Maximum Şarkı Sözleri
Oğuzhan Koç Maximum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oğuzhan Koç Maximum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Maximum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Nedir onu hasta gibi kafama takan
Yıllar oldu anlayamadım
Gelip otur sağ yanıma kalmaz hiç tasam
Çok istedim bağlayamadım
Dedikodu Sevmem ama bu kaçıncı adam
Seni yüzüstü bırakan
gelip onu anlatsamda bi rahatlasam
içimi ben yinede hasretle, özlemle yine bekledim ve izledim seni üzenleri
Yaranı sarma ben öpeyim sen kemiksen ben köpeğim
yok bu yol uzak
beni bu hale koyan feleğin kaderin oyununu seveyim
Zor bu kor yakar
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Öğreneceksin beni sevmeyi
Unutmasan da geçmişi
Yaşanmışı ve bitmişi
Duyacaksın sesimi
Senin için çarpan yüreğimin
***
Üzüleceksin işte o zaman
Boşa oyaladığın zamana beni
Görmeye yeni yeni başladın
Anlatınca ben kendimi
***
Üzüleceksin işte o zaman
Boşa oyaladığın zamana beni
Görmeye yeni yeni başladın
Anlatınca ben kendimi
Seni karşılıksız sevdiğimi
***
Öğreneceksin beni sevmeyi
Unutmasan da geçmişi
Yaşanmışı ve bitmişi
Duyacaksın sesimi
Senin için çarpan yüreğimin
***
Üzüleceksin işte o zaman
Boşa oyaladığın zamana beni
Görmeye yeni yeni başladın
Anlatınca ben kendimi
***
Üzüleceksin işte o zaman
Boşa oyaladığın zamana beni
Görmeye yeni yeni başladın
Anlatınca ben kendimi
***
Üzüleceksin işte o zaman
Boşa oyaladığın zamana beni
Görmeye yeni yeni başladın
Anlatınca ben kendimi
Seni karşılıksız sevdiğimi
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Püf de, üfle
Püf de, üfle
***
Kalmadı tahammülüm, gücüm
Göz göre göre tükeniyorum
Mecnun misali pervanenim
Ama gün be gün soluyorum
***
Hastayım sana
Ben tescilli vurgununum
Küt küt atıyor kalbim
Gönül tutuklunum
***
Püf de, üfle yanıyorum
Mum gibi alev alev eriyorum
Hanidir bu gönül divane
Senin için için için tütüyorum
***
Püf de, üfle yanıyorum
Mum gibi alev alev eriyorum
Hanidir bu gönül divane
Senin için için için tütüyorum
***
Kaşına, gözüne, boyuna, posuna, yavrum
Tütütütü maşallah
Bir hayli özenip bözenip
Yaratmış seni Allah
***
Endamın, havan yakıyor yeri göğü
Tütütü maşallah
Sabrın sonu selamettir
Benimsin inşallah
***
Püf de, üfle
Püf de, üfle
***
Al varımı, yoğumu
Feda olsun sana bu can
El üstünde tutarım başıma
Taç ederim seni inan
***
Hastanım ama gel gör ki
Sensiz halim duman
Aşk bu gözü kör gel
Kurtar beni bu azaptan
***
Püf de, üfle yanıyorum
Mum gibi alev alev eriyorum
Hanidir bu gönül divane
Senin için için için tütüyorum
***
Püf de, üfle yanıyorum
Mum gibi alev alev eriyorum
Hanidir bu gönül divane
Senin için için için tütüyorum
***
Kaşına, gözüne, boyuna, posuna, yavrum
Tütütütü maşallah
Bir hayli özenip bözenip
Yaratmış seni Allah
***
Endamın, havan yakıyor yeri göğü
Tütütü maşallah
Sabrın sonu selamettir
Benimsin inşallah
***
Püf de, üfle
Püf de, üfle
***
Ben o bildiğin havarilerden
Değilim güzelim
Aşk için ölenlerdenim
Sevdim mi tam severim
***
Fazla naz aşık usandırır ya
Hafife alma beni
Elini çabuk tut acilen
Bence kaçırma beni
***
Püf de, üfle yanıyorum
Mum gibi alev alev eriyorum
Hanidir bu gönül divane
Senin için için için tütüyorum
***
Püf de, üfle yanıyorum
Mum gibi alev alev eriyorum
Hanidir bu gönül divane
Senin için için için tütüyorum
***
Püf de, üfle yanıyorum
Mum gibi alev alev eriyorum
Hanidir bu gönül divane
Senin için için için tütüyorum
***
Püf de, üfle yanıyorum
Mum gibi alev alev eriyorum
Hanidir bu gönül divane
Senin için için için tütüyorum
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