Oğuzhan Koç

Uzun oldu gideli sen Ne de koydu ah bir bilsen Beni sorarsan, iyi işte Nasıl olunursa öyleyim ayrıldıktan sonra Her şey aynı, aynı kuşlar Karanfiller, hepsinin selamı var sana Ne de zormuş başa çıkmak Yokluğunla kucaklaşmak Kime sorarsan; seni andım Bitti dedim Gitti, halimden anlar sandım Haklı belki Herkes kendi derdinde ya Bir ben mi varım bu dünyada? Ağlamadım diye sormadılar Beni iyi sanıyorlar İyi sanıyorlar Unutursun iki gün sonra Adını diyorlar onun Unutmam! Unutursun iki gün sonra Adını diyorlar onun (x2) Hepsinin selamı var sana Ne de zormuş başa çıkmak Yokluğunla kucaklaşmak Kime sorarsan; seni andım Bitti dedim Gitti, halimden anlar sandım Haklı belki Herkes kendi derdinde ya Bir ben mi varım bu dünyada? Ağlamadım diye sormadılar Beni iyi sanıyorlar İyi sanıyorlar Unutursun iki gün sonra Adını diyorlar onun Unutmam! Unutursun iki gün sonra Adını diyorlar onun (x2) Ağlamadım diye sormadılar Beni iyi sanıyorlar İyi sanıyorlar Unut artık adını diyorlar onun Unutmam! Unutursun iki gün sonra Adını diyorlar onun Unutmam! Kurudum! Beni bitiren o aşkın Adına diyorlar oyun