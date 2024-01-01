Oğuz Yılmaz

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yasaklar icinde tanidim seni
sen bana yasaksin ben sana yasak
elini tuttugum anlarda bile
ne kadar yakinsam o kadar uzak
oysa ki donus yok artik bu asktan
bir kara sevda bu zordan yasaktan
ecel bile daha kolay sensiz olmaktan
sen bana tutsaksin ben sana yasak
ne olur sitemkar bir soz soyleme
severek dustuk biz bu cehenneme
yanar dag olsanda gonul bahceme
sen bana yagmursun ben sana toprak
oysa ki donus yok artik bu asktan
bir kara sevda bu zordan yasaktan
ecel bile daha kolay sensiz olmaktan
sen bana tutsaksin ben sana yasak
oysa ki donus yok artik bu asktan
bir kara sevda bu zordan yasaktan
ecel bile daha kolay sensiz olmaktan
sen bana yagmursun ben sana tutsak
-SIIR-
oysa ki donusu yok artik bu asktan
bir kara sevda bu zordan yasaktan
ecel bile daha kolay sensiz olmaktan
sen bana tutkunsun ben sana tutkun
sen bana tutsaksin ben sana tutsak..
oysa ki donus yok artik bu asktan
bir kara sevda bu zordan yasaktan
ecel bile daha kolay sensiz olmaktan
sen bana tutsaksin ben sana yasak...
-
-
Söyleyecek sözüm yok
Her şeyi tanrı bilir
Suç kimin günah kimin
Anlarsın bir gün gelir
***
Yüreğin taş olsada
Gururunda olsa da
**
İnsansın ne olsa da
Ağlarsın bir gün gelir
**
Sana bıraktım seni
Aşkını ve sevgini
Yalnız kalınca beni
Ararsın birgün gelir
***
Yüreğin taş olsa da
Gururunda olsa da
İnsansın ne olsa da
Ağlarsın bir gün gelir
-
Sevgimi nefretmi bendeki bu aşk
Hasretmi çilemi anlayamadım
Denedim denedim gücüm yetmedi
Kendimi bir senden ayıramadım
***
Alıpta başımı gitmek istedim
Uzakdan ölece bir bakmak istedim
Gün oldu çaresiz ölmek istedim
Yinede senden ayrılamadım
***
Kanunsuz bir ceza bendeki hasret
Ölümsüz sevdamı anlayamadım
Yoruldum yoruldum gücüm kalmadı
Kendimi bir senden ayıramadım
***
Ayıramadım kendimi
Ayıramadım senden
Kendimi bir senden
Ayıramadım
-
Kimseye güvenme kendinden başka
Canım dediklerin vurur en başta
Paradır insanı gösteren başta *
Paran varsa anam baş köşelerdesin
Paran yoksa ayvayı yersin, küme düşersin
Paran varsa, paşa da sensin
Gençliğe güvenme, bir gün çökersin
Tahtına güvenme, bir gün düşersin *
Paran varsa anam baş köşelerdesin
Paran yoksa ayvayı yersin, küme düşersin
Kılıç kuşananın, at koşturanın
Göbeği şişkin tut, enseni kalın
Hocanın kürkünü unutma sakın *
Paran varsa anam baş köşelerdesin
Paran yoksa ayvayı yersin, küme düşersin
-
Gönül bağım, aşk çiçeğim, uğur böceğim
Gönül bağım, aşk çiçeğim, uğur böceğim
Sana güller, menekşeler, morlar saçayım
Sana güller, menekşeler, morlar saçayım
İste yavrum senin için zehir içeyim
İste yavrum senin için zehir içeyim
Bir tebessüm yeter bana gönül çiçeğim
Bir tebessüm yeter bana gönül çiçeğim
Gönül bağım, aşk çiçeğim, uğur böceğim
Gönül bağım, aşk çiçeğim, uğur böceğim
Sana güller, menekşeler, morlar saçayım
Sana güller, menekşeler, morlar saçayım
