kalbimi,duygularımı
Gecemi,günümü,uykularımı
Sorgusuzca geçtin sınırlarımı
Beni herşeyinle ele geçirdin
***
İtiraz etmedim hazırım bende
Aradıklarımı buldum ben sende
Artık esir oldum ben herşeyimle
Bei herşeyimle ele geçirdin
-
Beni ta kalbimden vurdu gidişin
Bütün duygularım ağır yaralı
Aklımdan çıkmıyor veda edişin
Bütün hayallerim ağır yaralı
****
Dünyayı başıma yıkmışcasına
Bahrıma kurşunlar sıkmışcasına
Sanki bir savaştan çıkmışcasına
Bütün anılarım ağır yaralı
***
Yaralı yaralı
Bütün duygularım ağır yaralı
Yaralı yaralı
Bütün hayallerim ağır yaralı
Bütün hayallerim ağır yaralı
***
Aşkımız verirken en son nefesi
Yıkıldı gönlümün sevda kalesi
Sırtımda sanki bir bıçak darbesi
Bütün anılarım ağır yaralı
-
Bir seven yüreğim var yanıp durur ateşte
Ben toprağım sen yağmur sensiz olmuyor işte
Ne saray ister ne taç bu gönül sana muhtaç
Ben hastayım sen ilaç sensiz olmuyor işte.
Canımı iste benden sensizliği isteme
Ne olur anla beni sensiz olmuyor işte
Sensiz olmuyor işte...
-
Hangimiz düşmedik kara sevdaya
Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi
Hangimiz bir kuytu köşe başında
Bir vefasız için yol gözlemedik mi
Herkesten bir anı saklar bu yollar
Herkesin acısı sevgisi kadar
Güzelmiş çirkinmiş ne farkeder ki
Deli gibi sevmek ruhumuzda var
Aşığın gözü kör kulağı sağır
Doğruyu yanlışı ondan görmedik
Yakıldı yıkıldı yinede sevgi
Ah o vefasızlar kıymet bilmediler
Herkesten bir anı saklar bu yollar
Herkesin acısı sevgisi kadar
Güzelmiş çirkinmiş ne farkeder ki
Deli gibi sevmek ruhumuzda var
-
Rüzgâr olsam saçını ben dağıtsam leylim yâr
Yaş olsam yanağını ben ıslatsam leylim yâr
Rüzgâr olsam saçını ben dağıtsam leylim yâr
Yaş olsam yanağını ben ıslatsam leylim yâr
Nefes olsam, yel olsam sinendeki ter olsam
Ilık ılık teninde ben dolaşsam leylim yâr
Leylim yar, leylim yar, leylim yar, leylim yâr
Nefes olsam yel olsam sinendeki ter olsam
Ilık ılık teninde ben dolaşsam leylim yâr
Leylim yâr, leylim yâr, leylim yâr, leylim yâr
Sevdan biraz dinerdi, hasret baştan giderdi
Bağrındaki gülleri, ben koklasam leylim yâr
Sevdan biraz dinerdi, hasret baştan giderdi
Bağrındaki gülleri, ben koklasam leylim yâr
Ateşinde kor olsam, içindeki kan olsam
Üşüyen bedenini, ben ısıtsam leylim yâr
Leylim yâr, leylim yâr, leylim yâr, leylim yâr
Ateşinde kor olsam, içindeki kan olsam
Üşüyen bedenini, ben ısıtsam leylim yâr
Leylim yâr, leylim yâr, leylim yâr, leylim yâr