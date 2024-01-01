Oğuz Yılmaz

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Sevgide koyma yasak
Aşkın bana bir tuzak
Bu inadı bırak
Geçiyor zaman bak
Tak tiki tiki tak
Tak tiki tiki tak
Her anı yaşıyalım
Hadi naz etme canım
Mutluluğa beş dakika kala
Hızlandı yine nabzım
Tak tiki tiki tak
Tak tiki tiki tak..
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O şirin sözlerine
Hayranım gözlerine
Bakma el sözlerine
Gel yanima gel gel
Aman eller görmesin
Sakın eller duymasın
Gel yanıma gel gel
Tomurcuk nağmeleri
Çözüver düğmelerin
Göreyim siğnelerin
Gel yanıma gel gel
Aman eller görmesin
Sakın eller duymasın
Gel yanıma gel gel
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Kibar kizin saclari sallaniyor
Şeker yemis dudaklari ballaniyor
Kibar kizin guzelligi dilleniyor
Geliver geliver guzel yarim geliver
Geliver geliver kibar yarim geliver
Bu bahcadan o bahcaya yol gider
Kibar kiza deste deste gul gider
Kibar kizi ben severim el nider
Geliver geliver guzel yarim geliver
Geliver geliver kibar yarim geliver
Kibar kizi ben severim el nider
Geliver geliver kibar yarim geliver
-
Ayaş yollarından aştım da geldim
Boyunu boyuma ölçtüm de geldim
Güzeller içinden seçtim de geldim
***
Yandım Allah yandım yandırma beni
Seviyorum diyerek gandırma beni
Derin uykulardan galdırma beni
***
Ayaş yollarında kervanın mı var
***
Beni öldürmeye fermanın mı var
Ağlamaya sızlamaya dermanın mı var
***
Yandım Allah yandım yandırma beni
Seviyorum diyerek gandırma beni
Derin uykulardan galdırma beni
***
Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek
Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek
Bana ettiklerin az mı gelecek
***
Yandım Allah yandım yandırma beni
Seviyorum diyerek gandırma beni
Derin uykulardan galdırma beni
-
Ne olacak uşaklar, bu Dursunun halleri
Kudurdu bekarlıktan, yirtayi yorganlari
**
Emiceoğlu Dursun, gezer gezer durursun
Evlendurmayin oni, bekarliktan kudursun
**
Dursun gezer avare, çalışmadan hazır yer
**
Köyün güzel kızıyla , güya sevdalık çeker
**
Dursun tutturdu illa, bu kızı alın bana
Evlenmez parasi yok, kiz hiç bakmayi ona
**
Yok parası giremez, sevda pazarluğuna
Canlı iken gömüldi, bekar mezarluğuna
-
Ben bir karabiberim
Yuvarlanır giderim
Çok konuşma kaynana
Kızın alır giderim
(cadaloz kaynana)
Kaynana kaynana
Acıyorum sana
Kaynana değil de
Dört bacaklı dana
Duvara çaktım kazık
Kaynanam ölmüş yazık
Öldüğüne acımam
Bi top kefene yazık
Ay doğar ebek gibi
Gün doğar çiçek gibi
Öyle bir kızın var ki
Kaymaktan bebek gibi
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Kara kaşlım, şirin sözlüm
Altın kalplim, melek yüzlüm
Parmakta zil, eli sazlım
Hatırım için iki döktür
Tak zilleri, çık meydana
Gözler bir güzel görsün
Varsın dağılsın saçların
Anan yeniden örsün
Oyna, meydan güzel görsün
Sazlarımız (sazlar, sözler) sefa sürsün
Sen eşi olmayan gülsün
Hatırım için iki döktür
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Kaş göz atarsın
Yan yan bakarsın
Sen bu güzelliğinle
Çok can yakarsın
Aynalar çatlıyor güzelliğinden
Yürekler hopluyor tatlı dilinden
Tırıvırı dalavere zartzurt gel yanıma yat
Miteloji aristoloji pataloji yavrum pijim
Bu ne güzellik seni sevmemek vallahi delilik
Ayağında terlik bu ne güzellik seni sevmemek vallahi delilik
Tırıvırı dalavere zartzurt gel yanıma yat
Tak zilleri eline bize neşe kat
-
Şehire inince köylü bozması
Başından atmış puşi ile yazması
Hoşa hider çarşı pazar gezmesi
Hanfendimi oldun köylü bozması
Derelerde pırtı çabuk yıkardım
Göz altından geçenlere bakardım
Tarlalarda bostan çapa yapardım
Hanfendimi oldun köylü bozması
Yaz gelince yoktur sana durması
Elinden düşmezdi tarla çapası
Gitmez idi kirli yüzün kelmesi
Şehirlimi oldun köylü bozması
-
Köprünün altı bostan (yar yar yar aman)
Yıkılsın yünanistan (aman da karam vay hele gel)
Yunanistan kızları (vay vay vay amman)
Ne don giyer ne fistan (aman da karam vay hele gel)
Hele nenni nenni
Avutayım seni
Yat kolumun üstüne de
Uyutayım seni
***
Köprünün altı kuyu (vay vay vay aman)