İste canım senin için zehir içeyim
İste yavrum senin için zehir içeyim
Bir tebessüm yeter bana gönül çiçeğim
Bir tebessüm yeter bana gönül çiçeğim
Altınlar tas, gümüşler pas senin yanında
Bu can kurban olsun sana, bir gelsen bana
Aklım sende gönlüm sende, girdin kanıma
Dünyayı değişmem senin tek tırnağına
Dünyayı değişmem senin tek tırnağına
Altınlar pas, gümüşler tas senin yanında
Bu can kurban olsun sana, bir gelsen bana
Aklım sende gönlüm sende, girdin kanıma
Dünyayı değişmem senin tek tırnağına
Dünyayı değişmem senin tek tırnağına
Sırma saçlım, hoş bakışlım, ey kalem kaşlım
Sırma saçlım, hoş bakışlım, ey kalem kaşlım
Selvi boylum, güzel huylum, ey ağır başlım
Selvi boylum, güzel huylum, ey ağır başlım
Göğsü bellim, dudu dillim, ey inci dişlim
Göğsü bellim, dudu dillim, ey inci dişlim
Senden güzel yok dünyada bulunmaz eşin
Senden güzel yok dünyada bulunmaz eşin
Altınlar tas, gümüşler pas senin yanında
Bu can kurban olsun sana, bir gelsen bana
Aklım sende gönlüm sende, girdin kanıma
Dünyayı değişmem senin tek tırnağına
Dünyayı değişmem senin tek tırnağına
Altınlar pas, gümüşler tas senin yanında
Bu can kurban olsun sana, bir gelsen bana
Aklım sende gönlüm sende, girdin kanıma
Dünyayı değişmem senin tek tırnağına
Dünyayı değişmem senin tek tırnağına
-
Haydan olur huydan olur
Arabası taydan olur
Bu güzellik soydan olur
Öldüm yalvarı yalvarı
Sevdim yalvarı yalvarı
İnce beyazdır gerdanı
Topukdan bağlar şalvarı
Öldüm yalvarı yalvarı
Sevdim yalvarı yalvarı
Adananın bayırına at ipledim
Çayırına anam babam hayırına
Öldüm yalvarı yalvarı
Sevdim yalvarı yalvarı
Sevdim yalvarı yalvarı
İnce beyazdır gerdanı
Topukdan bağlar şalvarı
Sevdim yalvarı yalvarı
Öldüm yalvarı yalvarı..
-
Pinar basindan bulanir
Iner ovayi dolanir
Sende çok haller bulunur
Daglar duman olur
Çayir çimen olur
Ben yari görmezsem
Halim yaman olur
Hiç ovaya inmedin mi
Ask oduna yanmadin mi
Can yakmaya doymadin mi
Daglar duman olur
Çayir çimen olur
Ben yari görmezsem
Halim yaman olur
Yaz görmemis kisa benzer
Dert görmemis basa benzer
Çok içmis sarhosa benzer
Daglar duman olur
Çayir çimen olur
Ben yari görmezsem
Halim yaman olur
-
Neredesin gönüldaşım
Yarım hayat arkadaşım
Kalbimdeki derin sızım
Dinmez gülüm dinmez sensiz
***
Ne haldeyim ah bir bilsen
Hasret yakar beni her dem
Aman vermez zalım çilem
Bitmez gülüm bitmez sensiz
***
Sensiz naçar yaralıyım
Sensiz hali perişanım
Her günümde matemin var
Sensiz yaslı karalıyım
-
Altın sarı saçların
Yakıyor bakışların
Çatmış yine kaşları
Sarı civcivim benim
Gel yanıma gel şöyle
Yeter naz etme öyle
Nerden geliyon söyle
Sarı civcivim benim
Ben sensiz yapamıyom
Aklımdan atamıyom
Kimseye bakamıyom
Sarı civcivim benim
Gel yanıma gel şöyle
Yeter naz etme öyle
Nerden geliyon söyle
Sarı civcivim benim
Kafayı taktım sana
Gezerim yanayana
Büyümü yaptıun bana
Sarı civcivim benim
Gel yanıma gel şöyle
Yeter naz etme öyle
Nerden geliyon söyle
Sarı civcivim benim
-
Bir elimde sarımsak.
