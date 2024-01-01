Muhtar Emmi - Abidin Şarkı Sözleri
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Oğuz Yılmaz
Muhtar Emmi - Abidin
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Aklım ermez sırlarına,
Doydum seni yalanlarına
Hem yalanına dolanlarına,
vay Seni vay vay vay vay vay x 3
vay bidenem vay vay
Seni vay vay vay vay vay x 3
vay bidenem vay vay.
****
Bakma artık gözlerime
inanmıyorum sözlerine
Düşmem senin izlerine
vay Seni vay vay vay vay vay x 3
vay bidenem vay vay..
vay Seni vay vay vay vay vay x 3
vay bidenem vay vay..
***
Gelme geri istemiyoum,
Seni artık sevmiyorum,
Hayatımdan siliyorum.
vay Seni vay vay vay vay vay x 3
vay bidenem vay vay..
vay Seni vay vay vay vay vay x 3
vay bidenem vay vay..
vay Seni vay vay vay vay vay x 3
vay bidenem vay vay..
vay Seni vay vay vay vay vay x 3
vay bidenem vay vay..
vay Seni vay vay vay vay vay x 3
vay bidenem vay vay..
vay Seni vay vay vay vay vay x 3
vay bidenem vay vay..
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Alaplı'nın üstünden
Alaplı'nın üstünden
Karga geçiyor karga
Karga geçiyor karga
Kız ben seni almaycam
Kız ben seni almaycam
Dalga geçiyom dalga
Dalga geçiyom dalga
Ah benim söm söm yârim
Ah benim söm söm yârim
Bir yolcuk öpsem yârim
Bir yolcuk öpsem yârim
Öpmeyle bir şey olmaz
Öpmeyle bir şey olmaz
Bir yolcuk sevsem yârim
Bir yolcuk sevsem yârim
Ah benim söm söm yârim
Bir yolcuk öpsem yârim
Öpmeyle bir şey olmaz
Bir yolcuk sevsem yârim
Ah benim söm söm yârim
Bir yolcuk öpsem yârim
Öpmeyle bir şey olmaz
Bir yolcuk sevsem yârim
Alptaş'ın altı bayır
Alptaş'ın altı bayır
Yanıyom cayır cayır
Yanıyom cayır cayır
Ana beni evlendir
Kız ana beni evlendir
Hem sevap hem de hayır
Hem sevap hem de hayır
Ah benim söm söm yârim
Ah benim söm söm yârim
Bir yolcuk öpsem yârim
Bir yolcuk öpsem yârim
Öpmeyle bir şey olmaz
Öpmeyle bir şey olmaz
Bir yolcuk sevsem yârim
Bir yolcuk sevsem yârim
Ah benim söm söm yârim
Bir yolcuk öpsem yârim
Öpmeyle bir şey olmaz
Bir yolcuk sevsem yârim
Ah benim söm söm yârim
Bir yolcuk öpsem yârim
Öpmeyle bir şey olmaz
Bir yolcuk sevsem yârim
Arabam 60 model
Arabam 60 model
Yokuşları çıkmıyor
Yokuşları çıkmıyor
Güzelleri görünce
Güzelleri görünce
Frenleri tutmuyor
Frenleri tutmuyor
Ah benim söm söm yârim
Ah benim söm söm yârim
Bir yolcuk öpsem yârim
Bir yolcuk öpsem yârim
Öpmeyle bir şey olmaz
Öpmeyle bir şey olmaz
Bir yolcuk sevsem yârim
Bir yolcuk sevsem yârim
Ah benim söm söm yârim
Bir yolcuk öpsem yârim
Öpmeyle bir şey olmaz
Bir yolcuk sevsem yârim
Ah benim söm söm yârim
Bir yolcuk öpsem yârim
Öpmeyle bir şey olmaz
Bir yolcuk sevsem yârim
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Başım alıp çıksam bir yüce dağa
Acep bizim eller görünür m'ola
Küçük yaşta muradına erenler
Başka muradını alırmı m'ola
**
Oy dağlar dağlar dağlar dağlar dağlar
Garipler ağlar
Oy dağlar dağlar dağlar dağlar dağlar
**
Yürekler yanar
**
Ayrılığın acısını bilenler
Gurbet gurbet gezip ekmek bulanlar
Küçük yaşta öksüz yetim olanlar
**
Bayramlar gelsede sorulur m'ola
**
Oy dağlar dağlar dağlar dağlar dağlar
Garipler ağlar
Oy dağlar dağlar dağlar dağlar dağlar
**
Yürekler yanar
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Düğününde ağladım,
Seyrettim bir kenardan,
Şimdi ellerin oldun,
Giderim bu diyardan.
***
Dilerim sen mesud ol,
Rabbim bana acısın,
Şimdi ellerin oldun,
Dünya ahret bacımsın.
**
Bir tek dileğim sendin,
Vermadi felek bana,
Şimdi kendime değil,
Küstüm bütün cihana,
**
Dilerim sen mesud ol,
Rabbim bana acısın,
Şimdi ellerin oldun,
Dünya ahret bacımsın...
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