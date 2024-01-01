Oğuzhan Koç

Bitmedi Elem (Akustik) Bitmedi elem hep aklımda sabah akşam Yakındayken hep uzaklaşan Bu mu hikayem sen yanımda olmayınca Tadım mıydı sadece kaçan İnanmam Bir sağa döndüm solu unuttum Görmeyince gül yüzünü o yanda Sorarsan bir tek ben söndüm Tüm ışıklar altında Bükemediğim tek bileği öptüm Yaşanmayınca bilmiyormuş insan Aşk böyle demek Uzaklaşınca ağlanıyormuş bu mu sevmek Kaç gün oldu bekliyorum elimde çiçek Soldu gitti bu deste de yok ki bir yedek

Hesabıma Yazıyor Gün batınca zor gelir Karanlık daha beter Yoluma bir ışık yaksan Ya da gelsen o bana yeter Soru sorsam kim bilir? Bu günler nasıl geçer? Sonuma yakınım artık Belki derdim böyle biter Yanıyorum yine aşkla Beni iyiyim sanma Aldığım her nefes bıçak gibi batıyor Kaldığım her gün bu hayatta, Hesabıma yazıyor

Yok Sanayım Gün biter,çilem dolar Yaram bağlar kabuk Gül solar,bülbül susar Odam kuru soğuk Yetmedi ne aldığım, Ne verdiğim sana. Bitmedi bu aşk, Bence yaIk olur bana Beni artık yorma kurbanın olayım Hamdım düştüm dalımdan Sorma! Nefes alamıyorum aşkımdan. Vurma! Kurbanın olayım. Düştüm kalkmam sonunda Sorma! Nefes alamıyorum aşkımdan. Kimi sevdi ki kalbin başka Cesaret edip de nasıl sana sorayım? Biri varsa bile sen söyleme Ben yine yok sanayım Kimi öptü dudakların? Ne olur bir tek ben olayım. Biri varsa bile sen söyleme Ben yine yok sanayım

Aşk Dediğin Dur sakın bana bakma öyle Gücüm yetmez gözlerine Gördüğün rüya olmaya razıyım Çok yakın ama sen de söyle Güzel şeyler söyle diye Ben kötü adam olmaya razıyım İçimde bir ateş ki Getiremem ben yola El açtım diz çöktüm boyun eğdim Yağmura... Yanar yanar söner ya Kanar kanar durur ya Hep sonradan vurur ya aşk dediğin Uzakları aşar ya Tuzaklara düşer ya Yasaklara direnmek istediğim Ben senin yanındayken mutluyum Ben sen yanımdayken...

Utan Halimiz ne görüyor musun? Vaktin bile yok konuşmaya Sen de bir ses duyuyor musun Bu kalbimin kırılmasıydı galiba Hani koymazdın gözümde yaş? Verdiğin sözü tutuyor musun? Koptuk işte bak yavaş yavaş Sen de eski bizi öLüyor musun? Dünlerden,bugünlerden, Bırakıp gittiğin gönüllerden, Koparıp verdiğin o güllerden, Utan biraz utan kızarsın o yüzün Hislerden,hissedenden Gözlerine dalıp gidenlerden, Sözlerine kanıp gülenlerden Utan biraz utan kızarsın o yüzün Bu kalp görmedi hiç böyle hüzün

Unutma Bari Beni Aldığım nefes yarım, Kaldım bak yetim. Aşk sandığım herşey yalanmış Ben böyle bittim. Baktığım çiçek solar Gözlerim dolar Her attığım adım boşaymış Gün bana batar Görmedim duymadım bahtsız hiç ben gibi Yazmamış kader. Sövmedim saymadım isyankarlar gibi, Hep daha beter. Bana bir işaret göndersin, Ya da alsın canımı yeter! Alnımda yazmasa da, Ben hep sevdim seni. Kalbine alma ama Unutma bari beni

Bulutlara Esir Olduk (Akustik) yine yaz bitti biz göremeden güneşi bulutlara esir olduk kararıp gitti, yıllarım bilemeden neşeyi büyük sandıklara koyduk gelen olmadı yerine kimse sormadı yüreğinde bu koca boşluk niye i̇nan olmadı daha derine ki ben yormadım ben bu yorayı bir gün bile gideceğine yokluğunda yine yüz çevirdim aşka güz geçirdim onca yaprağım sarardı soldu sonbaharın sonunda bahar yok artık yağmuru vurunca derde dert oldu rüzgara vurunca derbeder oldum