Sarıl sarıl sarılsak.
Masaların üstünde
İçip içip ayılsak.
Dudak bal gibi
Gerdan al gibi
Hayriyem, Cevriyem, Şaziyem, Huriyem
Gıymatlım, sultanım
Doldur doldur içelim
Kendimizden geçelim
Varsın çatlasın eller
Oy paraları ezelim
Ona kalmış ona kalmış ona kalmış...
Akşamdan sarhoş ona kalmış
Ablası güzel bana kalmış
Akşamdan sarhoş ona kalmış
Ablası güzel bana kalmış
Değirmenin oluğu kavaktandır kavaktan
Güzel kızın gerdanı
Ah çikolata kaymaktan
Aman çikolata kaymaktan
Dudak bal gibi
Gerdan al gibi
Hayriyem, Cevriyem, Şaziyem, Huriyem
Gıymatlım, sultanım
Doldur doldur içelim
Kendimizden geçelim
Varsın çatlasın eller
Oy paraları ezelim
Ona kalmış ona kalmış ona kalmış...
Akşamdan sarhoş ona kalmış
Ablası güzel bana kalmış
Akşamdan sarhoş ona kalmış
Ablası güzel bana kalmış
-
Kalemi vermeden içki verdiler
İşte senin kaderin bu dediler
Murada ermeden isyan ettiler
Yıkık hayallerden başka ne kaldı
***
Mutluluk bizlerden çok uzak rüya
Biz istemezmiydik mutlu bir yuva
Sahte sevdaların sahte koynunda
**
Adaletin bu mu ey zalim dünya
**
Gençliğimiz içki masalarında
Hayatımız otel odalarında
Kahı Ankara'da kahı Konya'da
Sürünen bedenden başka ne kaldı
**
Mutluluk bizlerden çok uzak rüya
Biz istemezmiydik mutlu bir yuva
Sahte sevdaların sahte koynunda
Adaletin bu mu ey zalim dünya
-
Ayıptır beyler yerinizmi dar
Önlerde yer var sıkışmıyalım
Sakin olalım uslu duralım
Kalp kırmıyalım sıkışmıyalım
Sıkışmıyalım sıkışmıyalım
Olur olmaza karışmayalım
Sıkışmıyalım sıkışmayalım
Her lafa söze karışmayalım
Az söyleyelim öz söyliyelim
Düz söyleyelim sıkışmıyalım
Doluya boşa kuruya yaşa
Toprağa taşa sıkışmıyalım
Sıkışmıyalım sıkışmıyalım
Olur olmaza karışmayalım
Sıkışmıyalım sıkışmayalım
Her lafa söze karışmayalım
Bakarsa bağdır bakmazsan dağdır
Tek doğru vardır şaşırmayalım
Hayat dediğin kredi kartı
Harcamayalım sıkışmayalım
Sıkışmıyalım sıkışmıyalım
Olur olmaza karışmayalım
uslu duralım sakin olalım
dakdırmayalım sıkışmıyalım
Sıkışmıyalım sıkışmıyalım
Olur olmaza karışmayalım...
-
Çek deveci develeri engine amman
Yar yar amman
Şimdi rağbet güzeline, zengine amman
Amman amman da
**
Sordum aslın nereli
Dedi Yeşilöz dereli
Çok sallama göbeği
Düşürecen bebeyi
Bebek de girmiş yaşına
Şapka da ister başına
**
Devem yüksek atamıyom urganı aman
Yar Yar amman
Üşüdükçe çek üstüne yorganı amman
Amman amman da
**
Develi
Sordum aslın nereli
Dedi Yeşilöz dereli
Çok sallama göbeği
Düşürecen bebeyi
Bebek de girmiş yaşına
Şapka da ister başına.