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7/24 Dinle Keriman

Keriman Şarkı Sözleri

Oğuz Yılmaz Keriman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oğuz Yılmaz Keriman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Keriman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Oğuz Yılmaz

Oğuz Yılmaz

Keriman

  • Yıldızlar Kayboldu

  • Bedir

  • Kim Bunlar

  • Keriman

  • Gurbet Yolu

  • Dağlar Dumandır

  • İnsanlar

  • Uyan

  • Gel Deme

  • Eline Düştüm

  • Yaban Eller

  • Vay Benim Dertli Başım

  • Canım Sevgilim

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