Her Aşk Bir Gün Biter (Akustik) ir güne daha böyle başlamak Pencereden bakıp hep boşlamak Donar ellerim susar dillerim Utanmasam hala beklerim Beni burada öpmüştün ah Yağmurlarda yürümüştük Bana burada küsmüştün ah Ağustosta üşümüştüm Ben de bu yolları gide gele göreceğim yok ki bir bildiğim Serdeki acıları çekmek için yine bir zalimi seveceğim Bir şey öğrendiysem eğer karşılığı yokmuş meğer Her aşk gibi bu da bir gün biter Beni burada öpmüştün ah Yağmurlarda yürümüştük Bana burada küsmüştün ah Ağustosta üşümüştüm

Aşkla Aynı Değil (Akustik) Senin adın aşkla aynı değil Kimseye bitene değin sabretmem Geri adım atmak hiç bana göre değil Üzgünüm ölene değin affetmem Elimde bi tek gururum İçimde biten umudum Yüzümde bir kaç çizgi daha Akıl hepsini unutur elbet, Yüreğime desem hep ha gayret Teselliler yetmez bana İnanmam kim bile bile yok sayar tüm hatalarını, ben saydım Göz göre göre gittiğin o kör kuyuları sana anlattım. Bir bilene sor gözyaşı biter mi, bir gün akar bir gün dinmez mi? Harcadığın bir ömür sana yetmez mi? Kim bile bile yok sayar tüm hatalarını, ben saydım Göz göre göre gittiğin o kör kuyuları sana anlattım. Bir bilene sor gözyaşı biter mi, bir gün akar bir gün dinmez mi? Harcadığın bir ömür sana yetmez mi?

Gül Ki Sevgilim (Akustik) Bu sabah yerini kimler almış diye düşündüm kalktığımda Hiç biri seni hiç biri beni hiç biri bizi anlamamış Bu sabah telefonu hiç açmadım, çaldı durdu aldırmadım Hiç bir şey seni, seni düşünmemi engellemez ben anladım bu sabah Gül ki sevgilim gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiceğim Gel biraz bana gel biraz daha arşa çıksın nağmelerim Gül ki sevgilim gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim Gel biraz bana gel biraz daha arşa çıksın nağmelerim Bu sabah adını boş kağıtlara yazdım astım duvarlara Ben bir tek seni eski günleri istedim canım anlasana Bu sabah yatağım boş kısmını resimlerinle süsledim Gördün halimi anla derdimi ne olur dön çok özledim bu sabah Gül ki sevgilim gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim Gel biraz bana gel biraz daha arşa çıksın nağmelerim Gül ki sevgilim gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim Gel biraz bana gel biraz daha arşa çıksın nağmaeerim hadi gel

Giden Günlerim Oldu (Akustik) Giden günlerim oldu Seni anmadım yola bakmadım hâlâ Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa Susman da yeterdi son vermem için hayatıma Tüm güllerim soldu Sana atmadım taraf olmadım asla Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa Gülmen de yeterdi geri gelmem için hayata Beni alsalar ipe koysalar Dayanamaz yine kadere salsalar Gönlüm arıyor titriyorum bak Sıra gelmeden gidemem ki ben Tutmaz ellerim seni görmeden Zaman geçiyor bekliyorum bak Giden günlerim oldu Seni anmadım yola bakmadım hâlâ Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa Susman da yeterdi son vermem için hayatıma Tüm güllerim soldu Sana atmadım taraf olmadım asla Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa Gülmen de yeterdi geri gelmem için hayata Beni alsalar ipe koysalar Dayanamaz yine kadere salsalar Gönlüm arıyor titriyorum bak Sıra gelmeden gidemem ki ben Tutmaz ellerim seni görmeden Zaman geçiyor bekliyorum bak Beni alsalar ipe koysalar Dayanamaz yine kadere salsalar Gönlüm arıyor titriyorum bak Sıra gelmeden gidemem ki ben Tutmaz ellerim seni görmeden Zaman geçiyor bekliyorum bak Beni alsalar ipe koysalar.. Hala titriyorum bak Sıra gelmeden gidemem ki ben Hâlâ bekliyorum bak...

