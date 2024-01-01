Ben Hala Rüyada Şarkı Sözleri
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Oğuzhan Koç
Ben Hala Rüyada
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Ay, benim olduğun zaman
Dedim "Her şeyim tamam"
Elimi tutmuştun sonra
İnceden usuldan
Ayy, beni öptüğün zaman
Bütün bir dünya yalan
Yüzümü güldüren sendin
Geceyi gün edendin
Yıllar geçmiş üstümüzden
Geç kaldık işte sırf bu yüzden
Güzel günler mazide kalmış
Ben hâlâ rüyada
Âşkımızın üstü tozlanmış
Örtsek bir çarşafla
Güzel günler mazide kalmış
Âşkımızın üstü tozlanmış
Ay, bana baktığın zaman
Bakıp daldığın zaman
Hayat durdu ve kaldık öyle
Yalan mı, sen de söyle
Ay, benim âşktan gördüğüm
Elinde eriyip söndüğüm
Bu nasıl bi' kördüğüm?
Yıllar geçmiş üstümüzden
Geç kaldık işte sırf bu yüzden
Güzel günler mazide kalmış
Ben hâlâ rüyada
Âşkımızın üstü tozlanmış
Örtsek bir çarşafla
Güzel günler mazide kalmış
Âşkımızın üstü tozlanmış
Dün resmini gördüm
Ve geçmişe döndüm
Geçmişe geçmiş ola!
Güzel günler mazide kalmış
Ben hâlâ rüyada
Âşkımızın üstü tozlanmış
Örtsek bir çarşafla
Güzel günler mazide kalmış
Âşkımızın üstü tozlanmış
Güzel günler mazide kalmış
Ben hâlâ rüyada
Âşkımızın üstü tozlanmış
Örtsek bir çarşafla
Güzel günler mazide kalmış
Âşkımızın üstü tozlanmış
Ayy, ayy, ayy!
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ir güne daha böyle başlamak
Pencereden bakıp hep boşlamak
Donar ellerim susar dillerim
Utanmasam hala beklerim
Beni burada öpmüştün ah
Yağmurlarda yürümüştük
Bana burada küsmüştün ah
Ağustosta üşümüştüm
Ben de bu yolları gide gele göreceğim yok ki bir bildiğim
Serdeki acıları çekmek için yine bir zalimi seveceğim
Bir şey öğrendiysem eğer karşılığı yokmuş meğer
Her aşk gibi bu da bir gün biter
Beni burada öpmüştün ah
Yağmurlarda yürümüştük
Bana burada küsmüştün ah
Ağustosta üşümüştüm
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Beni bilsen içerden olur o zaman
Bir de sevsen ölürüm ben dayanamam
Bir de yastığa baş koysak yumuşak olur o zaman, ah
Bir de bastığım her toprak yumuşak olur o zaman
Bir de bastığım her toprak yumuşak olur o zaman
Beni sevse gönülden olur o zaman
Bir de gelse sarılsa büyük kocaman
Bir de çay koysak semavere tad olur o zaman, ah
Bir de bal koysak baldan tatlı olur o zaman
Bir de bal koysak baldan tatlı olur o zaman
Beni görsen acırsın sen o zaman
Bir de gülsen ölürüm ben ışığına
Bir de kuru bir dal bulsak yaksak olur o zaman, ah
Bir de baş koysan omzuma sıcak olur o zaman
Bir de baş koysan omzuma sıcak olur o zaman
Beni duysan uzaktan olur o zaman
Bir de kalksan o toprağın altından
Bir de gezsek dört yolu el ele olur o zaman, ah
Bizi seyretse Altıntepe'den tüm Erzincan
Bizi seyretse Altıntepe'den tüm Erzincan
Bizi seyretse Altıntepe'den tüm Erzincan
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Canımı al...
Seni alma benden
Beni de çal...
vazgeçtim kendimden
Sevabın kalmasın bana,
Günahın benim boynuma
Al ahını... Vazgeçtim Senden. (x2)
Al canımı deme bana...
Sar beni son bir kez daha...
Güler miydin? Bakar mıydın?
Gözlerimden kaçar mıydın ?
