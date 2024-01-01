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7/24 Dinle Zamansız Şarkılar

Zamansız Şarkılar Şarkı Sözleri

Oğuzhan Koç Zamansız Şarkılar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oğuzhan Koç Zamansız Şarkılar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zamansız Şarkılar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Oğuzhan Koç

Oğuzhan Koç

Zamansız Şarkılar

  • Aşk Dediğin

  • Arap Saçı (Pelin Yilmaz)

  • Batsın Bu Dünya (BBD Korosu)

  • Bu Aşk Fazla Sana (Teoman)

  • Doktor (İskender Paydaş)

  • Kar Beyaz (Kerim Tekin & Irem Candaş)

  • Kartal Dağı (Iskender Paydas Band)

  • Nasıl Yani (Atiye & Mirkelam)

  • Sensiz Olmaz Ki (Mustafa Ceceli)

  • Tavla (Doa & Ozgun)

  • Yeni Aşk (Yılmaz Kömürcü)

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