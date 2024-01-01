×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Gördün mü

Gördün mü Şarkı Sözleri

Oğuz Yılmaz Gördün mü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oğuz Yılmaz Gördün mü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gördün mü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Oğuz Yılmaz

Oğuz Yılmaz

Gördün mü

  • Topal

  • Gördün Mü

  • Sarışın Çilli

  • Çekirge

  • Evleri Ufak

  • Bartının Güzelleri

  • Götür

  • Gelinmi Oldun

  • Öldürme Beni

  • Hacı Ağa-Akşama Gelicem

  • Tak Zillerin Dördünü

  • Dönüver

  • Aygaz Geçmez Kapıdan

  • Zalim Gurbet

  • Sen Şehirli Ben Köylüyüm

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı