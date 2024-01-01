Beni İyi Sanıyorlar Şarkı Sözleri
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Oğuzhan Koç
Beni İyi Sanıyorlar
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Uzun oldu gideli sen
Ne de koydu ah bir bilsen
Beni sorarsan, iyi işte
Nasıl olunursa öyleyim ayrıldıktan sonra
Her şey aynı, aynı kuşlar
Karanfiller, hepsinin selamı var sana
Ne de zormuş başa çıkmak
Yokluğunla kucaklaşmak
Kime sorarsan; seni andım
Bitti dedim
Gitti, halimden anlar sandım
Haklı belki
Herkes kendi derdinde ya
Bir ben mi varım bu dünyada?
Ağlamadım diye sormadılar
Beni iyi sanıyorlar
İyi sanıyorlar
Unutursun iki gün sonra
Adını diyorlar onun
Unutmam!
Unutursun iki gün sonra
Adını diyorlar onun (x2)
Hepsinin selamı var sana
Ne de zormuş başa çıkmak
Yokluğunla kucaklaşmak
Kime sorarsan; seni andım
Bitti dedim
Gitti, halimden anlar sandım
Haklı belki
Herkes kendi derdinde ya
Bir ben mi varım bu dünyada?
Ağlamadım diye sormadılar
Beni iyi sanıyorlar
İyi sanıyorlar
Unutursun iki gün sonra
Adını diyorlar onun
Unutmam!
Unutursun iki gün sonra
Adını diyorlar onun (x2)
Ağlamadım diye sormadılar
Beni iyi sanıyorlar
İyi sanıyorlar
Unut artık adını diyorlar onun
Unutmam!
Unutursun iki gün sonra
Adını diyorlar onun
Unutmam!
Kurudum!
Beni bitiren o aşkın
Adına diyorlar oyun