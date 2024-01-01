Oğuzhan Koç

Senin adın aşkla aynı değil Kimseye bitene değin sabretmem Geri adım atmak hiç bana göre değil Üzgünüm ölene değin affetmem Elimde bi tek gururum İçimde biten umudum Yüzümde bir kaç çizgi daha Akıl hepsini unutur elbet, Yüreğime desem hep ha gayret Teselliler yetmez bana İnanmam kim bile bile yok sayar tüm hatalarını, ben saydım Göz göre göre gittiğin o kör kuyuları sana anlattım. Bir bilene sor gözyaşı biter mi, bir gün akar bir gün dinmez mi? Harcadığın bir ömür sana yetmez mi? Kim bile bile yok sayar tüm hatalarını, ben saydım Göz göre göre gittiğin o kör kuyuları sana anlattım. Bir bilene sor gözyaşı biter mi, bir gün akar bir gün dinmez mi? Harcadığın bir ömür sana yetmez mi?