Yine seni sevsem de...
Kin tutar mıydın?
Gider miydin? Kalır mıydın?
Sever miydin? Bakar mıydın?
Senden vazgeçmesem de
Hep susar mıydın ..?
Bir buse yetmez derken ben senden oldum
al ahını, yeter..
yeter,kederlere boğuldum
bin derde kurban oldum ben bilmesen de...
Geçsede...
ah etmem...
edemem...
aldım ahını...
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Nedir onu hasta gibi kafama takan
Yıllar oldu anlayamadım
Gelip otur sağ yanıma kalmaz hiç tasam
Çok istedim bağlayamadım
Dedikodu Sevmem ama bu kaçıncı adam
Seni yüzüstü bırakan
gelip onu anlatsamda bi rahatlasam
içimi ben yinede hasretle, özlemle yine bekledim ve izledim seni üzenleri
Yaranı sarma ben öpeyim sen kemiksen ben köpeğim
yok bu yol uzak
beni bu hale koyan feleğin kaderin oyununu seveyim
Zor bu kor yakar
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Ateş ile oynayınca kalmadı gücüm
Güneşi bir gün bile göremedi gözüm
Kalmadı bir sözüm artık,
Gitsem diyorum
Neşesini bol bulunca istedim her an
Hevesini aldı gitti ben yine talan
Bitmez mi bu yalan artık
Bitsen diyorum
Ah aşk olunca meşk olunca
Ben yokum hiçbir tarafında
Dert olunca gün batınca
Ay bile kaçınca gökyüzünden (aman)
Gitsem diyorum
Bir mesele kalmadı içimde şimdi bak
Yine beni döndü buldu ettiğim her ah
Yok mu bir gün ferah artık
Gülsem diyorum
Çilemi değil mi anlamak zor artık çok
Bilene de sorsan aşka başka çare yok
Yolum uzun artık
Gitsem diyorum
Ah aşk olunca meşk olunca
Ben yokum hiçbir tarafında
Dert olunca gün batınca
Ay bile kaçınca gökyüzünden aman
Gitsem diyorum
Sen var olunca bir yok olunca
Ben de olmam olmadığın zaman
Gün doğunca bir uyansam
Bir de baksam yanı başımda olsan aman
Sevsem diyorum
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Güneş battı yine
Kollarımda bir boşluk kaldı
Bu bankta zamanında gülümseyen biri vardı
Simit attım yine
Besleyip baktığım martılara
Bir daha bakmam yanımda yoksan
Ah elini tutsam bir soru sorsam bir daha baksan
Günahıma girmeden beni tékrar sever misin
Vah sakın konuşma cevap hayırsa dönmüyorsan
Yüzüme bile bakmadan ne olur gider misin
Dönüp baktım yine elimde bir tek resmin vardı
Gülüşüne baktıkça içimi hüzünler sardı
Bilet aldım yine izleyip de ağladığın aşk filmine
Bir daha almam yanımda yoksan
Ah elini tutsam bir soru sorsam bir daha baksan
Günahıma girmeden beni tékrar sever misin
Vah sakın konuşma cevap hayırsa dönmüyorsan
Yüzüme bile bakmadan ne olur gider misin
Ah elini tutsam bir soru sorsam bir daha baksan
Günahıma girmeden beni tékrar sever misin
Vah sakın konuşma cevap hayırsa dönmüyorsan
Yüzüme bile bakmadan ne olur gider misin
-
Bir bakışa tavlandım nasıl ola(cak)asına hayranım
Heder olucam
Beni kurtarsan bir pas ata(rak)ına meze olsam
Neşe katarak
Kimileri var ki çok hayın olu(yo)luna çiçekten
Çok mayın koyuyor
Beni kandırma ayıp oluyor
Kaşım gözüm derken yaşın geçiyor
Bir bakıp bir kaçarak beni sokma günaha
Peşimi de bırakma ama
Bir kez elini uzatsan sana şu yüzüğü taksam
Bir gülüş belki tek tesellimdi
Orada ölseydim koymazdı bu kadar
Bir gözün der ki sahibim belli
Diğerine baktım
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