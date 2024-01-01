Oğuz Yılmaz

Sıkışmayalım Ayıptır beyler yerinizmi dar Önlerde yer var sıkışmıyalım Sakin olalım uslu duralım Kalp kırmıyalım sıkışmıyalım Sıkışmıyalım sıkışmıyalım Olur olmaza karışmayalım Sıkışmıyalım sıkışmayalım Her lafa söze karışmayalım Az söyleyelim öz söyliyelim Düz söyleyelim sıkışmıyalım Doluya boşa kuruya yaşa Toprağa taşa sıkışmıyalım Sıkışmıyalım sıkışmıyalım Olur olmaza karışmayalım Sıkışmıyalım sıkışmayalım Her lafa söze karışmayalım Bakarsa bağdır bakmazsan dağdır Tek doğru vardır şaşırmayalım Hayat dediğin kredi kartı Harcamayalım sıkışmayalım Sıkışmıyalım sıkışmıyalım Olur olmaza karışmayalım uslu duralım sakin olalım dakdırmayalım sıkışmıyalım Sıkışmıyalım sıkışmıyalım Olur olmaza karışmayalım...

Ararsın Bir Gün Gelir Söyleyecek sözüm yok Her şeyi tanrı bilir Suç kimin günah kimin Anlarsın bir gün gelir *** Yüreğin taş olsada Gururunda olsa da ** İnsansın ne olsa da Ağlarsın bir gün gelir ** Sana bıraktım seni Aşkını ve sevgini Yalnız kalınca beni Ararsın birgün gelir *** Yüreğin taş olsa da Gururunda olsa da İnsansın ne olsa da Ağlarsın bir gün gelir

Ayrılamadım Senden Sevgimi nefretmi bendeki bu aşk Hasretmi çilemi anlayamadım Denedim denedim gücüm yetmedi Kendimi bir senden ayıramadım *** Alıpta başımı gitmek istedim Uzakdan ölece bir bakmak istedim Gün oldu çaresiz ölmek istedim Yinede senden ayrılamadım *** Kanunsuz bir ceza bendeki hasret Ölümsüz sevdamı anlayamadım Yoruldum yoruldum gücüm kalmadı Kendimi bir senden ayıramadım *** Ayıramadım kendimi Ayıramadım senden Kendimi bir senden Ayıramadım

Küme Düşersin Kimseye güvenme kendinden başka Canım dediklerin vurur en başta Paradır insanı gösteren başta * Paran varsa anam baş köşelerdesin Paran yoksa ayvayı yersin, küme düşersin Paran varsa, paşa da sensin Gençliğe güvenme, bir gün çökersin Tahtına güvenme, bir gün düşersin * Paran varsa anam baş köşelerdesin Paran yoksa ayvayı yersin, küme düşersin Kılıç kuşananın, at koşturanın Göbeği şişkin tut, enseni kalın Hocanın kürkünü unutma sakın * Paran varsa anam baş köşelerdesin Paran yoksa ayvayı yersin, küme düşersin

Uğur Böceğim Gönül bağım, aşk çiçeğim, uğur böceğim Gönül bağım, aşk çiçeğim, uğur böceğim Sana güller, menekşeler, morlar saçayım Sana güller, menekşeler, morlar saçayım İste yavrum senin için zehir içeyim İste yavrum senin için zehir içeyim Bir tebessüm yeter bana gönül çiçeğim Bir tebessüm yeter bana gönül çiçeğim Gönül bağım, aşk çiçeğim, uğur böceğim Gönül bağım, aşk çiçeğim, uğur böceğim Sana güller, menekşeler, morlar saçayım Sana güller, menekşeler, morlar saçayım İste canım senin için zehir içeyim İste yavrum senin için zehir içeyim Bir tebessüm yeter bana gönül çiçeğim Bir tebessüm yeter bana gönül çiçeğim Altınlar tas, gümüşler pas senin yanında Bu can kurban olsun sana, bir gelsen bana Aklım sende gönlüm sende, girdin kanıma Dünyayı değişmem senin tek tırnağına Dünyayı değişmem senin tek tırnağına Altınlar pas, gümüşler tas senin yanında Bu can kurban olsun sana, bir gelsen bana Aklım sende gönlüm sende, girdin kanıma Dünyayı değişmem senin tek tırnağına Dünyayı değişmem senin tek tırnağına Sırma saçlım, hoş bakışlım, ey kalem kaşlım Sırma saçlım, hoş bakışlım, ey kalem kaşlım Selvi boylum, güzel huylum, ey ağır başlım Selvi boylum, güzel huylum, ey ağır başlım Göğsü bellim, dudu dillim, ey inci dişlim Göğsü bellim, dudu dillim, ey inci dişlim Senden güzel yok dünyada bulunmaz eşin Senden güzel yok dünyada bulunmaz eşin Altınlar tas, gümüşler pas senin yanında Bu can kurban olsun sana, bir gelsen bana Aklım sende gönlüm sende, girdin kanıma Dünyayı değişmem senin tek tırnağına Dünyayı değişmem senin tek tırnağına Altınlar pas, gümüşler tas senin yanında Bu can kurban olsun sana, bir gelsen bana Aklım sende gönlüm sende, girdin kanıma Dünyayı değişmem senin tek tırnağına Dünyayı değişmem senin tek tırnağına

