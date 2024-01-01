Best Of Ankara Muhabbet Geceleri-4 Şarkı Sözleri
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Oğuz Yılmaz
Best Of Ankara Muhabbet Geceleri-4
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Gözü yaşlı bulutları, başı karlı şu dağları
Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım
Yıkılası yaban eller, kör olası mesafeler
Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım
Hasret başta vılan vılan, yokluğun beni yakar
Bu günleri şimdi her an sen ağlarsın, ben ağlarım
Dizimizde kaldı yoldu, iki parça etti dağlar
Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım
Yıkılası yaban eller, kör olası mesafeler
Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım
Hasret başta vılan vılan, yokluğun beni yakar
Bu günleri şimdi her an sen ağlarsın, ben ağlarım
Yıkılası yaban eller
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