Best Of Ankara Muhabbet Geceleri-5 Şarkı Sözleri
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Oğuz Yılmaz
Best Of Ankara Muhabbet Geceleri-5
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Senede üç dört ay tatil
Beni edecekti katil
Elalam iş güç peşinde
Kıçını yakıyor Şevket
Denize gidiyo Şevket
Paraları yiyor Şevket
Eğleniyor Şevket
Dünya umurunda değil
Sitres atıyor Şevket
Keyif çatıyor Şevket
Bu gün yoktur yarın çoktur
Güya ne diyorsa haktır
Kıvırmakta üstüne yoktur
Dansözmü oldun Şevket
Zilleri takı ver Şevket
Bir sağa bir sola Şevket
Seni gidi dönek Şevket
Sibel can bile kıvıramaz
Senin gibi Şevket
Hadi çıkı çıkı Şevket
Hakkın olsa iki verir
Birde seni haksız görür
Höt diyene de höt verir
Seni gidi korkak Şevket
Seni gidi kıvrak Şevket
Seni gidi asalak Şevket
Seni gidi kalemci Şevket
Onun bunu hakkını yemek
Neymiş görücek Şevket
İnsan müsepetesi Şevket
Çevrende kim varsa kırdın
Herkezi harçadın durdun
Ben gidiyorum gözün aydın
Kuş uçtu yuvadan Şevket
Şimdi ne yapıcan Şevket
Simitmi satıcan Şevket
Bayrağı dikicen Şevket
Dansözlük tam sana göre
Hadi kıvırı ver Şevket
Seni gidi çirlef Şevket...
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Ardın sıra uzaklara
Gelmem artık hiç gel deme
Aşk denilen tuzaklara
Düşmem artık hiç gel deme
***
Senin olsun güzel yüzün
Senın olsun kışın yazun
Çekilmiyor senin nazın
Gelmem artık hiç geldeme
**
Hasretinden neler çektim
Kendi kendimi kaybettim
Ben sevmeye tövbe ettim
Sevmem artık hiç sev deme
**
Tükendi gözümde yaşım
İhtiyar oldu genç yaşım
Sevgilim deil gardaşım
Oldun artık hiç sev deme.
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