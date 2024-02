Oğuzhan Koç

Gün batınca zor gelir Karanlık daha beter Yoluma bir ışık yaksan Ya da gelsen o bana yeter Soru sorsam kim bilir? Bu günler nasıl geçer? Sonuma yakınım artık Belki derdim böyle biter Yanıyorum yine aşkla Beni iyiyim sanma Aldığım her nefes bıçak gibi batıyor Kaldığım her gün bu hayatta, Hesabıma yazıyor

Aldığım nefes yarım, Kaldım bak yetim. Aşk sandığım herşey yalanmış Ben böyle bittim. Baktığım çiçek solar Gözlerim dolar Her attığım adım boşaymış Gün bana batar Görmedim duymadım bahtsız hiç ben gibi Yazmamış kader. Sövmedim saymadım isyankarlar gibi, Hep daha beter. Bana bir işaret göndersin, Ya da alsın canımı yeter! Alnımda yazmasa da, Ben hep sevdim seni. Kalbine alma ama Unutma bari beni

ir güne daha böyle başlamak Pencereden bakıp hep boşlamak Donar ellerim susar dillerim Utanmasam hala beklerim Beni burada öpmüştün ah Yağmurlarda yürümüştük Bana burada küsmüştün ah Ağustosta üşümüştüm Ben de bu yolları gide gele göreceğim yok ki bir bildiğim Serdeki acıları çekmek için yine bir zalimi seveceğim Bir şey öğrendiysem eğer karşılığı yokmuş meğer Her aşk gibi bu da bir gün biter Beni burada öpmüştün ah Yağmurlarda yürümüştük Bana burada küsmüştün ah Ağustosta üşümüştüm

Uzun oldu gideli sen Ne de koydu ah bir bilsen Beni sorarsan, iyi işte Nasıl olunursa öyleyim ayrıldıktan sonra Her şey aynı, aynı kuşlar Karanfiller, hepsinin selamı var sana Ne de zormuş başa çıkmak Yokluğunla kucaklaşmak Kime sorarsan; seni andım Bitti dedim Gitti, halimden anlar sandım Haklı belki Herkes kendi derdinde ya Bir ben mi varım bu dünyada? Ağlamadım diye sormadılar Beni iyi sanıyorlar İyi sanıyorlar Unutursun iki gün sonra Adını diyorlar onun Unutmam! Unutursun iki gün sonra Adını diyorlar onun (x2) Hepsinin selamı var sana Ne de zormuş başa çıkmak Yokluğunla kucaklaşmak Kime sorarsan; seni andım Bitti dedim Gitti, halimden anlar sandım Haklı belki Herkes kendi derdinde ya Bir ben mi varım bu dünyada? Ağlamadım diye sormadılar Beni iyi sanıyorlar İyi sanıyorlar Unutursun iki gün sonra Adını diyorlar onun Unutmam! Unutursun iki gün sonra Adını diyorlar onun (x2) Ağlamadım diye sormadılar Beni iyi sanıyorlar İyi sanıyorlar Unut artık adını diyorlar onun Unutmam! Unutursun iki gün sonra Adını diyorlar onun Unutmam! Kurudum! Beni bitiren o aşkın Adına diyorlar oyun

Ateş ile oynayınca kalmadı gücüm Güneşi bir gün bile göremedi gözüm Kalmadı bir sözüm artık, Gitsem diyorum Neşesini bol bulunca istedim her an Hevesini aldı gitti ben yine talan Bitmez mi bu yalan artık Bitsen diyorum Ah aşk olunca meşk olunca Ben yokum hiçbir tarafında Dert olunca gün batınca Ay bile kaçınca gökyüzünden (aman) Gitsem diyorum Bir mesele kalmadı içimde şimdi bak Yine beni döndü buldu ettiğim her ah Yok mu bir gün ferah artık Gülsem diyorum Çilemi değil mi anlamak zor artık çok Bilene de sorsan aşka başka çare yok Yolum uzun artık Gitsem diyorum Ah aşk olunca meşk olunca Ben yokum hiçbir tarafında Dert olunca gün batınca Ay bile kaçınca gökyüzünden aman Gitsem diyorum Sen var olunca bir yok olunca Ben de olmam olmadığın zaman Gün doğunca bir uyansam Bir de baksam yanı başımda olsan aman Sevsem diyorum