Uyu aslanım uyu (aman da karam vay hele gel)
İnsan sarhoş olur mu (vay vay vay aman)
İçtiğin meyve suyu (aman da karam vay hele gel)
***
Hele nenni nenni
Avutayım seni
Yat kolumun üstüne de
Uyutayım seni
-
Belli yine meyhane gidiyorsun hey akşamcı x 2
Bilmiyorum her gün niye içiyorsun sen akşamcı x 2
***
Bugün yine efkardan mı yar yüzünden sevdadan mı
Ayrılıktan mı kahırdan mı içiyorsun sen akşamcı
***
Kaç geceyi sabah ettin, her kadehte bir ahh ettin
Sen kendine yazık ettin, biliyorsun sen akşamcı x 2
***
Gizleme hiç hüsranını kaderine isyanını
İçkiye göz yaşını içiyorsun sen akşamcı
***
Bugün yine hasretten mi kederden mi hüzünden mi
Bir hayırsız yüzünden mi içiyorsun sen akşamcı
***
Kaç geceyi sabah ettin, her kadehte bir ahh ettin
Sen kendine yazık ettin, biliyorsun sen akşamcı x 2
-
Birgün divana yatmıştı
Yanağını al basmıştı
Şeytan aklımı almıştı
Ondan öptüm baldız seni
**
Önceden biraz utandım
Sevdandan tutuşup yandım
Karanlıkta ablan sandım
Ondan öptüm baldız seni
**
Seni sevsem bana hayhay
Bu işin çaresi kolay
Bayramda zekatına say
Ondan öptüm baldız seni
-
Bara pavyona takıldı
Gecede üç beşlik yandı
Şimdi ortalarda kaldın
Oldumu hiç yakışırmı be alemci
***
Kim ne dediyse inandın
El zillilerini kandın
Paraları bitirince
Dostluk bitti be alemci
***
Tarlayı dükkanı sattın
Beş altı gün hava attın
Ne ettiysen kendine ettin
Sıfırı tükettin be alemci
***
Parasız aşk üç dakika sürer
Herkez bunu iyi bilir
Sen bunu öğrendin ama
Çok geç kaldın be alemci
***
Tarlayı dükkanı sattın
Beş altı gün hava attın
Ne ettiysen kendine ettin
Düşünme hiç be alemci...
-
Bir civan götürdü beni bahçeye
Gördüm o bahçenin dalları sarhoş
Yağmurlar yağar da rüzgarlar eser
Eğilmiş selvinin dalları sarhoş
Gül yarim oturmuş zerbab üstüne
Hiç bakmıyor yarenine dostuna
Yaz gelende çayır çimen üstüne
Yar bade doldurur elleri sarhoş
Yavrum çıkmış yücesine yuvalar
İnmiş düz ovaya şahin kovalar
Değmeyin Suna'ma beyler ağalar
Humar humar bakar gözleri sarhoş
Yavrumun gittiği Bulgar Dağı'dır
Beni işittikçe zülfün dağıdır
Öpülecek kokulacak çağıdır
Yar türkü söylüyor dilleri sarhoş
Karac'oğlan eriştik bahara yaza
Öyle bir yavrum var tazeden taze
Bir elinde bade birinde meze
Nasıl koparayım gülleri sarhoş
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Suyun durgun akanından
İnsanın yere bakanından
Gül koklarken dikeninden
Sakın oğlum kendini sakın
İftira ile yalandan
Sonradan zengin olandan
Sahte namaz kılandan
Sakın oğlum kendini sakın
Yedeğe gelmeyen attan
Atasözü tutmayan evlattan
Sabah erken kalkmayan avrattan
Sakın oğlum kendini sakın
Dağbaşının vahşisinden
Şehirlinin taksisinden
Kaynananın aksisinden
Sakın Oğlum kendini sakın
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Sana abayı yaktım köyü tarlayı sattım
Seni aldıktan sonra gız dırdırıvırvırdan bıktım
Seni aldıktan sonra dırdırından ben bıktım
Önce derinden baktın şu ciğerimden yaktın
Otuzbeşlik rakı kadar boyunla ortalığı birbirine gattın
Anamla kötü oldum babamla terso kaldım
Yavrum senin yüzünden ikisini de köye saldım
Önce derinden baktın şu ciğerimden yaktın
Otuzbeşlik rakı kadar boyunla ortalığı birbirine gattın
Önce derinden baktın şu ciğerimden yaktın
Tilki kadar boyunla ortalığı birbirine kattın
Ne istediysen aldım gırtlaacan borca daldım
Boya jöle oje moje ruj derken vallahi meteliksiz kaldım
Önce derinden baktın şu ciğerimden yaktın
Tilki kadar boyunla ortalığı birbirine kattın
Önce derinden baktın şu ciğerimden yaktın
Otuzbeşlik rakı kadar boyunla ortalığı birbirine kattın.
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Hep aklına geleni yaptın
Bütün fırsatları kaçırdın
Elinde olanları kaptırdın
Kaptırdın çok yaalvardım
Sana dinlemedin beni
Tren kaçtı artık dönmüyor geri
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MEKTUP DERKEN SIIR OLDU BAK YINE
DARILIRSAN BEN OLURUM UNATMA
TAZE SARMASIGIN HOYRAT BEDENE BENDENE
SARILIRSAN BEN OLURUM UNUTMA DOST UNUTMA DOST
DINLEMEK ZOR ANLAMAK ZOR YAR BENIIGORECEKSEN DERTTE GAMDA GOR BENI
GONUL SARAYIMA YAPTIM TURBENI TURBENI
DIRILIRSEN BEN OLURUM UNUTMA DOST UNUTMA DOST...