Yüzüm Yok (Akustik) Bir bakışa tavlandım nasıl ola(cak)asına hayranım Heder olucam Beni kurtarsan bir pas ata(rak)ına meze olsam Neşe katarak Kimileri var ki çok hayın olu(yo)luna çiçekten Çok mayın koyuyor Beni kandırma ayıp oluyor Kaşım gözüm derken yaşın geçiyor Bir bakıp bir kaçarak beni sokma günaha Peşimi de bırakma ama Bir kez elini uzatsan sana şu yüzüğü taksam Bir gülüş belki tek tesellimdi Orada ölseydim koymazdı bu kadar Bir gözün der ki sahibim belli Diğerine baktım

Beni İyi Sanıyorlar (Akustik) Uzun oldu gideli sen Ne de koydu ah bir bilsen Beni sorarsan, iyi işte Nasıl olunursa öyleyim ayrıldıktan sonra Her şey aynı, aynı kuşlar Karanfiller, hepsinin selamı var sana Ne de zormuş başa çıkmak Yokluğunla kucaklaşmak Kime sorarsan; seni andım Bitti dedim Gitti, halimden anlar sandım Haklı belki Herkes kendi derdinde ya Bir ben mi varım bu dünyada? Ağlamadım diye sormadılar Beni iyi sanıyorlar İyi sanıyorlar Unutursun iki gün sonra Adını diyorlar onun Unutmam! Unutursun iki gün sonra Adını diyorlar onun (x2) Hepsinin selamı var sana Ne de zormuş başa çıkmak Yokluğunla kucaklaşmak Kime sorarsan; seni andım Bitti dedim Gitti, halimden anlar sandım Haklı belki Herkes kendi derdinde ya Bir ben mi varım bu dünyada? Ağlamadım diye sormadılar Beni iyi sanıyorlar İyi sanıyorlar Unutursun iki gün sonra Adını diyorlar onun Unutmam! Unutursun iki gün sonra Adını diyorlar onun (x2) Ağlamadım diye sormadılar Beni iyi sanıyorlar İyi sanıyorlar Unut artık adını diyorlar onun Unutmam! Unutursun iki gün sonra Adını diyorlar onun Unutmam! Kurudum! Beni bitiren o aşkın Adına diyorlar oyun

Gitsem Diyorum (Akustik) Ateş ile oynayınca kalmadı gücüm Güneşi bir gün bile göremedi gözüm Kalmadı bir sözüm artık, Gitsem diyorum Neşesini bol bulunca istedim her an Hevesini aldı gitti ben yine talan Bitmez mi bu yalan artık Bitsen diyorum Ah aşk olunca meşk olunca Ben yokum hiçbir tarafında Dert olunca gün batınca Ay bile kaçınca gökyüzünden (aman) Gitsem diyorum Bir mesele kalmadı içimde şimdi bak Yine beni döndü buldu ettiğim her ah Yok mu bir gün ferah artık Gülsem diyorum Çilemi değil mi anlamak zor artık çok Bilene de sorsan aşka başka çare yok Yolum uzun artık Gitsem diyorum Ah aşk olunca meşk olunca Ben yokum hiçbir tarafında Dert olunca gün batınca Ay bile kaçınca gökyüzünden aman Gitsem diyorum Sen var olunca bir yok olunca Ben de olmam olmadığın zaman Gün doğunca bir uyansam Bir de baksam yanı başımda olsan aman Sevsem diyorum

Sükut-u Hayal (Akustik) Ne varsa içinde ya söyle ya da git Ne kaldıysa bak elde bil ki ben tek sebebi Ne sevdin nede sövdün hiç bir şey kalmadı ki Ne yandın nede söndün ateş hiç olmadı ki Yana yakıla sevdiğim ne varsa hep sükut-u hayal Bana bakan o gözlerinde var ya yapayalnız kal Ah bir bakana bir gülene bir sorana bir sevene aldandım Vah çekene vah bir kuru güle vaatlere saatlerce inandım Bak gülene bak bir haine o zalime gitti gönül pişmanım Dokunsanız ağlarım dostlar﻿ Ne varsa içinde ya söyle ya da git Ne kaldıysa bak elde bil ki ben tek sebebi Ne sevdin nede sövdün hiç bir şey kalmadı ki Ne yandın nede söndün ateş hiç olmadı ki Yana yakıla sevdiğim ne varsa hep sükut-u hayal Bana bakan o gözlerinde var ya yapayalnız kal Ah bir bakana bir gülene bir sorana bir sevene aldandım Vah çekene vah bir kuru güle vaatlere saatlerce inandım Bak gülene bak bir haine o zalime gitti gönül pişmanım Dokunsanız ağlarım dostlar﻿