Aşkla Aynı Değil Şarkı Sözleri
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Oğuzhan Koç
Aşkla Aynı Değil
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Senin adın aşkla aynı değil
Kimseye bitene değin sabretmem
Geri adım atmak hiç bana göre değil
Üzgünüm ölene değin affetmem
Elimde bi tek gururum
İçimde biten umudum
Yüzümde bir kaç çizgi daha
Akıl hepsini unutur elbet,
Yüreğime desem hep ha gayret
Teselliler yetmez bana
İnanmam kim bile bile yok sayar tüm hatalarını, ben saydım
Göz göre göre gittiğin o kör kuyuları sana anlattım.
Bir bilene sor gözyaşı biter mi, bir gün akar bir gün dinmez mi?
Harcadığın bir ömür sana yetmez mi?
Kim bile bile yok sayar tüm hatalarını, ben saydım
Göz göre göre gittiğin o kör kuyuları sana anlattım.
Bir bilene sor gözyaşı biter mi, bir gün akar bir gün dinmez mi?
Harcadığın bir ömür sana yetmez mi?