Oğuz Yılmaz

Yanmışım Yanacak Kadar Ne diye ararsın yıllardan sonra.. Gücüm yok dünlere dönecek kadar.. Umutla bekleyim gönül kapını.. Çalmışım çalacak kadarrr. çalmışım çalacak kadar. Gezdin mahallede dilerden dile... Şimdi benziyorum bi kör kandile.. Artık cehenneme atsan nafile... Yanmışım yanacak kadar..yanmışım yanacak kadar. Aşkımdır ömrümün yaprak dökümü Bir gün paylaşmadım hastret yükümü Tövbeler etsende kalmadı hükmün Kankımışım kanacak kadar.. kanmışım kanacak kadar.. Gezdin mahallede dilerden dile... Şimdi benziyorum bi kör kandile.. Artık cehenneme atsan nafile... Yanmışım yanacak kadar..yanmışım yanacak kadar

Nankör Elveda demeden veda etmeden Gidecektin demek öylemi nankör Aşkın kadehine hasret meyini Dökecektin demek öylemi nankör Talan edip yıkıp gönül bendimi Ateşten ateşe atıp kalbimi Çalıp gençliğimi çalıp sevgimi Satacaktın demek öylemi nankör Fayda yokmuş meğer umutlarımdan Neler umdum neler buldum yarınımdan Kahpece kalleşçe beni sırtımdan Vuracaktın demek öylemi nankör

Sendeki Resmini Mademki kopardın kalbini benden Arayıpta sorma nerlerdeyim Toz duman ettiğin umutlarımla Nasıl yaşıyorum ne hallerdeyim Sendeki resmimi ateşlere at Kalmasın benden bir eser kalmasın Hatıram peşimde gölgen olmasın Anılardan uzak yaşamaya bak Bendim bu sevdada aldanıp kanan Bendim bu sevdada yanıp kavrulan Gelse bir araya her iki cihan İmkan ihtimal yok tanımam seni! Sendeki resmimi ateslere at Kalmasın benden bir eser kalmasın Hatıran pesimde, Gölgen olmasın Anılarda uzak yasamana bak!

Usta Cebinde akrep var eli gitmiyor Leyla döktürüyor dönüp bakmıyor Kadehleri birbirine çakmıyor usta Bas bas paraları leylaya Bi daha mı gelicez dünyaya Hayatını yaşa şükret mevlaya Hiç götüren varmı öbür dünyaya Haydi kollarını kaldır havaya usta Bas bas paraları leylaya Bi daha mı gelicez dünyaya Farkında değilsin zaman geçiyor Biraz eğlen fırsat elden kaçıyor Kim ne yapsa aynı yere göçüyor usta

Zalim Hayattan ümidim daha var iken Hüsrana uğradı sevdalı kalbim Mutlu bei yuvayı hayal ederken Genç yaşta hayata küstürdün zalim Zehir ettin şu dünyamı daralttın Ezoic Kapı kapı mutluluğumu arattın Göz yaşı döktürdün hergün ağlattın Beni sen nezaman güldürdün zalim Görüyordum seni canımdan yakın Meğer yokmuş bir düşmandan farkın (şeytandan farkın ) Gönlün ferah olsun gözlerin aydın Bahtıma boynumu büktürdün zalim Zehir ettin şu dünyamı daralttın Kapı kapı mutluluğumu arattın Göz yaşı döktürdün hergün ağlattın Beni sen nezaman güldürdün zalim

Halime Kız Halime gız çay aşağı gidiyor Gaşıyınan gözü gel gel ediyor Haydi haydi de ediyor Gardaşları yanı sıra gidiyor Usul boylarına gurban olayım Sallan da boylarına bahiyım Gerdanına liraları dahıyım Fistan giymiş etekleri göğ idi Anan yok da kimden aldın öğüdü Haydı haydı da öğüdü Evvel küçüğ idi şimdi böyüdü Usul boylarına gurban olayım Sallan da boylarına bahıyım Gerdanına liraları dahıyım

Farzet Kapat perdesini bakma maziye Unut onu gönlün sevmedin farzet Yetmez mi yıllardır yol gözlediğin Unut onu gönlüm sevmedin farzet ** Bırak bu sevdanın bırak peşini Kaybettin var olan bütün neşeni Dindir gözlerinin hasret yaşını Unut onu gönlüm sevmedin farzet ** Bekleyipte aşkın adaletini Harcama bu yolda ömrü vaktini Ne kadrini bildi ne kıymetini Unut onu gönlüm sevmedin farzet ** Bırak bu sevdanın bırak peşini Kaybettin var olan bütün neşeni Dindir gözlerinin hasret yaşını Unut onu gönlüm sevmedin farzet...

Duyda İnanma Aşkın dostu kadar düşmanıda var Her söylenen söze kanıp aldanma Ebediyen baki kalacak sevgim Öldü deselerde duyda inanma ** Kolay terkedermi seven seveni Olacak elbet gülün dikeni Herşeyi unutup kalbimden seni Sildi deselerde duyda inanma ** Yeminim büyüktü tanımam hile Yaşarım vuslatın umudu ile Aşkınla bin değil bir defa bile Güldü deselerde duyda inanma ** Kolay terkedermi seven seveni Olacak elbet gülün dikeni Herşeyi unutup kalbimden seni Sildi deselerde duyda inanma

Bağrıma Bağrıma Kafir olsa dine döner Gelir çağrıma çağrıma Ya sev, ya bir çare öner Gönül ağrıma ağrıma ** Ahım sardı dört yanını Üzmedim tatlı canını Aşk dağının volkanını Döktün bağrıma bağrıma ** Bilmem kimdir inandığın Körü körüne kandığın Gam yemezdim, yar sandığın Değse canıma canıma ** Varsam huzuruna dursam Her emrine boyun eğsem Derdimi düşmana desem Yanar nağrıma nağrı