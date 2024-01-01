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7/24 Dinle Aşkname

Aşkname Şarkı Sözleri

Oğuz Yılmaz Aşkname şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oğuz Yılmaz Aşkname şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkname sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Oğuz Yılmaz

Oğuz Yılmaz

Aşkname

  • Zalim

  • Akşam Olanda

  • Ağla Gözlerim

  • Aşkım Aşkım

  • Kaldırım Taşları

  • Nereye Kadar

  • Sevme

  • Usta

  • Yağmur Yağar

  • İki Yarısıyız

  • İyi Hatun

  • Bir Şans Daha

  • Defter Hanım Kalem Bey

  • Unutulurmuş

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