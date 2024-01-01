Oğuzhan Koç

Al Ahini Canımı al... Seni alma benden Beni de çal... vazgeçtim kendimden Sevabın kalmasın bana, Günahın benim boynuma Al ahını... Vazgeçtim Senden. (x2) Al canımı deme bana... Sar beni son bir kez daha... Güler miydin? Bakar mıydın? Gözlerimden kaçar mıydın ? Yine seni sevsem de... Kin tutar mıydın? Gider miydin? Kalır mıydın? Sever miydin? Bakar mıydın? Senden vazgeçmesem de Hep susar mıydın ..? Bir buse yetmez derken ben senden oldum al ahını, yeter.. yeter,kederlere boğuldum bin derde kurban oldum ben bilmesen de... Geçsede... ah etmem... edemem... aldım ahını...

Her Ask Bır Gun Bıter ir güne daha böyle başlamak Pencereden bakıp hep boşlamak Donar ellerim susar dillerim Utanmasam hala beklerim Beni burada öpmüştün ah Yağmurlarda yürümüştük Bana burada küsmüştün ah Ağustosta üşümüştüm Ben de bu yolları gide gele göreceğim yok ki bir bildiğim Serdeki acıları çekmek için yine bir zalimi seveceğim Bir şey öğrendiysem eğer karşılığı yokmuş meğer Her aşk gibi bu da bir gün biter Beni burada öpmüştün ah Yağmurlarda yürümüştük Bana burada küsmüştün ah Ağustosta üşümüştüm

Erzincan Beni bilsen içerden olur o zaman Bir de sevsen ölürüm ben dayanamam Bir de yastığa baş koysak yumuşak olur o zaman, ah Bir de bastığım her toprak yumuşak olur o zaman Bir de bastığım her toprak yumuşak olur o zaman Beni sevse gönülden olur o zaman Bir de gelse sarılsa büyük kocaman Bir de çay koysak semavere tad olur o zaman, ah Bir de bal koysak baldan tatlı olur o zaman Bir de bal koysak baldan tatlı olur o zaman Beni görsen acırsın sen o zaman Bir de gülsen ölürüm ben ışığına Bir de kuru bir dal bulsak yaksak olur o zaman, ah Bir de baş koysan omzuma sıcak olur o zaman Bir de baş koysan omzuma sıcak olur o zaman Beni duysan uzaktan olur o zaman Bir de kalksan o toprağın altından Bir de gezsek dört yolu el ele olur o zaman, ah Bizi seyretse Altıntepe'den tüm Erzincan Bizi seyretse Altıntepe'den tüm Erzincan Bizi seyretse Altıntepe'den tüm Erzincan

Ayy (Ben Hala Rüyada) Ay, benim olduğun zaman Dedim "Her şeyim tamam" Elimi tutmuştun sonra İnceden usuldan Ayy, beni öptüğün zaman Bütün bir dünya yalan Yüzümü güldüren sendin Geceyi gün edendin Yıllar geçmiş üstümüzden Geç kaldık işte sırf bu yüzden Güzel günler mazide kalmış Ben hâlâ rüyada Âşkımızın üstü tozlanmış Örtsek bir çarşafla Güzel günler mazide kalmış Âşkımızın üstü tozlanmış Ay, bana baktığın zaman Bakıp daldığın zaman Hayat durdu ve kaldık öyle Yalan mı, sen de söyle Ay, benim âşktan gördüğüm Elinde eriyip söndüğüm Bu nasıl bi' kördüğüm? Yıllar geçmiş üstümüzden Geç kaldık işte sırf bu yüzden Güzel günler mazide kalmış Ben hâlâ rüyada Âşkımızın üstü tozlanmış Örtsek bir çarşafla Güzel günler mazide kalmış Âşkımızın üstü tozlanmış Dün resmini gördüm Ve geçmişe döndüm Geçmişe geçmiş ola! Güzel günler mazide kalmış Ben hâlâ rüyada Âşkımızın üstü tozlanmış Örtsek bir çarşafla Güzel günler mazide kalmış Âşkımızın üstü tozlanmış Güzel günler mazide kalmış Ben hâlâ rüyada Âşkımızın üstü tozlanmış Örtsek bir çarşafla Güzel günler mazide kalmış Âşkımızın üstü tozlanmış Ayy, ayy, ayy!

Bu Yol Uzar Nedir onu hasta gibi kafama takan Yıllar oldu anlayamadım Gelip otur sağ yanıma kalmaz hiç tasam Çok istedim bağlayamadım Dedikodu Sevmem ama bu kaçıncı adam Seni yüzüstü bırakan gelip onu anlatsamda bi rahatlasam içimi ben yinede hasretle, özlemle yine bekledim ve izledim seni üzenleri Yaranı sarma ben öpeyim sen kemiksen ben köpeğim yok bu yol uzak beni bu hale koyan feleğin kaderin oyununu seveyim Zor bu kor yakar

Gitsem Diyorum Ateş ile oynayınca kalmadı gücüm Güneşi bir gün bile göremedi gözüm Kalmadı bir sözüm artık, Gitsem diyorum Neşesini bol bulunca istedim her an Hevesini aldı gitti ben yine talan Bitmez mi bu yalan artık Bitsen diyorum Ah aşk olunca meşk olunca Ben yokum hiçbir tarafında Dert olunca gün batınca Ay bile kaçınca gökyüzünden (aman) Gitsem diyorum Bir mesele kalmadı içimde şimdi bak Yine beni döndü buldu ettiğim her ah Yok mu bir gün ferah artık Gülsem diyorum Çilemi değil mi anlamak zor artık çok Bilene de sorsan aşka başka çare yok Yolum uzun artık Gitsem diyorum Ah aşk olunca meşk olunca Ben yokum hiçbir tarafında Dert olunca gün batınca Ay bile kaçınca gökyüzünden aman Gitsem diyorum Sen var olunca bir yok olunca Ben de olmam olmadığın zaman Gün doğunca bir uyansam Bir de baksam yanı başımda olsan aman Sevsem diyorum

Neşeli Ayrılık Şarkısı Güneş battı yine Kollarımda bir boşluk kaldı Bu bankta zamanında gülümseyen biri vardı Simit attım yine Besleyip baktığım martılara Bir daha bakmam yanımda yoksan Ah elini tutsam bir soru sorsam bir daha baksan Günahıma girmeden beni tékrar sever misin Vah sakın konuşma cevap hayırsa dönmüyorsan Yüzüme bile bakmadan ne olur gider misin Dönüp baktım yine elimde bir tek resmin vardı Gülüşüne baktıkça içimi hüzünler sardı Bilet aldım yine izleyip de ağladığın aşk filmine Bir daha almam yanımda yoksan Ah elini tutsam bir soru sorsam bir daha baksan Günahıma girmeden beni tékrar sever misin Vah sakın konuşma cevap hayırsa dönmüyorsan Yüzüme bile bakmadan ne olur gider misin Ah elini tutsam bir soru sorsam bir daha baksan Günahıma girmeden beni tékrar sever misin Vah sakın konuşma cevap hayırsa dönmüyorsan Yüzüme bile bakmadan ne olur gider misin