Oğuz Yılmaz

Ayıptır beyler yerinizmi dar Önlerde yer var sıkışmıyalım Sakin olalım uslu duralım Kalp kırmıyalım sıkışmıyalım Sıkışmıyalım sıkışmıyalım Olur olmaza karışmayalım Sıkışmıyalım sıkışmayalım Her lafa söze karışmayalım Az söyleyelim öz söyliyelim Düz söyleyelim sıkışmıyalım Doluya boşa kuruya yaşa Toprağa taşa sıkışmıyalım Sıkışmıyalım sıkışmıyalım Olur olmaza karışmayalım Sıkışmıyalım sıkışmayalım Her lafa söze karışmayalım Bakarsa bağdır bakmazsan dağdır Tek doğru vardır şaşırmayalım Hayat dediğin kredi kartı Harcamayalım sıkışmayalım Sıkışmıyalım sıkışmıyalım Olur olmaza karışmayalım uslu duralım sakin olalım dakdırmayalım sıkışmıyalım Sıkışmıyalım sıkışmıyalım Olur olmaza karışmayalım...

Gönül bağım, aşk çiçeğim, uğur böceğim Gönül bağım, aşk çiçeğim, uğur böceğim Sana güller, menekşeler, morlar saçayım Sana güller, menekşeler, morlar saçayım İste yavrum senin için zehir içeyim İste yavrum senin için zehir içeyim Bir tebessüm yeter bana gönül çiçeğim Bir tebessüm yeter bana gönül çiçeğim Gönül bağım, aşk çiçeğim, uğur böceğim Gönül bağım, aşk çiçeğim, uğur böceğim Sana güller, menekşeler, morlar saçayım Sana güller, menekşeler, morlar saçayım İste canım senin için zehir içeyim İste yavrum senin için zehir içeyim Bir tebessüm yeter bana gönül çiçeğim Bir tebessüm yeter bana gönül çiçeğim Altınlar tas, gümüşler pas senin yanında Bu can kurban olsun sana, bir gelsen bana Aklım sende gönlüm sende, girdin kanıma Dünyayı değişmem senin tek tırnağına Dünyayı değişmem senin tek tırnağına Altınlar pas, gümüşler tas senin yanında Bu can kurban olsun sana, bir gelsen bana Aklım sende gönlüm sende, girdin kanıma Dünyayı değişmem senin tek tırnağına Dünyayı değişmem senin tek tırnağına Sırma saçlım, hoş bakışlım, ey kalem kaşlım Sırma saçlım, hoş bakışlım, ey kalem kaşlım Selvi boylum, güzel huylum, ey ağır başlım Selvi boylum, güzel huylum, ey ağır başlım Göğsü bellim, dudu dillim, ey inci dişlim Göğsü bellim, dudu dillim, ey inci dişlim Senden güzel yok dünyada bulunmaz eşin Senden güzel yok dünyada bulunmaz eşin Altınlar tas, gümüşler pas senin yanında Bu can kurban olsun sana, bir gelsen bana Aklım sende gönlüm sende, girdin kanıma Dünyayı değişmem senin tek tırnağına Dünyayı değişmem senin tek tırnağına Altınlar pas, gümüşler tas senin yanında Bu can kurban olsun sana, bir gelsen bana Aklım sende gönlüm sende, girdin kanıma Dünyayı değişmem senin tek tırnağına Dünyayı değişmem senin tek tırnağına