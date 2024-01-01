Oğuz Yılmaz

Yaban Eller Gözü yaşlı bulutları, başı karlı şu dağları Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Yıkılası yaban eller, kör olası mesafeler Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Hasret başta vılan vılan, yokluğun beni yakar Bu günleri şimdi her an sen ağlarsın, ben ağlarım Dizimizde kaldı yoldu, iki parça etti dağlar Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Yıkılası yaban eller, kör olası mesafeler Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Hasret başta vılan vılan, yokluğun beni yakar Bu günleri şimdi her an sen ağlarsın, ben ağlarım

Eyvallah Şahım Bugün bize pir geldi Gülleri taze geldi Önü sıra kamberi Aliyyelmurteza geldi *** Eyvallah şahım eyvallah Hak la ilahe illallah Eyvallah pirim eyvallah Adı güzeldir güzel şah *** Ali bizim şahımız Kabe kıblegahımız Mi'raçtaki Muhammed O bizim padişahımız *** Padişahım yaradan Okur aktan karadan Ben pirimden ayrıldım Bin yıl geçti aradan *** Aramı uzattılar Yarama tuz bastılar Fazlı'dan bir kul geldi Bedestanda sattılar *** Sattılar bedestanda Ses verir gülistanda Muhammed'in hatemi Bergüzardır aslanda

Kimsesiz Kul Kimsesiz bir kulum ben bu alemde Ne candan sevenim ne sırdaşım var Takılıp kalmışım gurbet ellerde Ne gidecek yolum ne yoldaşım var *** Her gün biraz daha tükenmekteyim Bir derdime bin dert eklemekteyim Gelecek dertleri beklemekteyim Ne bir kurtuluşum ne de çarem var *** Huzur aramakla geçti günlerim Maziye karışıp gitti dünlerim Açmadan sararıp soldu güllerim Ne yazım ne kışım ne baharım var

Sen Ve Ben Sen ve ben gündüzle gece Ben ve sen harflerle hece Bir çizgi bir nokta gibiyiz *** Takıldı dilime iki kelime Düşünemiyorum sanki başka kelime *** Sen ve ben yalnız ikimiz Ben ve sen birde sevgimiz Bir şarkı bir roman gibiyiz *** Sen ve ben yalnız ikimiz Ben ve sen birde sevgimiz Bir çizgi bir nokta gibiyiz *** Sen ve ben yağmurla toprak Ben ve sen çiçekle yaprak Bir şarkı bir roman gibiyiz

İkiye Böldün Beni Gelişlerin gidişine eşit sevgilim Varlığınla yolkuğunun arasındayım İkiye böldün beni ikiye böldün beni *** Bu kaçamak buluşmalar Yeter artık bir son bulsun İkide bir saatine Bakıp durma ne olursun *** Biliyorum gideceksin Yine senin hasretinle Alev alev yanacağım *** Her ayrılık saatinde kahroluyorum Yüreğim yüreğinden çözemiyorum Kördüğüm ettin beni İkiye böldün beni