Yasak Aşk yasaklar icinde tanidim seni sen bana yasaksin ben sana yasak elini tuttugum anlarda bile ne kadar yakinsam o kadar uzak oysa ki donus yok artik bu asktan bir kara sevda bu zordan yasaktan ecel bile daha kolay sensiz olmaktan sen bana tutsaksin ben sana yasak ne olur sitemkar bir soz soyleme severek dustuk biz bu cehenneme yanar dag olsanda gonul bahceme sen bana yagmursun ben sana toprak oysa ki donus yok artik bu asktan bir kara sevda bu zordan yasaktan ecel bile daha kolay sensiz olmaktan sen bana tutsaksin ben sana yasak oysa ki donus yok artik bu asktan bir kara sevda bu zordan yasaktan ecel bile daha kolay sensiz olmaktan sen bana yagmursun ben sana tutsak -SIIR- oysa ki donusu yok artik bu asktan bir kara sevda bu zordan yasaktan ecel bile daha kolay sensiz olmaktan sen bana tutkunsun ben sana tutkun sen bana tutsaksin ben sana tutsak.. oysa ki donus yok artik bu asktan bir kara sevda bu zordan yasaktan ecel bile daha kolay sensiz olmaktan sen bana tutsaksin ben sana yasak...

Haydan Olur Haydan olur huydan olur Arabası taydan olur Bu güzellik soydan olur Öldüm yalvarı yalvarı Sevdim yalvarı yalvarı İnce beyazdır gerdanı Topukdan bağlar şalvarı Öldüm yalvarı yalvarı Sevdim yalvarı yalvarı Adananın bayırına at ipledim Çayırına anam babam hayırına Öldüm yalvarı yalvarı Sevdim yalvarı yalvarı Sevdim yalvarı yalvarı İnce beyazdır gerdanı Topukdan bağlar şalvarı Sevdim yalvarı yalvarı Öldüm yalvarı yalvarı..

Kıskananlar Çatlasın Pinar basindan bulanir Iner ovayi dolanir Sende çok haller bulunur Daglar duman olur Çayir çimen olur Ben yari görmezsem Halim yaman olur Hiç ovaya inmedin mi Ask oduna yanmadin mi Can yakmaya doymadin mi Daglar duman olur Çayir çimen olur Ben yari görmezsem Halim yaman olur Yaz görmemis kisa benzer Dert görmemis basa benzer Çok içmis sarhosa benzer Daglar duman olur Çayir çimen olur Ben yari görmezsem Halim yaman olur

Naçar Neredesin gönüldaşım Yarım hayat arkadaşım Kalbimdeki derin sızım Dinmez gülüm dinmez sensiz *** Ne haldeyim ah bir bilsen Hasret yakar beni her dem Aman vermez zalım çilem Bitmez gülüm bitmez sensiz *** Sensiz naçar yaralıyım Sensiz hali perişanım Her günümde matemin var Sensiz yaslı karalıyım

Sarı Civciv Altın sarı saçların Yakıyor bakışların Çatmış yine kaşları Sarı civcivim benim Gel yanıma gel şöyle Yeter naz etme öyle Nerden geliyon söyle Sarı civcivim benim Ben sensiz yapamıyom Aklımdan atamıyom Kimseye bakamıyom Sarı civcivim benim Gel yanıma gel şöyle Yeter naz etme öyle Nerden geliyon söyle Sarı civcivim benim Kafayı taktım sana Gezerim yanayana Büyümü yaptıun bana Sarı civcivim benim Gel yanıma gel şöyle Yeter naz etme öyle Nerden geliyon söyle Sarı civcivim benim

Oy Can Bir elimde sarımsak. Sarıl sarıl sarılsak. Masaların üstünde İçip içip ayılsak. Dudak bal gibi Gerdan al gibi Hayriyem, Cevriyem, Şaziyem, Huriyem Gıymatlım, sultanım Doldur doldur içelim Kendimizden geçelim Varsın çatlasın eller Oy paraları ezelim Ona kalmış ona kalmış ona kalmış... Akşamdan sarhoş ona kalmış Ablası güzel bana kalmış Akşamdan sarhoş ona kalmış Ablası güzel bana kalmış Değirmenin oluğu kavaktandır kavaktan Güzel kızın gerdanı Ah çikolata kaymaktan Aman çikolata kaymaktan Dudak bal gibi Gerdan al gibi Hayriyem, Cevriyem, Şaziyem, Huriyem Gıymatlım, sultanım Doldur doldur içelim Kendimizden geçelim Varsın çatlasın eller Oy paraları ezelim Ona kalmış ona kalmış ona kalmış... Akşamdan sarhoş ona kalmış Ablası güzel bana kalmış Akşamdan sarhoş ona kalmış Ablası güzel bana kalmış

Ey Zalim Dünya Kalemi vermeden içki verdiler İşte senin kaderin bu dediler Murada ermeden isyan ettiler Yıkık hayallerden başka ne kaldı *** Mutluluk bizlerden çok uzak rüya Biz istemezmiydik mutlu bir yuva Sahte sevdaların sahte koynunda ** Adaletin bu mu ey zalim dünya ** Gençliğimiz içki masalarında Hayatımız otel odalarında Kahı Ankara'da kahı Konya'da Sürünen bedenden başka ne kaldı ** Mutluluk bizlerden çok uzak rüya Biz istemezmiydik mutlu bir yuva Sahte sevdaların sahte koynunda Adaletin bu mu ey zalim dünya