Oğuz Yılmaz

Senede üç dört ay tatil Beni edecekti katil Elalam iş güç peşinde Kıçını yakıyor Şevket Denize gidiyo Şevket Paraları yiyor Şevket Eğleniyor Şevket Dünya umurunda değil Sitres atıyor Şevket Keyif çatıyor Şevket Bu gün yoktur yarın çoktur Güya ne diyorsa haktır Kıvırmakta üstüne yoktur Dansözmü oldun Şevket Zilleri takı ver Şevket Bir sağa bir sola Şevket Seni gidi dönek Şevket Sibel can bile kıvıramaz Senin gibi Şevket Hadi çıkı çıkı Şevket Hakkın olsa iki verir Birde seni haksız görür Höt diyene de höt verir Seni gidi korkak Şevket Seni gidi kıvrak Şevket Seni gidi asalak Şevket Seni gidi kalemci Şevket Onun bunu hakkını yemek Neymiş görücek Şevket İnsan müsepetesi Şevket Çevrende kim varsa kırdın Herkezi harçadın durdun Ben gidiyorum gözün aydın Kuş uçtu yuvadan Şevket Şimdi ne yapıcan Şevket Simitmi satıcan Şevket Bayrağı dikicen Şevket Dansözlük tam sana göre Hadi kıvırı ver Şevket Seni gidi çirlef Şevket...